בית משפט השלום בפתח תקווה שלח בצהריים (רביעי) את שלוש הסייעות ש חשודות בהתעללות בפעוטות בגן בשרון למעצר בית בן שבוע, עד 14 באוקטובר. הסייעות נעצרו שלשום אחרי שלפי החשד תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים.

במקביל, הורחקו הסייעות מהגן ל-30 ימים וחל עליהן איסור ליצור קשר עם המעורבים בפרשה, או לעסוק בטיפול בחסרי ישע ל-90 ימים. ל-ynet נודע כי ביומיים האחרונים הגיעו כמה הורים של פעוטות בגן לתחנת משטרת כפר סבא כדי לצפות בסרטונים שנתפסו בגן המתעדים את המקרים שבמוקד החשד.

גלריה גן ילדים. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

אב לילדים בגן שנחשף לסרטוני התעללות ואלימות קשה כלפי הילדים סיפר היום בשיחה עם ynet: "ראינו תיעודים קשים לצפייה שנראים כאילו זו ההתנהלות השגרתית והיום-יומית של הצוות כלפי הילדים. ילדים עומדים מפוחדים עם מבט אימים בעיניים מפני הסייעות בחשש את מי הן יתפסו הפעם".

לדבריו, "אלו פרקטיקות משפילות, צעקות כחלק מהתנהלות שוטפת של אכיפת משמעת, וכל זה כלפי תינוקות ופעוטות בני פחות משנתיים. כל הילדים בגן חשופים לאלימות, התעמרות, השפלה שנראים יום-יומיים. אנחנו המומים ושבורים מהדיסוננס בין המצג האוטופי של גן חם ואוהב ובין ההתעללות הקשה, ומקווים שהעובדות יתבררו במלואן והצדק ייעשה במהירות".

אבא של ילד נוסף בגן מספר שבנו חזר עם סימן חבלה באוזן: "זה היה לפני כמה שבועות. הגננת אז אמרה שאולי הוא קיבל דלקת באוזן ושנעקוב. הנחתי שהוא קיבל מכה בגן ואז הייתה את ההתפתחות הזו. אני מרגיש רע, יש לי כעס על הצוות - אתה נותן את כל האמון שלך בהן; כעס על עצמנו כמובן, ועל המערכת ששחררה אותן היום למעצר בית ויש פחד שזה יתמסמס".

אם לילד בגן סיפרה שגם אותה זימנו למשטרה לראות סרטון ביום שני האחרון: "צפינו בסרטון אחד שבני היה שם ובאירוע הילדים ישנים שנת צהריים, והבן שלנו או התעורר או לא נרדם והסתובב לילד אחר, ורואים את הסייעת מכה אותו ביעה. ואז הוא ניסה שוב והיא פשוט מרימה אותו מהזרוע כמו חיה ומטיחה אותו שוב על המזרן שלו".

"היו המון נורות אדומות"

בעקבות המעצר של השלוש, הקהילה סביב הגן סוערת, כשגם הורים לילדים ששהו בגן בשנים עברו החלו להיזכר היום במקרי אלימות שלטענתם טואטאו מתחת לשטיח בעבר.

בינתיים, ההורים טוענים כי הגן אתמול המשיך לפעול למרות התפוצצות הפרשה, זאת על אף שמחצית מהסייעות בו עצורות כעת. "מדובר בגן קטן ואנחנו כהורים מתקשים להבין כיצד לאחר כל מה שנחשף, מי שעמדה בראש הגן וייתכן שידעה על הפגיעות, חופשייה ועלולה לטשטש או להשמיד ראיות", הם אמרו היום ל-ynet. "העדויות שנחשפות קשות מאוד ואנחנו יודעים על פניות עבר שהגיעו למנהלת הגן ולא נבדקו לעומק על ידה".

ח', אמא לאחת הבנות בגן בשנים האחרונות, סיפרה כי בתה התלוננה בעבר על מה שקרה לה בו: "היא הייתה אז בת שלוש בלבד והתלוננה שאחת הסייעות הרביצה לה ומשכה לה באוזן. אני לקחתי את זה ברצינות ופניתי לגננת. אני זוכרת שהגננת הביעה אכזבה מזה שפניתי אליה ושאני מדברת על זה עם הורים אחרים".

( צילום: shutterstock )

לדברי האם, הגננת "ניסתה להסביר מה קרה ואמרה שהילדה התבלבלה, אני מנגד ביקשתי לראות את המצלמות והיא אמרה שלפי חוק אי אפשר. אמרתי לעצמי שכנראה היה משהו אבל לא אלים והוא לא יחזור על עצמו כי היא יודעת שאני יודעת. יום למחרת היא שלחה הודעה, שאמרה שהיה משהו באוזן ולפי מה שהבנתי השיער שלה הסתבך עם העגיל".

האם המשיכה: "אחרי עוד יומיים היא שלחה לי תמונה ששטיח נתקע לה בעגיל ואחת הסייעות מנסה לשחרר אותו, וכתבה לי 'הדרכתי את הסייעת להגיד לה נעשה את זה בעדינות שהיא לא תחווה את זה כמשיכת אוזניים'. זה מוזר שכל התלונות הן על משיכות אוזניים".

ע', שהוציאה את בתה מהגן בשנים האחרונות, סיפרה כי "היו המון נורות אדומות לפני המקרה שקרה. אפילו באסיפת ההורים הראשונה הגננת איימה שמי שיקליט אותה היא תראה את זה כחוסר כבוד. אני התחלתי להבין שמשהו לא בסדר כשהילדה הייתה בוכה כשהייתי אוספת אותה מהגן. השער תמיד היה סגור, גם ימי ההסתגלות לא היו עם ההורים. הגננת והסייעות תמיד משאירות את התיקים והנעליים של הילדים בחוץ, ככה שלא יהיה אפשר להקליט".

לדברי ע', "ניסיתי להקליט פעם אחת, שמתי מכשיר הקלטה בנעליים של הילדה ופחדתי פחד מוות שאתפס. בגלל שהם משאירים את הנעליים והתיקים מחוץ לגן לא שמעתי בהקלטה הרבה, רק משהו כמו 'נו נו תאכל אין לי כוח אליך'. כמה חודשים אחר כך, כשביקשתי מהגננת לפתוח מצלמות כי הילדה קיבלה מכה, היא סובבה אותי וטענה שאנחנו ההורים אשמים.