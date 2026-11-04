ביקורת בצה"ל על כניסת מתנחלים לבתים ביריחו - ללא תיאום וללא עדכון: כניסת המשפחות היהודיות היום (רביעי) הפתיעה את צה"ל ואת אוגדה 96 שנמצאת במרחב יריחו והגבול המזרחי. למעשה, עם רגע כניסת הישראלים נאלץ צה"ל להסיט למשימת האבטחה כח של כשלוש מחלקות לוחמות, שהיו אמורות להתעסק במשימות ביטחוניות אחרות, בין היתר משימות של סיכול הברחות על הגבול עם ירדן ופעולות בט"ש נוספות.
מוקדם יותר, נודע ל-ynet כי משפחות יהודיות נכנסו לשמונה בתים בשטח C סמוך לעיר הפלסטינית יריחו, לאחר מבצע רכישה חשאי שבמסגרתו נקנו הבתים. תנועת נחלה הובילה את המהלך לכניסת התושבים, בגיבוי ובליווי מועצת בנימין. צוותי האבטחה נערכו למבצע, ועד לרגע הכניסה לבתים נשמר המהלך בסוד.
המודל שבו פעלו המתנחלים מוכר מאוד מחברון, שם ביצעו רכישות של בתים מפלסטינים ונכנסו פנימה בפעולה מהירה, מבלי לתאם עם גורמי ביטחון. בחברון, צה"ל היה מוציא בעבר את התושבים עד להשלמת בדיקת המסמכים של רכישת הנכסים, אלא שבמקרה הנוכחי מדובר על רכישת בתים בשטחי C, שבשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית, ועל אדמות מדינה - שאינן אדמות פלסטיניות פרטיות.
ואולם, השטח שבו נמצאים המתיישבים נמצא ממש סמוך לשטחי A - שבשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית - דבר שמסכן את המתיישבים. לכן, הצבא העביר לשם כוחות, שכן ההבנה היא שיש לאבטח את המתנחלים. בימים הקרובים ינסו בצה"ל לגבש פתרון אבטחתי לתושבים שנכנסו לבתים.
בתוך כך, היום נודע כי נשיא המדינה יצחק הרצוג שיגר בחודש שעבר מכתב אזהרה חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא, ובו התריע מפני הסכנה הגוברת הטמונה בגל הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. המכתב שמזהיר מאפשרות של אסון ביטחוני ולאומי נשלח במקור ב-8/10, אך הופץ בימים האחרונים גם לבכירים במטכ"ל, ליועצת המשפטית לממשלה ולשר החוץ.
"אני חש חובה עמוקה ודחופה לכתוב לכם מדם ליבי, להתריע בפניכם על המצב שאליו נחשפתי, שכן אנו כפסע מאסון", כתב הרצוג. "עצם האפשרות לשימוש בנשק חם כנגד אזרחי ישראל, או פגיעה קטלנית חלילה באנשי כוחות הביטחון, נושאת בחובה תוצאה נפיצה. תוצאה שעלולה להוביל למלחמת אזרחים".
אוגדה 98 יוצאת מאיו"ש
במקביל, ואחרי כמעט 40 יום של פעילות, אוגדה 98 שנכנסה לגזרת יהודה ועציון צפויה לסיים את פעילותה בימים הקרובים. בספטמבר האחרון, ובצעד חריג, הכריז הרמטכ"ל אייל זמיר על עיבוי הכוחות ביהודה ושומרון, זאת עקב מציאות ביטחונית מורכבת ברקע הימים המתוחים של החגים, הבחירות, רצף פיגועי הבודדים ואירועי פשיעה לאומנית שהתגברו.
זמיר הפעיל את אוגדת 98 בגזרת עציון ויהודה בעיקר כדי לייצר מוטות שליטה טובים יותר לכוחות וכדי לשמור על שליטה בגזרה. כעת, בתום הימים המתוחים של הבחירות, צפויה כאמור האוגדה לסיים את פעילותה. גזרת עציון ויהודה תשוב להיות תחת אוגדת איו"ש כפי שהיה קודם לכן.
עם זאת, אוגדה 98 מתקפלת למרות שעדיין לא נמצא פתרון יעיל לאירועי הפשיעה הלאומנית - בכלל זאת היהודית. נראה כי בצה"ל היו מתוחים נוכח רצף הימים המורכבים, וכעת, כשהסתיימו, הוחלט על הוצאתה של האוגדה הנוספת מיהודה ושומרון.
מדובר צה"ל נמסר מוקדם יותר בנוגע לאירועים ביריחו: "הכניסה לבתים נעשתה ללא תיאום מקדים עם צה"ל וללא אישור. תהליך הרכישה והמשמעויות הביטחוניות הנגזרות מכך נמצאות כעת בבירור על ידי הגורמים הרלוונטיים. צה"ל נמצא במרחב".