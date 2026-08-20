השיבושים היום (חמישי) בנתב"ג הובילו להפחתת הפעילות האווירית עד להודעה על עצירה מלאה של נחיתות, ועדכון אחרי שעה של חידוש עבודה בהדרגה. הכאוס צפוי להימשך עוד שעות, ובמערכת הפוליטית מיהרו להגיב.

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הטיל את האחריות על הממשלה, ואמר כי "הכאוס באחד הימים העמוסים ביותר בשנה הוא שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו". ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את העובדים: "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה".

החניונים בנתב"ג נחסמו, רכבים נותרו בחוץ ( צילום: מאיר תורג'מן )

לדבריו, "הכאוס בנתב"ג באחד הימים העמוסים ביותר בשנה הוא לא אירוע נקודתי. אזרחי ישראל ראויים להנהגה שלוקחת אחריות, מתייצבת מול האתגרים ויודעת לטפל במערכות. שרת תחבורה אחראית הייתה נמצאת כרגע בדרך לנתב"ג, אך טבעי שהשרה הכושלת לא בארץ".

גם קרן טרנר ממפגלת ביחד תקפה את הממשלה - ובפרט את משרד התחבורה, שבעבר כיהנה בו כמנכ"לית: "בדרך כלל הציבור הישראלי לא מבין כמה הוא נפגע משירות ציבורי גרוע, היום הוא מקבל דוגמה לכך, ומשלם את המחיר של משרד בתהליכי קריסה מרוב מינויים פוליטיים וניהול כושל", כתבה.

טרנר הוסיפה כי "כל מי שתקוע כרגע בנתב״ג, או בפקקים, או מחכה שעות לאוטובוס שלא מגיע - חשוב לי שתדעו שהמצב לא חייב להיות ככה. הרגילו אותנו לממשלה שמנרמלת שאי אפשר לפתור כלום, אבל בקרוב זה יהיה אחרת. בקרוב שיטת 'היהלומים' תעבור מהעולם, והנהלת משרד התחבורה לא תצא יחד ל'חופשה פרטית' במרוקו לשבוע בסוף אוגוסט. בקרוב נקים ממשלה שעובדת עבור האזרחים וביחד נתקן את מדינת ישראל".

מנכ"ל משרד התיירות מיכאל יצחקוב כתב ברשת X כי הכאוס בנמל התעופה נובע מ"התנהלות בריונית ומבישה", אך לא ציין בדבריו למי הוא מתייחס. הוא כתב בנוסף כי "הגיע הזמן לשים לסוף להפקרות הזאת, ומהר!".

בינתיים, ברשות שדות התעופה עדכנו כי בעקבות הנחיית ועד העובדים על שיבושים בנתב"ג, החל מהשעה 14:00 הופחתה הפעילות האווירית עד לעצירה מלאה של נחיתות, כשהמראות ימשיכו לצאת בהדרגה לפי לוח טיסות מתעדכן. לפי רשות שדות התעופה, ועד העובדים הוא זה שנעל את הכניסה לחניונים בנמל התעופה - ומאות כלי רכב נמצאים בפקקים במקום, או שחונים בחניות מאולתרות בשוליים.