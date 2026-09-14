סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה היום (שני) כי ב רכס עלי טאהר לא היו לכודים אנשי משמרות המהפכה, וכי הדיווחים בנושא היו לא נכונים. לפי הדיווח באיראן, 48 פעילי חיזבאללה הוצבו במנהרות במתקן, ומביניהם נהרגו שמונה.

רכס עלי טאהר - לפני ואחרי השמדת המנהרות ( צילום: AFP )

מאז פיצוץ המנהרות ברכס שבו שכן מתקן אסטרטגי של חיזבאללה, החל צה"ל להיערך מחדש באזור - בעיקר על הקו הצהוב. הנסיגה מהרכס החלה עוד לפני השמדת המנהרות - וכוחות צה"ל ישהו עכשיו בנקודות שולטות כדי לשלוט על הרכס בתצפית ובאש.

בישראל נערכו לאפשרות שחיזבאללה או איראן יגיבו לפיצוץ המנהרות בדרך זו או אחרת, אבל ההכחשה האיראנית שפורסמה היום באה אחרי שגורמים איראנים צוטטו בכלי תקשורת שונים בעולם וטענו כי טהרן עשויה להגיב לפגיעה באנשיה במנהרות. כך לדוגמה, ב"ניו יורק טיימס" טענו כי כיבוש הרכס הוא "חציית קו אדום", וכי במקום נמצאים יועצים איראנים.

התיעוד מהתוואים התת-קרקעיים שהושמדו ברכס ( צילום: דובר צה"ל )





שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר אמש כי רכס עלי טאהר "הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, שכולל 700 קמ"ר מחוף הים במערב, דרך מבצר הבופור ואזור החרמון במזרח". לדבריו, "כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו פעמים רבות: אנחנו לא זזים מאזור הביטחון - וצה"ל לא ייסוג ולא ייערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון".

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, הגיע לרכס ומסר: "הרשת הזו נבנתה במשך שני עשורים, במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן את התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים".