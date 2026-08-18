(בין שני לשלישי) ביחידת דיור באזור התעשייה בחולון. "שיראל הלכה כל כך צעירה, רק בת 24. הכבאים מצאו אותה על המיטה - לך תדע, אולי לא הספיקה להתעורר. היא מתה בשנתה", סיפר ל-ynet בכאב אחיה רחמים ישראלי.

(בין שני לשלישי) ביחידת דיור באזור התעשייה בחולון. "שיראל הלכה כל כך צעירה, רק בת 24. הכבאים מצאו אותה על המיטה - לך תדע, אולי לא הספיקה להתעורר. היא מתה בשנתה", סיפר ל-ynet בכאב אחיה רחמים ישראלי.

הדיווח על המקרה התקבל בשעה 06:09 במוקד מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים דיווחו על אישה ללא סימני חיים עם כוויות ושאיפת עשן וקבעו את מותה במקום.

הדיווח על המקרה התקבל בשעה 06:09 במוקד מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים דיווחו על אישה ללא סימני חיים עם כוויות ושאיפת עשן וקבעו את מותה במקום.

הדיווח על המקרה התקבל בשעה 06:09 במוקד מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים דיווחו על אישה ללא סימני חיים עם כוויות ושאיפת עשן וקבעו את מותה במקום.

"בעוד שבועיים היא הייתה אמורה לחגוג יום הולדת", סיפר רחמים על אחותו. לדבריו היא עבדה בחברת אבטחה ושליחות והתגוררה ביחידת הדיור בשכירות. לדבריו: "אני בעצמי גרתי ביחידה הזאת ולפני כשנה היא החליפה אותי. גם היא תכננה לעזוב. אפילו שזה אזור תעשייה היא אהבה את השקט ובעיקר שיש חניה צמודה".

"בעוד שבועיים היא הייתה אמורה לחגוג יום הולדת", סיפר רחמים על אחותו. לדבריו היא עבדה בחברת אבטחה ושליחות והתגוררה ביחידת הדיור בשכירות. לדבריו: "אני בעצמי גרתי ביחידה הזאת ולפני כשנה היא החליפה אותי. גם היא תכננה לעזוב. אפילו שזה אזור תעשייה היא אהבה את השקט ובעיקר שיש חניה צמודה".

"בעוד שבועיים היא הייתה אמורה לחגוג יום הולדת", סיפר רחמים על אחותו. לדבריו היא עבדה בחברת אבטחה ושליחות והתגוררה ביחידת הדיור בשכירות. לדבריו: "אני בעצמי גרתי ביחידה הזאת ולפני כשנה היא החליפה אותי. גם היא תכננה לעזוב. אפילו שזה אזור תעשייה היא אהבה את השקט ובעיקר שיש חניה צמודה".

לדברי רחמים: "ב-09:35 קיבלתי טלפון ואמרו לי שיחידת הדיור של אחותי עלתה באש. בדקנו בבתי חולים ולא מצאנו. בתחנת המשטרה סיפרו לי שהגרוע מכל קרה וששיראל לא בחיים". הבעלים של יחידת הדיור שבה התגוררה שיראל אמר: "כואב הלב, קשה לעכל שבחורה צעירה שהייתה אצלי בת בית נספתה. נחכה לתוצאות החקירה שיגידו מה קרה״.

לדברי רחמים: "ב-09:35 קיבלתי טלפון ואמרו לי שיחידת הדיור של אחותי עלתה באש. בדקנו בבתי חולים ולא מצאנו. בתחנת המשטרה סיפרו לי שהגרוע מכל קרה וששיראל לא בחיים". הבעלים של יחידת הדיור שבה התגוררה שיראל אמר: "כואב הלב, קשה לעכל שבחורה צעירה שהייתה אצלי בת בית נספתה. נחכה לתוצאות החקירה שיגידו מה קרה״.

לדברי רחמים: "ב-09:35 קיבלתי טלפון ואמרו לי שיחידת הדיור של אחותי עלתה באש. בדקנו בבתי חולים ולא מצאנו. בתחנת המשטרה סיפרו לי שהגרוע מכל קרה וששיראל לא בחיים". הבעלים של יחידת הדיור שבה התגוררה שיראל אמר: "כואב הלב, קשה לעכל שבחורה צעירה שהייתה אצלי בת בית נספתה. נחכה לתוצאות החקירה שיגידו מה קרה״.