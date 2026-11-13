חבר הכנסת אחמד טיבי (הרשימה המשותפת) טען הערב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר אליו שליחיו בתקופה האחרונה על מנת לשכנע אותו שלא להצטרף לממשלת איזנקוט וגם לא לתמוך בחוק הנאשם. במקביל הציג את הטלפון הנייד שלו וסיפר כי קיבל פניות מיועצו של נתניהו נתן אשל.
בתוכנית "אופירה - אוחנה - סרי" אמר טיבי בין היתר: "נתניהו תקשיב, אני בדרך כלל לא חושף שיחות, יא צבוע, שלחת אליי את היועץ האישי שלך שבוע לפני הבחירות, ביום שאחרי, וגם אחרי פרסום התוצאות. הוא, כמוך, חשש מחוק הנאשם. רציתם לשכנע אותנו לא לתמוך בחוק".
טיבי המשיך ואמר: "ביום הבחירות רציתם להניא אותנו מלהצטרף לאיזנקוט, ולפני יומיים אחד השרים שלך, מאחורי המליאה פנה אליי ואמר לי 'אל תאמין להם, הם לא יקחו אתכם. עדיף שנלך לבחירות'. עניתי לשר 'לא רוצים בחירות, רוצים להפיל את נתניהו ובן גביר'. נפיל אותך יא מסית, אתה מפיץ שנאה".
מהליכוד נמסר בתגובה לדברים ל"אופירה - אוחנה - סרי": "שקר מוחלט. מדובר בעוד אחד משרשרת השקרים של המפלגות תומכות הטרור בניסיונות להכשיר את עצמן. הליכוד לא משתף פעולה עם מפלגות שמבזות את ההמנון הלאומי ופוגעות בחיילי צה"ל. אחדות לאומית היא צו השעה".
אתמול עקץ טיבי גם את מרים פרץ, אימו של ח"כ אליסף פרץ מישר!, ששכלה את שני בניה והייתה מועמדת לנשיאות המדינה. אחרי שפרץ אמרה בריאיון כי בנה "יעזוב את הכנסת אם תוקם ממשלה עם ערבים", טיבי הזכיר כי לפני כחמש שנים, כשרצה לנשיאות המדינה, הקמפיין מטעמה השאיר פתק על דלת לשכתו שבו נכתב: "אחמד היקר, העם כבר בחר. עכשיו תורך לבחור מהלב. זה בידך!". בפוסט שהעלה לרשת X, ערך טיבי את התמונה המקורית וכתב: "אחמד היקר. בני לא רוצה לשבת איתכם כי אתם ערבים. מעדיפה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. זה בידכם".