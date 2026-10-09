רשות התעופה האזרחית של סעודיה מסרה כי שלושה אזרחים נהרגו אתמול (יום חמישי) וכמה בני אדם נפצעו ב מתקפה על נמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד .

תיעוד האש בריאד אחרי הפגיעה במטוס ( צילום: רויטרס )





בהצהרה ברשת X מסרה הרשות הכללית לתעופה אזרחית כי התקיפה הראשונה כוונה למתקני נמל התעופה, בעוד שהשנייה פגעה במטוס השייך ללחברת התעופה הממשלתית Saudi Arabian Airlines. הפציעות נעו בין קלות לקשות, והתקיפות גרמו לנזק חומרי, נמסר - לצד הוספת העובדה שפעילות נמל התעופה חודשה ותנועת המטוסים שבה לשגרה. יש לציין כי אתמול דיווחה סוכנות הידיעות AFP, מפי גורם המעורה בפרטי האירוע, כי שלושה מטוסים נפגעו במתקפה.

החות'ים בתימן, שנתמכים על ידי איראן, אמרו אתמול כי תקפו את נמל התעופה באמצעות שני טילי שיוט. הם ציינו בנוסף כי תקפו בטילים בליסטיים גם את נמל התעופה בעיר נג'ראן שבדרום-מערב סעודיה - טענה שהרשויות הסעודיות לא אישרו - וכן בסיס חיל אוויר בחמיס משיט. לפי הסעודים, הטיל ששוגר לחמיס משיט יורט, ולצד זאת יורטו גם שני טילים בליסטיים ששוגרו לריאד. עם זאת, לפי סעודיה, מיירוט של אחד הטילים בריאד גרמו נזק לגן ילדים ולמרכז רפואי.

החות'ים טוענים כי הם שמים את הממלכה למטרה בשל תמיכתה בכוחות הממשלה במלחמת האזרחים שהתלקחה מחדש בתימן. סעודיה מצידה טוענת כי היא מגבה מתקפה של ממשלת תימן, המוכרת על ידי האו"ם, להשבת השטחים שנכבשו על-ידי החות'ים.

המתקפות של החות'ים על ערי סעודיה, שגברו בימים האחרונים, ממוקדות בחלקן הגדול בנמלי תעופה במדינה במסגרת ניסיון לשבש את פעילות הענף האווירי בממלכה ו"לסגור את השמיים" שלה, כנקמה על ההפצצות האוויריות הנרחבות שזו מבצעת נגדם, בניסיון לסייע לכוחות הממשלה התימנית הנלחמים במורדים בשטח. רק שלשום הודתה סעודיה כי במתקפות קודמות על נמלי התעופה בריאד ובעיר אבהא השבוע נהרגו שלושה בני אדם. אחר הצהריים אתמול דווח על שיבושים קשים בפעילות נמל התעופה בריאד בעקבות הפגיעה שם, ולפי אתר ניטור הטיסות Flightradar24 הנמל למעשה נסגר אחרי המתקפה.