פחות מיממה אחרי ההפסד, שלשום בערב, הקצה בית המשפט העליון של ברזיל לבולסונרו הבן 24 שעות למסור את דרכונו על רקע כמה חקירות שמתנהלות נגדו בימים אלה, בהן פרשה מסועפת של שחיתות, הלבנת הון והעלמת מס, שבמסגרתה הוא הודה כי ביקש כ-12 מיליון דולר מדניאל וורקארו, בנקאי לשעבר, כדי

להפיק סרט על חיי אביו