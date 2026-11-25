"הוא לא הבין למה החזיר התנפל עליו. הוא רץ במדרגות והחזיר הפתיע אותו בצורה קשה מאחור". כך תיארה אולגה, בת 38, פרודתו של קיריל

שנפצע אתמול (שלישי) באורח קשה

מתקיפת

חזיר בר

ב

חיפה