בית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב עדכן הבוקר (חמישי) כי מוסיף להיות אנוש מצבה של תושבת השפלה בשנות ה-30 לחייה, שנדבקה בכלבת ממגע עם כלבה משוטטת בשולי הכביש במושב כפר רות שסמוך למודיעין. משרד הבריאות ביקש מכל מי שחושד שהיה במגע עם כלבה באזור כפר רות ובסביבתו מ-17 באוגוסט לפנות בהקדם ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. בינתיים התפרסמה תמונת הכלבה מגזע "אמריקן בולי" שמתה בתחילת ספטמבר לאחר שעברה ניתוח עיקור.

תיעוד הכלבה שהייתה נגועה בכלבת ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





האישה שחלתה הגיעה לפני שבועיים לבית החולים לאחר שחשה ברע, ואחרי שמצבה הידרדר היא אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ כללי. רק אתמול בערב הגיעו תוצאות הבדיקה שאישרו כי היא אכן חלתה במחלה הזיהומית, ובעקבות כך עדכן משרד הבריאות כי מדובר במקרה חריג מאוד מאחר שבמשך תקופה ארוכה אף ישראלי לא אובחן עם כלבת.

תחקיר של משרד החקלאות וביטחון המזון מעלה שאלות קשות. במכתב לרופאים הווטרינרים, שסק את הממצאים מהתחקיר הראשוני, צוין כי הכלבה הסתובבה באזור כפר רות יותר מחודש, בטרם אזרחית שפעלה רבות למען זכויות בעלי חיים אספה אותה אליה.

עוד צוין בתחקיר כי האישה העבירה את הכלבה לבית בכפר שמואל. הכלבה הגיעה לטיפול וטרינרי ראשוני במרפאה וטרינרית באזור וקיבלה טיפול. בספטמבר עברה הכלבה ניתוח עיקור, כשבועיים לאחר שאספו אותה מרחובות כפר רות. אז היא גם חוסנה נגד מחלת הכלבת. יום למחרת, ב-9 בספטמבר, המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה. הגופה שלחה נשלחה לכילוי (השמדה) על-ידי הרופא הווטרינר.

זו הכלבה שנאספה ומתה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

באגף השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ביקשו להזהיר כי תמיד יש להחזיק את האפשרות של מחלת הכלבת בכל טיפול בכלב חשוד. כך, יש לנקוט משנה זהירות והגנה בבדיקות הכלבים. במשרד ביקשו להנחות כי "כל או חיית מחמד המובאים לקליניקה עם סימנים נוירולוגיים, הידרדרות פתאומית, או מקרי מוות בנסיבות לא ברורות - בפרט כאלו המגיעים מאזורים נגועים או בעלי רקע של איסוף משוטטים - מחייבים חשד מיידי לכלבת ותיאום מול הלשכה הווטרינרית המחוזית".

ד"ר מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, הזהיר שוב ושוב בנוגע להתפשטות מחלת הכלבת. "הפרסום החדש של השירותים הווטרינריים מחייב בעיניי תחקיר מקצועי עמוק, שקוף ומלא של האירוע ולא רק הפקת לקחים כללית", הבהיר ד"ר אטינגר. "התחקיר הזה מעלה שאלות שחייבות לקבל תשובות. האם עלה חשד לכלבת בזמן אמת? האם בוצע דיווח לרופא הווטרינר הרשותי או ללשכה הווטרינרית המחוזית? האם נשקלה שליחת הגופה לבדיקה לכלבת למכון הווטרינרי לפני שנשלחה לכילוי? האם נשמר חומר ביולוגי שמאפשר כיום בדיקה מולקולרית והשוואה לנגיף שאובחן באישה?",

ד"ר אטינגר הוסיף כי "השאלות הללו אינן תאורטיות. באותו מסמך עצמו מדגישים השירותים הווטרינריים כי בכלב ממקור לא ידוע יש להחזיק כלבת באבחנה המבדלת, וכי הידרדרות פתאומית, סימנים נוירולוגיים או מוות בלתי מוסבר מחייבים חשד מיידי לכלבת ותיאום עם הלשכה הווטרינרית המחוזית. לכן צריך עכשיו לשחזר את כל שרשרת האירועים ומי ראה את הכלבה, אילו סימנים תועדו, מי נחשף, מה נרשם בתיק הרפואי, למי דווח, ומה נעשה עם הפגר.

"בנוסף, יש לבדוק האם קיימת אפשרות לבצע אפידמיולוגיה מולקולרית והאם נשמרה דגימה מהכלבה, האם בוצע ריצוף של הנגיף שאובחן באישה, והאם קיימת התאמה גנטית שיכולה להוכיח או לשלול את הקשר ביניהן. המטרה איננה לחפש אשמים. המטרה היא לזהות את הנקודה שבה שרשרת הזיהוי, הדיווח והטיפול לא עבדה כפי שצריכה הייתה לעבוד, כדי למנוע את המקרה הבא".

לסיכום ציין ד"ר אטינגר כי "מקרה כלבת באדם במרכז הארץ מחייב לא רק אזהרה לציבור, אלא תחקיר אפידמיולוגי במעורבות גורמי בריאות אחת מלא, משותף ושקוף, קרי של משרד הבריאות, השירותים הווטרינריים, המעבדה הארצית לכלבת והגורמים שטיפלו בבעל החיים".

"אין טיפול בנושא כלבים משוטטים"

יעל ארקין, מנכ"לית "תנו לחיות לחיות", אמרה כי במהלך השנה הנוכחית דווח על 117 מקרים של כלבת בבעלי חיים, 61 מתוכם אצל כלבים. לדבריה, ב-2025 התגלו 102 מקרי כלבת בבעלי חיים. "לצערי, רק עכשיו כשאישה צעירה הגיעה למצב קשה שנדבקה מהכלבה שאספה מבינים את הסכנה שבכלבת", אמרה ארקין.

היא ציינה עוד: "לצערי, אין טיפול של רשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ בנושא כלבים משוטטים. יש זליגה של כלבים נגועים בכלבת מתחומי הרשות הפלסטינית לתחומי ישראל. לא אוספים את הכלבים המשוטטים ומכניסים להסגר כפי שחובה לעשות עם כל כלב משוטט כדי לבדוק שאינו נגוע בכלבת ושאר מחלות. בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה גדולה במקרים של כלבת בבעלי חיים לעומת שנים קודמות עם מקרים מועטים".