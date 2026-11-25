"הוא לא הבין למה החזיר התנפל עליו. הוא רץ במדרגות והחזיר הפתיע אותו בצורה קשה מאחור". כך תיארה אולגה, בת 38, פרודתו של קיריל שנפצע אתמול (שלישי) באורח קשה מתקיפת חזיר בר בחיפה את רגעי התקיפה. לדבריה, הרופאים עדיין אינם יודעים אם יצליחו להציל את רגלו של קיריל. עם זאת, מצבו השתפר משמעותית מאז הגיע לבית החולים.
קיריל, בן 38, הותקף ברחוב החשמונאים בשכונת הדר עליון בחיפה. הוא היה בדרכו לפעילות ספורטיבית במרכז הכרמל, עם חבריו לקבוצת הריצה, כשחזיר בר שהגיע מאחד הרחובות הסמוכים הפתיע אותו בגרם מדרגות ותקף אותו. צעירה שירדה במדרגות הבחינה בחיה והחלה לצעוק, בעוד קיריל ניסה להימלט וננשך ברגלו. הוא פונה לבית החולים בני ציון כשהוא סובל מפגיעה קשה ברגלו. לאחר שהגיע לבית החולים הועבר לטיפול בחדר ההלם, ובהמשך לחדר ניתוח. מצבו הוגדר יציב.
אולגה סיפרה כי קיריל נהג לבצע פעילות ספורטיבית במדרגות באזור הכרמל שלוש פעמים בשבוע. ביום התקיפה הוא היה בדרכו למפגש עם קבוצת הספורט שלו, אולם לא הגיע בזמן. "הוא עלה מרחוב מסדה בהדר לכרמל הוא עושה ספורט מדרגות יש שם מקום ספורט מדהים עם מדרגות. שלוש פעמים בשבוע הוא עושה פעילות ספורטיבית עלה במדרגות ואז בדרך לפעילות ספורטיבית שאליה היה אמור להגיע במרכז החברים בקבוצה ראו שהוא לא מגיע ואז התחילו דיווחים שיש חזיר שתקף אדם - הם קישרו כי הוא מעולם לא איחר".
היא סיפרה כי קיריל התקשר אליה לאחר התקיפה, והיא מיהרה למקום עם בנם בן החמש. "הוא צלצל אליי ומיהרתי עם הילד שלי כדי להבין מה קרה. היו שם צוותי אמבולנס שטיפלו בו ממושכות". לדבריה, בבית החולים התברר לה כי הפגיעה חמורה במיוחד. "עשו לו הרבה צילומים הוא נפצע ברגל שמאלית. הרופאים אמרו לי שזו פציעה קשה והרופאים לא בטוחים שיהיו לו שתי רגליים תקינות - המצב מורכב".
לדברי אולגה, קיריל תיאר את התקיפה שלו: "הוא סיפר לי שהוא רץ למעלה במדרגות כשהרגיש מכה חזקה ונשיכה. הוא ראה הרבה דם על הרגל מהנשיכה הגדולה ואז עוברת אורח התחילה לצעוק ונתנה לו טיפול ראשוני בשטח. הוא לא הבין למה החזיר התנפל עליו, הוא לא יכול היה לראות אותו כי הוא רץ במדרגות והחזיר הפתיע אותו בצורה קשה מאחור".
אולגה הוסיפה כי קיריל גדל באזור מוסקבה, שבו היו דובים רבים, ולכן הופתע במיוחד מהמפגש עם חיית הבר. "בעיר שהוא גדל ליד מוסקבה היו הרבה דובים והוא הופתע מאוד ממה שקרה לו".
לדבריה, לצד הפגיעה הפיזית, התקיפה טלטלה את המשפחה כולה. בני הזוג עלו לישראל לפני 12 שנים, ולפני כשנה עברו לחיפה משערי תקווה. "יהיו עוד מאבקי כוחות לטיפול ושיקום. הבן הקטן הבין מה קרה לאבא שלו - המזל שלי הוא שאני פסיכולוגית וסייעתי לו. הוא מתכנת מחשבים במקצועו ומחכה לראיונות עבודה. עכשיו, בזמן ההמתנה לתשובה חיובית קרתה לנו התאונה עם החזיר שתקף אותו - זה נורא ואיום".
ראש העיר חיפה, יונה יהב, התייחס לאירוע בחשבון הפייסבוק שלו והודיע כי הנחה את גורמי הרווחה בעירייה ליצור קשר עם המשפחה. "אני מבקש לשלוח הבוקר איחולי החלמה מהירה ומלאה לתושב העיר שנפצע אתמול מתקיפת חזיר בר, ולחזק את ידיהם של בני משפחתו. הנחיתי את גורמי הרווחה בעירייה ליצור קשר עם המשפחה ולהעמיד לרשותה כל סיוע שיידרש".
יהב הוסיף כי העירייה פועלת לצמצום של חזירי הבר בעיר: "מאז כניסתי לתפקיד, עיריית חיפה פועלת בנחישות ובשיתוף רשות הטבע והגנים להתמודדות עם תופעת חזירי הבר בעיר. פעולות הדילול שביצענו, ופעולות נוספות, נחלו הצלחה גדולה והביאו לירידה משמעותית בנוכחות חזירי הבר במרחב העירוני.
"אבל ההצלחה הזו אינה גורעת כהוא זה מחומרתו של האירוע ומחובתנו להמשיך ולפעול בשטח כדי לצמצם ככל הניתן את האפשרות למפגשים בין הציבור לבין חזירי הבר וחיות בר נוספות. אנו בודקים את נסיבות האירוע מול הגורמים הרלוונטיים ונמשיך לנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של תושבי חיפה. ביטחון התושבים הוא האחריות שלנו, ולא נרפה ממנה", הוסיף יהב.