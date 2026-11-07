מחוקקים דמוקרטים תקפו בחריפות מהלילה (בין שישי לשבת) את מינויו של סטיבן מילר , היועץ הקרוב ביותר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לראש הסגל החדש בבית הלבן. מילר, אדריכל הגירושים ההמוניים בארה"ב , כונה בין היתר "זורע שנאה", "שונא זרים", "מסוכן" ואף זכה להשוואה על ידי בכיר הדמוקרטים האקים ג'פריס ל"גידול ממאיר" שיש להסירו.

ההודעה של טראמפ על עזיבתה של סוזי ויילס ומינויו של מילר היהודי, כך נראה, תפסה רבים בהפתעה. היא הגיעה ימים ספורים אחרי שהנשיא האמריקני נחל מפלה חסרת תקדים בבחירות האמצע בארה"ב - ומפלגתו איבדה את השליטה בשני בתי הקונגרס. "סטיבן מילר הוא שונא זרים מסוכן וקיצוני חסר אחריות, שעל ידיו דם אמריקני. יש לעקור את נוכחותו בממשל, ממש כמו גידול ממאיר. פטרו אותו עוד היום", כתב ג'פריס, שצפוי להפוך ליו"ר בית הנבחרים השחור הראשון, אחרי הניצחון של המפלגה הדמוקרטית.

גלריה מילר, מהיועצים הוותיקים של טראמפ ( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ג'פריס ושומר. "טראמפ לא למד דבר" ( צילום: Jim WATSON / AFP )

"העובדה שטראמפ מקדם את זורע השנאה הזה מוכיחה שהוא לא למד דבר", כתב דיק דרבין, סנאטור דמוקרטי מאילינוי. צ'אק שומר, שצפוי להתמנות למנהיג הרוב בסנאט, אמר כי טראמפ "לא למד דבר מתבוסתו ההיסטורית" וכי "לא יכול היה לקבל החלטה גרועה יותר" מאשר קידומו של מילר לאיש החזק בבית הלבן.

כריס ואן הולן, מהמבקרים החריפים של ישראל בסנאט, תיאר את החלטתו של טראמפ לקדם את מילר כ"בעיטה נוספת בשיניים לעם האמריקני" וכ"עדות לבוז שרוחש טראמפ לבוחרים". מילר, שכיהן עד כה כסגן ראש הסגל של טראמפ, הפך לאחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת בממשל.

"עלבון לכל אמריקני" מול "Trump OG"

מילר בן ה-41 הוא מהבודדים בסביבת הנשיא ששרדו כמעט ללא הפסקה מאז קמפיין הבחירות שלו לפני כהונתו הראשונה ב-2016. הוא כתב עבורו נאומים, עיצב את מדיניות ההגירה שלו ובעיקר למד איך לתרגם את ההבטחות וההתבטאויות של הנשיא להחלטות ממשלתיות. בשעה שבכירים רבים בממשל הראשון התפטרו, פוטרו או הסתכסכו עם טראמפ, מילר הלך והתחזק.

בכהונתו השנייה של הנשיא כבר מונה כאמור לסגן ראש הסגל וליועץ לביטחון המולדת ונחשב לאחד האנשים הבודדים בבית הלבן שהנשיא טראמפ מקשיב להם כמעט בכל עניין.

אדריכל הגירושים ההמוניים בארה"ב ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

מושל קליפורניה היוצא גאווין ניוסם, שהשווה את מילר בעבר ללורד וולדמורט, כינה את מילר "אחד הבריונים הנתעבים ביותר שזחלו אי פעם אל תוך החדר הסגלגל", והוסיף כי המהלך מהווה "עלבון לכל אמריקני שהצביע למען שינוי ביום שלישי האחרון".

אולם, בעלי בריתו ועוזריו הרפובליקנים של טראמפ בירכו על ההודעה. מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'אונג, כינה את מילר "נאמן ותיק של טראמפ" (Trump OG), ואמר: "אין תומך נלהב יותר לאג'נדה של טראמפ מאשר סטיבן". גם בכירי הממשלה, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר ההגנה (או אם תרצו, שר המלחמה) פיט הגסת', מזכיר המדינה מרקו רוביו וכן שר הבריאות רוברט קנדי ​​ג'וניור שיבחו גם הם את פועלו של מילר.

"החלטה מסוכנת": גם רפובליקנים ביקרו, בבית הלבן לא התרגשו

ואולם, לא כל הרפובליקנים היו מרוצים מהמינוי. מיילס טיילור למשל, שכיהן כראש הסגל במחלקה לביטחון המולדת במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ, ולימים הצטרף לרפובליקנים שמתנגדים באופן פומבי לנשיא טראמפ, אמר: "עבדתי לצד סטיבן מילר במשך שנתיים. מינויו לראש הסגל בבית הלבן הוא אחת ההחלטות המסוכנות ביותר בנוגע לאיוש תפקידים בהיסטוריה של הרפובליקה שלנו. אני אומר זאת ללא כל הסתייגות".

לא מתרגש מהביקורת. טראמפ ( צילום: MANDEL NGAN / AFP )

חבר הקונגרס מרלין סטוטצמן, רפובליקני מאינדיאנה, טען מוקדם יותר השבוע, על רקע זעם סביב מהלכי הגירוש של הממשל, כי יש "לפטר" את מילר. כשנשאל ביום שישי לדעתו על בחירתו של טראמפ לקדם את מילר לתפקיד, השיב סטוטצמן כי מדובר ב"החלטה נוראית".

בתגובה לביקורת הזו, בבית הלבן לא נותרו חייבים. הם היללו את מילר כ"שחקן מפתח" בקידום האג'נדה של טראמפ - ובהצהרה רשמית נכתב כי "הוא הוביל את המאבק של הממשל בפשיעה וקידם הסרת רגולציה בהיקף חסר תקדים, שחרר את הפוטנציאל של האנרגיה האמריקנית, פירק קרטלי סמים ואבטח את הגבול שלנו. בתפקידו החדש, הוא ימשיך להביא להישגים היסטוריים עבור העם האמריקני".