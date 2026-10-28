בדרום אמריקה נחשפים הבוקר (יום ד') פרטים חדשים על מסע הבריחה של מנהיג הימין הברזילאי פלאביו בולסונרו מארצו לפני כיממה, שעות אחרי שנוצח במפתיע בבחירות לנשיאות על-ידי הנשיא המכהן, איש השמאל לואיז אינסיו לולה דה סילבה. אחרי שאמש הכחישה ארגנטינה כי בולסונרו נכנס לשטחה, כעת היא מאשרת שהוא ובני משפחתו נכנסו למדינה לזמן קצר בטרם עלו אתמול לטיסה פרטית בדרכם לגואיאקיל שבאקוודור. משם המשיכו לפי חלק מהדיווחים לארצות הברית.
בולסונרו, נזכיר, סומן על-ידי הסקרים כמועמד המוביל לניצחון בסיבוב השני והמכריע של הבחירות שנערך ביום ראשון השבוע והוביל בהם בשיעור של 1% עד 2% מהקולות, אולם בתום ההצבעה התברר כי בפועל הפסיד בפער של יותר מ-3.5%, עם 48.21% לעומת 51.79% שקיבל לולה. הספירה החלה באיחור בעקבות החלטה להאריך את ההצבעה בשעתיים, ובולסונרו טען על רקע זה לאי-סדרים והכריז כי הוא אינו מכיר בתוצאות – בדיוק כפי שעשה אביו ז'איר בולסונרו כשהפסיד ללולה בפער קטן במרוץ לנשיאות ב-2022.
פחות מיממה אחרי ההפסד, שלשום בערב, הקצה בית המשפט העליון של ברזיל לבולסונרו הבן 24 שעות למסור את דרכונו על רקע כמה חקירות שמתנהלות נגדו בימים אלה, בהן פרשה מסועפת של שחיתות, הלבנת הון והעלמת מס, שבמסגרתה הוא הודה כי ביקש כ-12 מיליון דולר מדניאל וורקארו, בנקאי לשעבר, כדי להפיק סרט על חיי אביו. בולסונרו הבן מכחיש כי ביצע עבירה כלשהי, והוא הבטיח כי ימסור את הדרכון, אבל אמש התברר כי נמנע מלמסור אותו עד לשעה שנקבעה, ובעקבות זאת הודיעו הרשויות הברזילאיות כי הן ביטלו את תוקפו של המסמך.
הדרישה מבולסונרו למסור את הדרכון וכך להקשות עליו לצאת משטח ברזיל באה בצל החשש שהוא יפעל כפי שפעל אביו ז'איר, שאחרי הסירוב להודות בהפסד לפני ארבע שנים טס לארה"ב ושהה שם תקופה ארוכה. בסופו של דבר חזר בולסונרו האב לברזיל, ואז הוא נעצר ונגזרו עליו 27 שנות מאסר בגין קשירת קשר לביצוע הפיכה שלטונית. הדרישה להחרים את הדרכון כעת באה גם על רקע הצהרה של אחיו הצעיר של פלאביו, אדוארדו בולסונרו, המתגורר בארה"ב, שלפיה הפסד בבחירות יחייב את פלאביו לעזוב את שטח ברזיל. "אם אחי לא ינצח, אני בעד שהוא יעזוב את המדינה", אמר ב-23 באוקטובר לפודקאסטר סטיבן קראודר.
הטיסה מאיגוואסו נקלטה ב-Flight Radar
שלשום, אחרי ההפסד בבחירות והדרישה שימסור את דרכונו, אמר פלאביו בולסונרו בסרטון באינסטגרם: "מעולם לא חשבתי לעזוב את המדינה. אמסור את הדרכונים שלי ואגן על עצמי מפני התועבה הזאת, שהיא ניסיון ברור להפחיד אותי, אבל איש לא ישתיק אותי". עם זאת ביום שלאחר מכן הוא נעלם, מקורביו הצהירו כי הם אינם יודעים היכן הוא, ובתקשורת הברזילאית החלו להופיע דיווחים ושמועות שלפיהן הוא נמלט. אחת ההשערות הייתה שהוא חצה את הגבול לארגנטינה, ושם עשוי לבקש מקלט מדיני מהנשיא חאבייר מיליי, בעל בריתו, אבל בואנוס איירס הכחישה אמש שהוא נכנס לשטחה או שביקש מהנשיא בקשת מקלט כלשהי, וגורם גורם בכיר במשטרה הפדרלית של ברזיל מסר באותה העת כי בולסונרו לא יצא מהמדינה דרך שום נקודת ביקורת גבולות מוסדרת. יצוין שכדי להיכנס לארגנטינה אזרחים ברזילאים אינם נדרשים להציג דרכון, ומעבר לכך לבולסונרו יש גם אזרחות איטלקית.
אמש, אחרי שעות של שמועות, אישרו מקורות ברזילאיים ואמריקניים כי בולסונרו עזב את ברזיל בדרכו לארה"ב וכי מחלקת המדינה האמריקנית צפויה להעניק לו ולמשפחתו אשרות כניסה, והבוקר אישרה כאמור רשות ההגירה של ארגנטינה כי בולסונרו ובני משפחתו נכנסו לארגנטינה עם מסמכי נסיעה תקפים דרך מעבר הגבול הבינלאומי בגשר טנקרדו מבס שבמחוז מיסיונס. לפי נתוני הרשות, ביום שלישי בלילה נכנסו בולסונרו ובני משפחתו דרך המעבר היבשתי לזמן קצר למחוז, שבו שוכנים מפלי האיגוואסו המפורסמים, ובשעה 23:30 לפי השעון המקומי הם עלו למטוס של חברת הצ'רטר Baires Fly בנמל התעופה של פוארטו איגוואסו ויצאו בטיסה פרטית לגואיאקיל שבאקוודור. לפי אתר מעקבי הטיסות Flight Radar, המטוס המריא באמצע הלילה.
אתמול בערב דיווחו מקורות אמריקניים כי בולסונרו כבר נמצא במטוס בדרכו לארה"ב, אך לא ברור אם אכן המריא לשם, וגם כעת לא ברור לגמרי היכן נמצאים הוא, רעייתו ושתי בנותיהם. בשיחה עם כתבים הלילה אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי שמע שבולסונרו נמצא בארגנטינה, אם כי כאמור מאז הוא כבר המריא לאקוודור. באותה שיחה הוסיף טראמפ כי יתמוך בהגעה של בולסונרו לארה"ב: "אני אתמוך בכך. אני חושב שהם אנשים טובים. הבחירות היו מוזרות מאוד, וחשבתי שזה היה נורא. זה זכה לביקורות רעות. תראו מה קרה לשווקים שלהם".
טראמפ, נזכיר, הוא בעל בריתה של משפחת בולסונרו עוד מימי שלטונו של האב ז'איר, וכבר בתחילת השבוע הוא הצטרף לניסיון לפקפק באמינותן של תוצאות הבחירות בברזיל וטען בלי לספק הוכחות שמדובר ב"עוד בחירות מזויפות". "זה נראה בעיניי נורא", אמר שלשום. "לא התערבתי למען צד כלשהו, אבל זה נראה לי למעשה כמו עוד בחירות מזויפות. בחירות צריכות להיות בלתי ניתנות לערעור, וזה נראה בעיניי מאוד רע".
הקרע עם וושינגטון ותגובת לולה: "ככה המשפחה הזאת"
פלאביו בולסונרו הבטיח לאורך הקמפיין להדק את הקשרים עם ארה"ב אם ייבחר, והפסדו השבוע היה מכה לשאיפותיו של טרמאפ להרחיב עוד יותר את השפעתו באמריקה הלטינית – שברזיל היא המדינה הגדולה ביותר בה הן מבחינת שטח והן מבחינת אוכלוסייה – אחרי שורת ניצחונות של אנשי ימין באזור הזה, בין היתר בצ'ילה, פרו וקולומביה.
לולה, שדוגל בעמדות אנטי-ישראליות נחרצות, מרבה לעומת זאת להתעמת עם טראמפ – והאשים אותו גם בניסיון התערבות פסול בבחירות הנוכחיות לטובת בולסונרו. בנאום הניצחון שלו ביום ראשון שלח מסר תקיף לנשיא האמריקני כשהבטיח שתחת הנהגתו "ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד". אם יעדו הסופי של בולסונרו הנמלט הוא אכן ארה"ב, הדבר מאיים להעמיק את הקרע בין שתי המדינות המאוכלסות ביותר ביבשת אמריקה.
אתמול, בחגיגות יום הולדתו ה-81 בברזיליה, תקף נשיא ברזיל לולה את בולסונרו, ואחרי ששמע כי עזב את ברזיל למרות הבטחתו שלא לעשות זאת כינה את הצעד "מביש" ואמר כי היה עליו להישאר כדי להוכיח את חפותו: "ככה המשפחה הזאת, ברזיל היא מולדתם השנייה וארה"ב היא מולדתם הראשונה". הוא הוסיף כי בולסונרו "מלקק את המגפיים של ארה"ב".