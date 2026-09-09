לא ברור לפי שעה אם אכן היה ניסיון של ממש לפגוע בזלנסקי, אבל אם כן

זו לא תהיה הפעם הראשונה

שהוא היה על הכוונת של מוסקבה – שניסיונותיה לחסלו מיד אחרי הפלישה לעומק אוקראינה ב-2022 כשלו. כך או כך, בינתיים התקיפות ההדדיות בין הצדדים נמשכות ללא הרף – כשברקע כבר הסתיימה ההפוגה הקצרה בתקיפות שכוונו על הבירות קייב ומוסקבה במהלך השיחות שערכו בהן שליחיו של טראמפ,

סטיב וויטקוף

ו

ג'ארד קושנר