"מהגן חוזרים עם ציורים. לא עם חבלות". תחת הסיסמה הזאת הפגינו הערב (ראשון) בעצרת "זעקת התינוקות" בתל אביב מאות בני אדם שקראו למדינה לקחת אחריות על ביטחונם של תינוקות ופעוטות ולחזק את הפיקוח על המסגרות שבהן הם מפקידים את ילדיהם. בהפגנה בכיכר הבימה לקחו חלק אנשי חינוך לצד הורים שילדיהם נפגעו, שחלקם הגיעו מרעננה - שם נעצרה מוקדם יותר מטפלת כבת 60 בחשד לתקיפת פעוטה במעון פרטי בעיר.

"פגיעה בילד יכולה להסתיים בעבודות שירות?". עצרת "זעקת התינוקות בת"א



"פגיעה בילד יכולה להסתיים בעבודות שירות?". עצרת "זעקת התינוקות בת"א ( צילום: עידו ארז )





המטפלת, בעלת ניסיון של יותר מ-40 שנה, נעצרה בעקבות תלונה שהגישו הורים לפני כמה ימים ועוסקת ככל הידוע במקרה שבו נצפתה במצלמות אוחזת בידה של פעוטה. מהמשטרה נמסר כי "בוצעו פעולות חקירה שבסיומן עוכבה היום הגננת החשודה במעורבות במעשה. היא הובאה לחקירה שבסיומה נעצרה ובהתאם לממצאי החקירה תובא מחר לבית המשפט".

אחת מההורים שהגיעו לעצרת היא רוני, אמה של נטע, שסיפרה כיצד הוזעקה לאסוף את בתה מהמעון כשהייתה בת ארבעה חודשים בלבד. לדבריה, הגננת התקשרה אליה וביקשה שתגיע בדחיפות, בטענה שהתינוקת סובלת משלשולים. "כשהגעתי קיבלתי לידיים שלי את התינוקת, בת ארבעה חודשים, לבנה ושקטה בצורה שלא הכרתי", סיפרה. נטע לא אכלה, לא הגיבה ולא יצרה קשר עין, ואמה מיהרה לקחת אותה למיון.

לדברי רוני, בבית החולים התברר כי בתה סובלת משבר מורכב בגולגולת, מדימום במוח ומדימומים ברשתיות העיניים. לאחר שטופלה בטיפול נמרץ ואושפזה, הועברה נטע לשיקום בבית לוינשטיין, ובהמשך אובחנה עם שיתוק מוחין. מאז, סיפרה אמה, היא עוברת טיפולים ונמצאת במעקב רפואי. רוני מתחה ביקורת על התנהלות המשטרה, שלטענתה חקרה את המטפלת רק יומיים לאחר המקרה, אף שהמשפחה ביקשה לפתוח בחקירה מיידית.

גלריה "כשהדלת נסגרת הילדים לא יכולים לספר מה קורה" ( צילום: עוז מועלם )

גם חי ויינגרט, ממובילי המאבק, שיתף בסיפורה של בתו ליבי, שהייתה בת שנתיים וחצי כשגילה כי נפגעה במעון שבו שהתה. לדבריו, ב-26 ימים שתועדו במצלמות נרשמו יותר מ-500 מקרי התעללות, ובסך הכול נפגעו במעון 24 פעוטות. מתוך הסרטונים שצפה בהם, סיפר, דווקא רגע אחד נחרת בזיכרונו: "ליבי, בת שנתיים וחצי בקושי, נתנה מוצץ לתינוק אחר וניגבה את דמעותיו".

הוא סיפר כי משפחתו מנהלת מאבק כבר שנה וחצי, ומתח ביקורת על הסדר הטיעון שעל הפרק. "האם פגיעה בילד חסר ישע יכולה להסתיים בתשעה חודשי עבודות שירות?", תהה. הוא דרש להחמיר את הענישה ולאפשר לנפגעי העבירה ולמשפחותיהם להשמיע את קולם ולהשפיע על ההליך המשפטי. "הילדים שלנו הם שנפגעו, ואנחנו נושאים את הצלקות", אמר. "הידיים שאמורות לחבק לעולם לא אמורות להכאיב".

חיים פרשטיין, אחד ההורים שהשתתפו בעצרת, סיפר כי שילם 7,000 שקל בחודש עבור גן פרטי בתל אביב, מתוך אמונה שבנו נמצא במקום בטוח. אלא שלפני שנתיים, לדבריו, נשברה ידו של בנו בגן. מאז, בכל פעם שהוא אוסף אותו, הוא מנסה להבין מה עבר עליו במהלך היום. "אני מנסה להבין ממנו, אבל הוא לא יגיד לי. אין להם את המילים", אמר.

ח"כ לשעבר אורן חזן, אב ששני ילדיו שהו ב מעון "לוצ'יק" באריאל , שבו נאשמות המנהלת והמטפלות במסכת אלימות קשה נגד פעוטות, אמר כי יש להטיל עונשים מצטברים במקרים שבהם נפגעו כמה ילדים. "לא תיתכן מציאות שמי שפגע בתינוק אחד או ב-30 תינוקות מקבל בדיוק את אותה ענישה", הוסיף.

( צילום: עוז מועלם )

"הידיים שאמורות לחבק לא אמורות להכאיב" ( צילום: עוז מועלם )

עוד קרא חזן לקדם חינוך חובה מגיל לידה ולהגביר את הפיקוח. מעל הבמה סיפר כי כשהוא מביט בילדיו, הוא אמר כי הוא עדיין שואל את עצמו "איפה הייתי?", פנה למשפחות שילדיהן נפגעו ואמר כי בכוונתו לקדם הקמת ארגון גג שילווה אותן ויפעל לשינוי החקיקה. "אתם לא לבד יותר", אמר.

שאלת ההכשרה עמדה גם במרכז דבריה של לורן יוסף, אם וגננת בעלת יותר מעשור של ניסיון בחינוך המיוחד ובחינוך הכללי, שקראה לשפר את תנאי העבודה, לקבוע תקינה שתאפשר לצוותים לתת מענה לילדים ולוודא שגורמי הפיקוח פועלים למנוע פגיעה מראש: "גננת או מטפלת לא אמורה להתמודד לבד עם עשרות צרכים בלי הכשרה מספקת, בלי תמיכה ובלי פיקוח ראוי".

ח"כ מירב כהן (ביחד) הגיעה גם היא לעצרת וקראה להקים מערכת חינוך ציבורית מגיל לידה, ועד אז לערוך ביקורות פתע, להדק את הפיקוח ולהרחיב את הכשרת הצוותים. "כשהדלת נסגרת הילדים לא יכולים לספר מה קורה", אמרה. "אנחנו צריכים מערכת שבה כמה אנשים יראו את הילד לאורך היום".