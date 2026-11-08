"הפחד הוא שאנחנו לא יודעים את ההשלכות הנפשיות. היא בוכה בלילה כי קשרו אותה וחנקו אותה? אנחנו לא יודעים", סיפר ט', שבתו עברה התעללות מתמשכת במעון הפרטי "לוצ'יק" באריאל - שם לפי כתב האישום המטפלות הנהיגו "שיטות ענישה" אכזריות: "שיטת החניקות", "שיטת הקשירות" והאכלה בכוח וכן כליאה בחדר חשוך. התיאורים בכתבה קשים לקריאה.
כתב האישום הקשה נגד מנהלת המעון נטליה קיסלבסקי (37) ושתי המטפלות דרינה חלופה (37) ואנה פגלסקי (40), מתפרש על כמעט 100 עמודים ומתאר מסכת חריגה ויוצאת דופן בחומרתה של אלימות והתעללות מתמשכת בתינוקות ובפעוטות רכים במעון, חלקם בני חודשים ספורים בלבד. מתואר בו כיצד השלוש ניצלו את תפקידן בגן, את פערי הכוחות ואת התלות של הפעוטות בהן, ובהזדמנויות רבות ושונות, תקפו אותם, התעללו בהם וגרמו להם לכאב פיזי ונפשי.
מסעיפים 11, 12 ו-14 באישום עולה כי נאשמת 1, המנהלת נטליה, התעללה בפעוטות בעצמה ותקפה אותם, וגם צפתה בהתעללות מצד נאשמות 2 ו-3, המטפלות, תוך שהסתירה מההורים את ההתרחשויות במעון. כמו כן, נכתב כי במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, עבדו המטפלות בצוותא בקבוצת הקטנים, ובהזדמנויות רבות ושונות תקפו והתעללו בצוותא בפעוטות שהיו תחת אחריותן. כל זאת, כך תואר, כאשר אחת מהן תוקפת ומתעללת בעוד האחרת יושבת סמוך אליה, ולעיתים אף החלה אחת מהן בהתעללות בפעוט והאחרת המשיכה.
האב ט' סיפר כי "בשבועות האחרונים אני הולך על אוטומט, כמו מת. השארתי את הילדה הקטנה שלי במשכנו של השטן. היא צעקה לעזרה ולא הייתי שם כדי לעזור לה. עכשיו הפחד הוא קדימה, שלא נדע מה ההשלכות. איפה השלכות יתפסו אותנו כשמתעללים בילדים בגיל כזה קטן? אנחנו לא יודעים איזה פגיעות נוירולוגיות יכולות להיות. לא רואים את זה עכשיו.
"גם כשאומרים 'הורים יכולים לראות, להרגיש את הילד', אי אפשר לדעת אם יש קפיצת גדילה, אם זה בכי לאמא או שרע לה. אי אפשר לדעת ואנחנו גם לא יודעים עכשיו. אנחנו לא יודעים אם הבכי שלה באמצע הלילה זה בגלל הטראומה. היא בוכה כי קשרו אותה וחנקו אותה? אנחנו לא יודעים אם חוסר התיאבון שלה זה בכלל שדחפו לה אוכל או שיש לה 'אובר' תיאבון כי הרעיבו אותה. אנחנו לעולם לא נדע. להיות הורים זה מלווה בהמון חרדות, ועכשיו יש עוד חרדה ענקית. היא כועסת עלינו? כל יום שמנו אותה שם, איך זה השפיע? היא תזכור את זה?".
חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, שילדיו שהו במעון, אמר כי "כשהגענו לתוך הפרשה המטורפת הזו דיברנו על רוע שנמצא במחוזות של נוחבה ודאעש, והיו מי שהרימו גבה וחשבו שיש פה הורים שמנסים להעצים כדי שקולם יישמע. מי שנחשף היום לכתב האישום מזהה אירוע ששייך לעולמות של השטן". ליאת, שבנה שהה במעון כשלוש שנים, סיפרה: "זו פסיכופתיות ברמה גבוהה. אישומים מזעזעים. אני לא מאמינה שעשינו את לילדים. חשבנו שאנחנו מכניסים אותם לגן עדן והם עברו גיהינום. זעזוע שהילד שלי שם. הוא גדל שם והוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. זה מה שהוא למד".
ההורים אלעד ושיר סיפרו מחוץ לדיון כי "אנחנו עדיין לא מאמינים למה שקורה לנו. ישבנו בבית המשפט והרגשנו שאנחנו בסרט של מישהו אחר. אנחנו דורשים מהמשטרה שימשיכו לחקור אחורה, שיבינו מה קרה בגן הזה. יש עוד הרבה עבודה ואסור בשום פנים ואופן לעצור בשלב הזה, כדי שנדע מה עשו לילדים שלנו". שיר הוסיפה: "ממש עכשיו כשכתב האישום הגיע לידינו גילינו דברים שלא ידענו. פשוט נורא. אני לא מאמינה שהילדה שלי שהתה שנתיים עם המפלצות האלה".
"שיטת החניקות והקשירות"
החקירה נגד מנהלת המעון והמטפלות החלה בחודש אוקטובר האחרון, אז התקבל דיווח במשטרה על התנהלות חשודה. החוקרים תפסו באישור בית המשפט את המצלמות במקום וצפו ביותר מ-2,400 שעות שתיעדו כ-60 ימים במעון. בנוסף, במחוז ש"י של המשטרה הוקם צוות חקירה מיוחד המורכב מחוקרי תחנת אריאל והיחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון, שעסק בנושא ועבד כ-8-7 משמרות בשבוע במטרה לקדם את הטיפול במקרה במהירות.
על פי כתב האישום, כאמור, הנאשמות הנהיגו במעון שורה של "שיטות ענישה" אכזריות: "שיטת החניקות", "שיטת הקשירות" והאכלה בכוח וכן כליאה בחדר חשוך. לפי האישום, כך ה"שיטות" עבדו:
"שיטת החניקות": לפיתת ראשי הפעוטות וחסימת דרכי נשימתם בכוח באמצעות ידיים, נייר או בד, תוך אחיזה בעורפם כדי למנוע מהם לזוז. הנאשמות נהגו לטלטל את הפעוטות, לכופף את ראשם וגופם קדימה ולהצמידם בכוח למזרנים לפרקי זמן ממושכים. במקרים מסוימים, שבו הנאשמות וחסמו את דרכי הנשימה שוב ושוב, גם לאחר שהפעוטות השתנקו, האדימו ונאבקו על נשימתם, עד כדי ערפול חושים ואובדן שיווי משקל.
"שיטת הקשירות" והאכלה בכוח: עטיפת גופם של הפעוטות באגרסיביות בבדים ובשמיכות כשידיהם צמודות לגופם, וקשירתם בחוזקה באופן שמנע מהם כל יכולת תנועה, תוך השכבתם על בטנם. בחלק מהמקרים, נהגו המטפלות אנה ודרינה להאכיל פעוטות בכוח בעודם כפותים: הן היטו את ראשם לאחור, הפעילו לחץ פיזי לפתיחת הלסת ודחסו מחית מזון לפיהם במהירות ובכוח, תוך ניגוב אגרסיבי ומכאיב של פניהם בנייר.
כליאה בחדר חשוך: כליאת פעוטות בחדר סגור וחשוך לפרקי זמן משמעותיים, ללא השגחה, כאמצעי ענישה ותוך התעלמות מבכיים ומניסיונותיהם לצאת.
הפעוטות נחשפו באופן חוזר ומתמשך למעשי האלימות וההתעללות שהן ביצעו כלפי פעוטות אחרים, כך לפי האישום, ובחלק מהמקרים אף הגיבו למעשים בבכי ובהתקרבות לפעוט שנפגע. בגין החשיפה של הפעוטות להתעללות הפיזית בפעוטות אחרים, מייחסת הפרקליטות לנאשמות גם עבירה של התעללות נפשית.