יומיים אחרי ההצהרה המפתיעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהסיוע הצבאי לישראל ייפסק עד סוף השנה - בירושלים עדיין לא יודעים ומבינים מה המשמעות של דבריו, והאם הוא התכוון לכך ברצינות או רק זרק אמירה במטרה לקושש קולות ולעזור למועמדים הרפובליקנים בבחירות האמצע.

בצד הישראלי יש הרבה מאוד בלבול ומבוכה. גורמים ישראלים רשמיים אומרים כי אין להם עדיין פרטים במה מדובר באמת. "המערכת גם מנסה להבין, ואני לא חושב שלאמריקנים יש תשובות בשלב הזה עם כל מה שקורה שם", אמר גורם ישראלי שבקיא בנושא. "אני מניח שנעלה מולם אחרי שיעבור ההלם הראשוני מתוצאות הבחירות".

גלריה טראמפ ונתניהו ( צילומים: לוקהיד מרטין, Jewel Samad/Pool Photo via AP, ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הבלבול נובע מכך שכנראה היו סיכומים דיסקרטיים מאחורי הקלעים בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקה או הפחתה של הסיוע לישראל. ואולם, הפרטים, ובעיקר לוחות הזמנים, טרם יצאו לאור.

לכאורה, בין ישראל לארצות הברית יש מזכר הבנות (MOU) שהחל בתקופת ממשל אובמה ותקף עד ל-2028. במסגרתו ישראל מקבלת מדי שנה 3.8 מיליארד דולר במשך 10 שנים. נותרו עוד שנתיים להסכם - 2027 ו-2028, דהיינו מדובר בעוד 7.6 מיליארד דולר לישראל. הרבה מאוד כסף לכל הדעות.

לפי האמירה של טראמפ, הסיוע ייפסק עוד השנה. על פניו זה נשמע הזוי, איזו מדינה תסכים לוותר על סיוע כזה? גורמים ישראלים שבקיאים בנושא משוכנעים שטראמפ לא באמת התכוון להפסקת הסיוע עד סוף השנה, ושהוא התכוון להסכם החדש שיחליף את ה-MOU. ואולם, ניסיון העבר מלמד שטראמפ לא סתם זורק דברים ויש כאן גרעין אמת.

לפי האמירות של נתניהו לפני הבחירות, ישראל רוצה להגיע להסכם חדש טרם כינוס הקונגרס החדש והשבעתו ב-3 בינואר 2027 - דהיינו בחודשיים הקרובים. נתניהו דיבר על כך שבהסכם החדש ישראל תוותר בהדרגה על הסיוע, עד שתגיע לאפס בטווח של 10 שנים.

ראש הממשלה הודה שבנסיבות הנוכחיות צריך להתרגל לכך שהקונגרס לא יאשר עוד את הסיוע. בכלל, במשא ומתן ישראל מדברת על מעבר מהסכם סיוע להסכם שיתוף פעולה בתחומי מו"פ (מחקר ופיתוח) צבאי, שבו כל מדינה שמה כסף לטובת פיתוח נשק וטכנולוגיות צבאיות ששתיהן ייהנו מהם. דהיינו יש לארצות הברית אינטרס לשים כסף כי היא תיהנה מפיתוחי הנשק המשותפים.

איזנקוט. בחירתו לראשות הממשלה יכולה לשנות כיוון ( צילום: MAYA LEVIN / AFP )

אבל גם אם לא ישנו את ההסכם הישן, יש חשש שהקונגרס החדש לא יאשר את המשך הסיוע בשנתיים שנותרו ויערים קשיים על אישור החבילות. אבל כאן נכנס משתנה אחד חשוב - מי יעמוד בראש ממשלת ישראל. אם גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה - בכלל לא בטוח שהדמוקרטים ימנעו את אישור הסיוע. הם ודאי ירצו לפתוח דף חדש עם ישראל, וגם לממשלה בירושלים יהיה אינטרס לתקן דברים ביחסים עם ארצות הברית. ייתכן גם שאיזנקוט לא יסכים לוותר על הסיוע בשנתיים שנותרו.

בישראל מאמינים שארצות הברית לא תמהר לעצור את הסיוע הביטחוני, בין היתר מפני שהכלכלה האמריקנית מרוויחה ממנו. לפי בדיקות שנעשו בישראל - אם הסיוע ייפסק, המהלך יפגע בלא פחות ממיליון בתי אב אמריקניים שמתפרנסים מיצור של נשק ותחמושת שישראל רוכשת.

מאז הבחירות לכנסת, נתניהו שומר על שתיקה וכלל לא התייחס לסוגיית הסיוע הצבאי. אנשיו גם נמנעים מלתדרך. השאלה האם זה בגלל שהם לא יודעים, או שהם יודעים ולא רוצים לגלות. בכל מקרה רב הנסתר על הגלוי.

נקודה נוספת שצריך לשים לב אליה ברקע תוצאות בחירות האמצע: אמנם נכנסו נבחרים אנטי-ישראלים, מוסלמים ובכלל עבדול אל-סייד - אבל בסך הכול הדמוקרטים דווקא חיזקו את המתונים במפלגה והחלישו הקיצונים. אם תהיה ממשלה אחרת בישראל, שתשנה את המדיניות, היא תזכה דווקא לשיתוף פעולה דמוקרטי. הם רואים עצמם פרו-ישראלים, אבל לא פרו-נתניהו. דרך אגב, אל-סייד נשאל היום בנוגע להצהרת טראמפ על הפסקת הסיוע לישראל, והשיב: "אני מסכים איתו בעניין הזה, אשמח מאוד לעבוד איתו על כך".