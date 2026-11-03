"עשיתי עסקה עם נתניהו שאנחנו מפסיקים לתת לישראל 4 מיליארד דולר בשנה. אנחנו לא נשלם יותר לישראל", כך אמר היום (שלישי) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לרשת "פוקס ניוז". טראמפ הוסיף כי "הם בסדר עם זה - הם לא צריכים אותנו".

הסוף לסיוע האמריקני במתכונת הנוכחית. טראמפ ( צילום: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

דבריו הנחרצים של נשיא ארצות הברית נאמרים על רקע בחירות האמצע בארצות הברית, שנערכות היום. על פי הערכות לאחריהן הקונגרס יהפוך למוטה יותר נגד ישראל. במפלגה הדמוקרטית נשמעה בשנים האחרונות ביקורת קשה נגד ישראל, במיוחד מראשי המחנה הפרוגרסיבי, אך במקביל במהלך הקדנציה הנוכחית החלו להישמע קולות ביקורתיים נגד ישראל גם מהמפלגה הרפובליקנית של הנשיא טראמפ. דוגמה לכך הוא משפיען הרשת טאקר קרלסון שמרבה למתוח ביקורת על ישראל ומטיל ספק בנחיצות המשך הקשרים ההדוקים בין וושינגטון לירושלים.

עד כה לא היה ידוע על הסכם כזה בין טראמפ לנתניהו, שאמנם רמז כי הסיוע מארה"ב צפוי להצטמצם והודה כי היחסים עם ארה"ב הורעו משמעותית - אך לא אמר כי הסיוע יופסק לחלוטין, בוודאי שלא משנה הבאה. ההסכם הנוכחי אמור היה לפקוע ב-2028, ובין הצדדים התנהל משא ומתן כיצד לחדשו - כשעל הפרק הייתה בין השאר האפשרות של שיתוף פעולה ולא הסכם סיוע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בעבר כי הסיוע האמריקני לישראל במתכונת הנוכחית שלו ייפסק בשנת 2028, אך לדברי טראמפ מדובר בהפסקה שתיכנס לתוקף כבר החל מהשנה הבאה. בריאיון ל"אקונומיסט", שהתקיים בינואר השנה במהלך ביקורו של נתניהו בארצות הברית, חשף לראשונה ראש הממשלה בפומבי כי לא יבקש חידוש מלא של חבילת הסיוע השנתית בסך כ-4 מיליארד דולר. "אני רוצה להפחית את הסיוע הצבאי בתוך 10 השנים הקרובות", אמר אז, והשיב בחיוב לשאלה אם הכוונה היא לאפס תלות.

נתניהו מדבר על אפשרות של הרעת היחסים עם ארה"ב ( צילום: לע"מ )



