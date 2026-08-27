קצת יותר משנה חלפה מאז הסרטון של שורד השבי אביתר דוד מתוך המנהרות ברצועת עזה. אותו סרטון של אביתר, שחופר את ה"קבר" של עצמו, עורר דאגה עצומה בקרב מדינה שלמה. אף אחד לא הצליח להישאר אדיש למראהו של אדם, עור ועצמות. כעת הוא מספר מה בדיוק היה שם באותם רגעים, ובגילוי לב מדבר גם על הפוסט-טראומה שאיתה הוא מתמודד בריאיון לרשת CNN.

"זה יכול להפתיע אותי בכל רגע", הוא אומר, "שעה אחת אני יכול להיות מאושר והכול בסדר, וברגע אחר אני יכול להיזכר במשהו מהשבי, ולקבל פלאשבקים. אני מתעורר בלילה מסיוטים, וזה משפיע עליי כל היום שאחרי. זה מאוד לא יציב ואקראי".

אביתר דוד. לפני שנה, והיום ( צילום: CNN )

בעדות מטלטלת מתאר את הרעב הקיצוני שחווה במהלך השבי, שהחמיר בחודשים שלפני צילומי הסרטון מאוגוסט 2025. "הרעב - מעבר לחוסר במזון ולתחושה הפיזית שאתה תמיד רעב - הוא התחושה הנפשית שאין לך מה לאכול, ואתה לא יודע אם יהיה לך אוכל בעוד שעה, מחר, יומיים". לדבריו, חשש למות מרעב: "אין לך מושג מה יקרה ואולי אתה הולך למות מרעב", אמר.

אביתר מספר באותו ריאיון שהרעב העמוק גרם אפילו ללחץ ולסכסוך בין החטופים בשבי. הוא מסביר כעת, שנה אחרי, מדוע הוא נבחר להופיע בסרטון - וגם כאן הסיבה של חמאס הייתה צינית במיוחד. השובים שלו ושל גיא גלבוע-דלאל, חברו הטוב, השוו בין מצבם הפיזי - ומכיוון שאביתר נראה "גרוע יותר", הם החליטו שהוא יופיע באותו סרטון. "הם החליטו שאני אהיה ה'שחקן'".

הוא מבהיר כי אומנם "הכל היה מבוים", אבל הסתמך על האמת. "לא אכלנו במשך שלושה חודשים", מציין אביתר, "כל מה שאני אומר ועושה שם - הם אמרו לי לעשות את זה. אפשר לראות את הגוף שלי, בקושי יכולתי לזוז, כשניסיתי לחפור את הקבר, רק להחזיק את האת היה כמעט בלתי-אפשרי, כנראה הדבר הפיזי הקשה ביותר שעשיתי אי-פעם".

בשלב מסוים סיפר לשוביו שהוא עומד להתמוטט, הוא אמר שהם התעלמו ממנו. "יכולתי לשמוע אותם צוחקים, אוכלים עוגות ושותים תה, כאילו אין אף אחד שהולך לידם שנראה כמו שלד", אמר ל-CNN. למחבלים, הוא מספר, הייתה גישה לאוכל, מיזוג אוויר וטלוויזיה. "הם אמרו לנו שאין אוכל בעזה, אבל ידענו שזה לא נכון כי תמיד ראינו את המחבלים - הם היו שמנים והיו להם שרירים. ידענו שהם משקרים ומרעיבים אותנו".

( צילום: להושיט יד )





מה שהחזיק אותו מתחת לאדמה, לדבריו, הייתה המחשבה על משפחתו שמחכה בחוץ, והרעיון ש"לא משנה כמה גרוע היה מצבנו, זה תמיד יכול להחמיר, אז תמיד אפשר למצוא דברים טובים".

"כשאתה מרגיש בשפל שלך זה בדיוק הזמן המושלם לא לוותר, כי זו הנקודה שיכולה לשבור אותך. ברגע שאתה מבין את זה ולא נותן לאף אחד לשבור אותך, אתה יכול למצוא את עצמך במקום טוב יותר. לא משנה מה עברת - אל תוותר כשאתה מרגיש שאתה הולך להישבר, כי זו נקודת המפנה", שיתף.

אביתר גם דיבר על הליך ההחלמה שלו, מאז שחזר מהשבי באוקטובר 2025. "ההחלמה מאוד מסובכת. לפני, הייתי אדם רגיל. עכשיו זה שונה מאוד. עדיין לוקח זמן לעבד את כל מה שעברתי. אני מנסה להבין איך לעשות שיקום טוב ולעזור לעצמי".

בריאיון סיפר גם כי משפחתו וחבריו פתחו בקמפיין גיוס המונים לשיקומו, כיוון שלדבריו המדינה אינה מספקת מספיק עזרה לשורדי השבי. "אני מקווה שהממשלה הבאה תעשה עבודה טובה יותר, אני לא יודע מי זו תהיה, אבל אני סומך עליהם שיעשו עבודה טובה יותר", סיכם.

והיה לו החודש גם אירוע משפחתי - שעבורו הוא הניצחון הגדול - וזו ההופעה שלו עם הגיטרה בחתונת אחיו הגדול עילאי. "הם ניסו להרוס את חיינו ובסופו של דבר הם לא הצליחו להרוס הכול", אמר. בריאיון הזכיר גם את החתונה של אלי-ה כהן וזיו עבוד, שורד השבי שהתחתן עם בת זוגו שורדת הנובה: "זו סגירת המעגל הגדולה ביותר ורגע ניצחון ענק".