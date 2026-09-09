ראש ממשלת נורבגיה יונס גר סטיורה טען אמש (יום ד') כי מטוסו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי "כמעט נפגע מכטב"ם" כשעמד להמריא אמש לאוסלו ממולדובה, בדרכו לטקס הלווייתו של מלך נורבגיה הראלד החמישי שנערך אתמול בבירה הנורבגית. סטיורה לא פירט מעבר לכך על פרטי התקרית שעליה דיבר, ולפי שעה לא התקבל לכך אישור מקייב או אימות מדיווחים בכלי תקשורת בעולם.
עם זאת, במולדובה נשמעו כמי שמצננים את הדרמטיות שבדברי סטיורה, והממשלה בקישינב מסרה כי המראתו של הנשיא לאוסלו מנמל התעופה בעיר הבירה של מולדובה ביום שלישי עוכבה בעקבות חדירה אווירית של כטב"מים למדינה. לפי הדיווחים ממולדובה, שני כטב"מים רוסיים חדרו שלשום למרחב האווירי של המדינה, והם הביאו להשבתה זמנית של ההמראות והנחיתות בנמל התעופה בקישינב.
לפי נתוני אתר המעקב Flightradar24, כמה טיסות שהיו בדרכן לבירה נחתו בנמלי תעופה מחוץ למולדובה או נאלצו להמתין באוויר. כטב"ם אחד פגע בשדה כלשהו וגרם לשריפה, בעוד השני המשיך לשטח האווירי של רומניה. נשיאת מולדובה מאיה סנדו גינתה את החדירות האוויריות הללו – שמצטרפות לעוד שלל מקרים דומים לאורך המלחמה ובשנה האחרונה רק גברו – ואמרה כי הן מהוות "איום חמור על חיי אדם". היא גינתה גם תקיפה רוסית שאירעה אתמול במעבר גבול בין מולדובה לאוקראינה, תקיפה שבה לפי קייב נהרגו שני בני אדם.
לא ברור לפי שעה אם אכן היה ניסיון של ממש לפגוע בזלנסקי, אבל אם כן זו לא תהיה הפעם הראשונה שהוא היה על הכוונת של מוסקבה – שניסיונותיה לחסלו מיד אחרי הפלישה לעומק אוקראינה ב-2022 כשלו. כך או כך, בינתיים התקיפות ההדדיות בין הצדדים נמשכות ללא הרף – כשברקע כבר הסתיימה ההפוגה הקצרה בתקיפות שכוונו על הבירות קייב ומוסקבה במהלך השיחות שערכו בהן שליחיו של טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, בניסיון להחיות מחדש את המשא ומתן לסיום המלחמה. השניים נפגשו עם פוטין במשך שלוש שעות במוסקבה ביום שבת, ויום לאחר מכן המשיכו לביקור ראשון שלהם בקייב, אבל אחרי שעזבו ביום שני לא דיווחו על פריצת דרך במגעים.
"בירת הגז" בסיביר על הכוונת
מאז כבר חודשו התקיפות של שני הצדדים על הבירות זו של זו, ואתמול כאמור דיווחו האוקראינים על שני הרוגים במתקפה על מתקנים לוגיסטיים במעבר גבול עם מולדובה. מוקדם יותר דווח גם על שלושה הרוגים במתקפת כטב"ם שפגעה בקניון בעיר סומי שבצפון אוקראינה. גם בקייב דווח על תקיפות, שבהן נפצעו ארבעה בני אדם.
גם אוקראינה מצידה ממשיכה כל העת במתקפות הכטב"מים שלה על שלל יעדים בעומק רוסיה, כחלק מקמפיין שמטרתו להגביר את המצוקה הפנימית שם – בין היתר עם כתישת מתקני נפט ומחסני סחר מקוון הקריטיים לכלכלה המקומית – במטרה לגרום לאזרחי רוסיה לחוש על בשרם את מחיר המלחמה, וכך להגביר את הלחץ הפנימי על פוטין לחתור לסיומה בהסדר.
אתמול בערב דווח על שיא חדש במתקפות האוקראיניות – כשלטענת קייב היא פגעה בשני מתקני גז מרכזיים באזור העיר נובי-אורנגוי שבצפון-מערב סיביר, במרחק של כ-3,000 ק"מ מהגבול האוקראיני. בקייב מתארים זאת כתקיפה הרחוקה ביותר אי-פעם שביצעו בעומק רוסיה, וטוענים כאמור כי היא הייתה מוצלחת. הרשויות המקומיות במחוז ימאלו-ננץ שבו שוכנת העיר אישרו כי אכן הייתה שם מתקפה, שאמנם לטענתם נהדפה אך גרמה לשריפה – כשבתיעודים שהופצו משם נראית להבה גדולה ברקיע.
כלי התקשורת הרוסי העצמאי "מדוזה" דיווח כי מדובר בתקיפה הראשונה של אוקראינה בנובי אורנגוי, שזכתה לכינוי הלא-רשמי "בירת הגז" של רוסיה. לפי סוכנות הידיעות אינטרפקס, כ-80% מכלל הגז הטבעי המופק ברוסיה מגיע ממחוז ימאלו-ננץ. חברת "גזפרום" הרוסית ייצאה בעבר גז מהאזור אפילו למערב אירופה – קשרים שנותקו בעקבות הסנקציות המערביות על מוסקבה מאז פרוץ המלחמה – והיא העריכה כי עתודות הגז באזור עומדות על כ-26.5 טריליון מטרים מעוקבים, כמות שמספיקה כדי לענות על הביקוש העולמי במשך יותר משש שנים.
"לראשונה! התקיפה העמוקה ביותר במלחמה: הכוחות המיוחדים של אוקראינה פגעו במפעלים רוסיים חיוניים במרחק של יותר מ-3,000 ק"מ", דיווחו הכוחות המיוחדים בחשבון שלהם ברשת X, בציוץ שאותו שיתף אתמול זלנסקי. "תודה על הדיוק הזה ועל היכולת לפעול לטווחים ארוכים! חשוב שנגיב למלחמה של רוסיה באופן מוצדק לחלוטין – ובאופן שהאויב אכן ירגיש. כל תקיפה כזו מצמצמת את יכולתה של רוסיה לעכב את ההחלטות הנדרשות לצורך הדיפלומטיה", הוא הוסיף.
"פוטין רוצה עסקה, אם זלנסקי רוצה - יהיה נחמד"
אבל פריצת דרך כאמור לא נרשמה עד כה, ולפי הדיווחים פוטין ממשיך להתעקש כל העת על דרישתו המרכזית לנסיגה של אוקראינה מכל השטחים שברשותה במחוזות שאותם רוסיה סיפחה רשמית, בפרט בחבל המחלוקת דונבאס שבמזרח אוקראינה. גורם המקורב לקרמלין אמר לסוכנות הידיעות רויטרס בסוף השבוע – ממש אחרי הפגישה שערך פוטין עם שליחי טראמפ – כי הנשיא הרוסי עדיין נחוש להשתלט על שטחים חדשים באוקראינה. "אין שום סיכוי להגיע להסכם בנוגע לקו החזית עד שפוטין ישלים את ההשתלטות על החלק הנותר של מחוז דונייצק", אמר אותו גורם לרויטרס, כשכוונתו למחוז בחבל דונבאס שבו אוקראינה עוד ממשיכה להחזיק בכמה ערים אסטרטגיות ומבוצרות. הגורם הוסיף כי פוטין משוכנע – על סמך דיווחים ממפקדיו – שהיעד הזה יושלם עד סוף השנה.
אלא שמומחים צבאיים במערב סבורים כי הסיכוי למימוש היעד של כיבוש כל דונבאס עד סוף השנה הזו רחוק ממימוש, בהתחשב בקצב ההתקדמות האיטי של הכוחות הרוסיים. אוקראינה מסרבת לוותר על השטחים שהצליחה להגן עליהם במחיר דמים כבד לאורך יותר מארבע שנים וחצי של מלחמה, ודוחה את תנאיו של פוטין, שבהם היא רואה ככניעה לכל דבר. ב"מכון לחקר המלחמה", שפועל מוושינגטון ומספק דיווחים שוטפים על הלחימה באוקראינה וברוסיה, הזכירו כי פוטין הציב מאז תחילת המלחמה 15 דד-ליינים שונים להשלמת כיבוש דונבאס: "המציאות הבדיונית של פוטין בנוגע לשדה הקרב ממשיכה להיות מנותקת מהמציאות של יכולות ההגנה של אוקראינה, של יכולות ההתקפה הנשחקות של רוסיה עצמה ושל השטח הקשה והנרחב שעוד נותר לכוחות הרוסיים להילחם דרכו כדי להשיג את היעד האסטרטגי של פוטין באזור", כתבו במכון בניתוח שפרסמו ביום ראשון.
אבל למרות כל זאת, מי שדווקא שוב שיבח את הנשיא הרוסי היה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטען אתמול בערב בשיחה עם כתבים – יממה אחרי שיחת טלפון שערך עם פוטין – כי הוא כן מעוניין בשלום. טראמפ אמר ששיחת הטלפון, שנערכה כאמור על רקע השיחות שניהלו שליחיו וויטקוף וקושנר, הייתה "מעולה" והוסיף: "הוא (פוטין) רוצה לעשות עסקה, ואם זלנסקי רוצה לעשות עסקה, זה יהיה נחמד". לצד זאת, טראמפ הודה במרומז שלא הושגה פריצת דרך במאמצים המחודשים של ממשלו להביא להסדר: "מה שמונע את ההתקדמות זה שני אנשים ששונאים זה את זה. אני חושב שיותר מכל דבר אחר, מדובר בשני אנשים ששונאים זה את זה", הוא אמר בהתייחסות לפוטין וזלנסקי.
פורסם לראשונה: 23:59, 09.09.26