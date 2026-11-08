האב ט' סיפר כי "בשבועות האחרונים אני הולך על אוטומט, כמו מת. השארתי את הילדה הקטנה שלי במשכנו של השטן. היא צעקה לעזרה ולא הייתי שם כדי לעזור לה. עכשיו הפחד הוא קדימה, שלא נדע מה ההשלכות. איפה השלכות יתפסו אותנו כשמתעללים בילדים בגיל כזה קטן? אנחנו לא יודעים איזה פגיעות נוירולוגיות יכולות להיות. לא רואים את זה עכשיו.

האב ט' סיפר כי "בשבועות האחרונים אני הולך על אוטומט, כמו מת. השארתי את הילדה הקטנה שלי במשכנו של השטן. היא צעקה לעזרה ולא הייתי שם כדי לעזור לה. עכשיו הפחד הוא קדימה, שלא נדע מה ההשלכות. איפה השלכות יתפסו אותנו כשמתעללים בילדים בגיל כזה קטן? אנחנו לא יודעים איזה פגיעות נוירולוגיות יכולות להיות. לא רואים את זה עכשיו.

האב ט' סיפר כי "בשבועות האחרונים אני הולך על אוטומט, כמו מת. השארתי את הילדה הקטנה שלי במשכנו של השטן. היא צעקה לעזרה ולא הייתי שם כדי לעזור לה. עכשיו הפחד הוא קדימה, שלא נדע מה ההשלכות. איפה השלכות יתפסו אותנו כשמתעללים בילדים בגיל כזה קטן? אנחנו לא יודעים איזה פגיעות נוירולוגיות יכולות להיות. לא רואים את זה עכשיו.