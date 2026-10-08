בריאד בירת סעודיה נשמעו אחר הצהריים (יום חמישי) כמה פיצוצים עזים, ולפי הדיווחים נפגע שם פעם נוספת נמל התעופה הבינלאומי הראשי "המלך חאלד", במתקפה ששיגרו המורדים החות'ים בתימן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי עדי ראייה וכמה גורמים המעורים בפרטים כי במתקפה נפגע מטוס אחד, שעלה באש. הגורמים ציינו כי ככל הנראה המטוס היה ריק מאדם ונפגע כשחנה בנמל. סעודיה טרם אישרה את הדיווח, אבל הודיעה כי יירטה שני טילים בליסטיים שהחות'ים שיגרו לריאד וטיל נוסף ששוגר לעיר חמיס משיט שבדרום הממלכה. לדבריה רסיסים מיירוט של אחד הטילים בריאד גרמו נזק לגן ילדים ולמרכז רפואי.
המתקפות של החות'ים על ערי סעודיה, שגברו בימים האחרונים, ממוקדות בחלקן הגדול בנמלי תעופה במדינה במסגרת ניסיון לשבש את פעילות הענף האווירי בממלכה ו"לסגור את השמיים" שלה, כנקמה על ההפצצות האוויריות הנרחבות שזו מבצעת נגדם, בניסיון לסייע לכוחות הממשלה התימנית הנלחמים במורדים בשטח. אתמול כבר הודתה סעודיה כי במתקפות קודמות על נמלי התעופה בריאד ובעיר אבהא השבוע נהרגו שלושה בני אדם. אחר הצהריים דווח על שיבושים קשים בפעילות נמל התעופה בריאד בעקבות הפגיעה שם, ולפי אתר ניטור הטיסות Flightradar24 הנמל למעשה נסגר. עד ראייה סיפר לסוכנות הידיעות AP כי צוותי כיבוי אש ואמבולנסים הוזעקו למקום, ועשן היתמר שם. לדבריו הנוסעים התבקשו להשאיר מאחור את המזוודות שכבר העבירו בצ'ק-אין ולעזוב את המקום.
הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע אישר כי החות'ים תקפו היום פעם נוספת את נמל התעופה בריאד, וטען כי הטיל ששיגרו "פגע במטרה, גרם לנזק ושיבש את התנועה האווירית בנמל". הוא חידש גם את האזהרה שפרסמו המורדים בימים האחרונים לחברות תעופה בינלאומיות מפני פעילות בשמי סעודיה, בטענה שמדובר כעת ב"זירה" למתקפות שלהם – וכי הם מסירים אחריות מההשלכות הפוטנציאליות אם אותן חברות יתעלמו מהאזהרה. בדבריו היום הוא אמר כי מדובר ב"אזהרה אחרונה" לחברות התעופה. בצל האיום הזה, ואחרי המתקפה על הנמל בריאד, הערב הודיעו חברות התעופה אייר אינדיה ולופטהנזה על ביטול הטיסות שלהן לריאד בימים הקרובים. אייר אינדיה ביטלה את הטיסות עד יום שבת, ולופטהנזה עד 16 באוקטובר.
בהצהרתו איים גם הדובר החות'י סריע שהמורדים ימשיכו לתקוף מתקני נפט בממלכה, וקרא לעובדים בענף להתרחק מהמתקנים הללו, "כדי לא לסכן את חייהם". במקביל דיווחו החות'ים על מתקפות סעודיות נוספות שגבו לטענתם חיי אזרחים. סוכנות "סבא" המזוהה עם המורדים דיווחה על כמה אזרחים שנהרגו ונפצעו באזור א-שמאיתין שבדרום מחוז תעז בתימן, בעקבות שתי תקיפות אוויריות סעודיות שלפי הדיווח פגעו באוטובוס נוסעים. מוקדם יותר נאם מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י, וניסה להציג את סעודיה כמשתפת פעולה של ישראל: "האויב הסעודי, בשותפות עם ארה"ב וישראל, מבצע במכוון פשעים נגד העם התימני. על כל העמים האיסלאמיים לראות בו משטר פושע. הוא לא מייצג את האיסלאם, אלא את הגישה הציונית".
ההסלמה בין החות'ים לסעודיה, נזכיר, החלה כבר ביולי האחרון והביאה לסיומן ארבע שנות הפוגה במלחמת האזרחים בתימן, שפרצה ב-2014 ושבה מסייעת ריאד לכוחות הממשלה התימנית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. ההסלמה החלה בעקבות ניסיון חות'י לשבור את המצור האווירי שמטילה סעודיה על המורדים, במקביל להסלמה שהייתה אז במלחמה באיראן, בעלת בריתם של החות'ים. בחודש שעבר פתחו החות'ים במסע כיבושים מהיר שבו השתלטו על אזורי החוף האסטרטגיים בדרום-מערב תימן החולשים על מצר באב אל-מנדב. אף שעוד לפני כן הם יכלו לתקוף ספינות מרחוק עם כטב"מים וטילים, כיבוש השטח העניק לחות'ים שליטה הדוקה על התנועה במצר האסטרטגי – שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ושדרכו עוברים 12% מכלל הסחר העולמי.
חשיבותו של המצר, במיוחד עבור סעודיה, גברה דרמטית בעקבות חסימת מצר הורמוז בצדו השני של חצי האי ערב במלחמה עם איראן, ובתחילת השבוע פתחו הכוחות התימניים הנאמנים לריאד במתקפה קרקעית גדולה, במבצע המכונה על ידם "שחר תימן", בניסיון להדוף את החות'ים מהשטחים החדשים שכבשו ולהשתלט על באב אל-מנדב. סעודיה מעניקה למבצע חיפוי אווירי נרחב עם הפצצות כבדות, ולפי הדיווחים הכוחות הפרו-סעודיים אכן התקדמו באזור המצר, אבל עד כה לא ברור מה היקף ההתקדמות הזו. החות'ים עצמם הכחישו את טענות הממשלה התימנית ולפיהן היא כבר השתלטה מחדש על באב אל-מנדב.
שר החוץ החות'י עבד אל-וואחד אבו ראס איים היום כי הלחימה באזור המצר "עלולה להשפיע לרעה על התנועה הימית", שעד כה החות'ים נמנעו מלפגוע בה במכוון במסגרת ההסלמה (מלבד מתקפות על מכליות נפט סעודיות). "יש לנו קלפים רבים שיתגלו בתקופה הקרובה, אם המשטר הסעודי ימשיך בצעדים האלה", הוא איים. החות'ים במקביל רשמו השבוע הישג חשוב כשהצליחו להטיל מצור על העיר תעז – העיר השלישית בגודלה בתימן שמהווה מעוז חשוב ואסטרטגי של כוחות הממשלה. הקרבות חידשו במדינה את המשבר ההומניטרי הכבד שהתחולל שם בשיאה של מלחמת האזרחים, ועד כה לפי הדיווחים לפחות 200,000 תושבים הפכו לפליטים.
כעת, עם התגברות הלחימה, גוברות גם התהיות בעולם סביב התגייסות אפשרית של פקיסטן וטורקיה לעזרת ריאד, כחלק מ"ברית מכה" שעליה חתמו עם סעודיה רק לפני חודשיים. בהסכם נקבע כי התקפה על אחת מהן היא בגדר התקפה על כולן, ועד כה הסתפקו רשמית איסלאמאבאד ואנקרה בגינויים למתקפות של החות'ים. עם זאת, הבוקר צוטט ב"ניו יורק טיימס" גורם צבאי פקיסטני בכיר שטען, בעילום שם, כי מטוסי קרב של חיל האוויר הפקיסטני כבר שימשו במתקפות נגד החות'ים. אחר הצהריים פרסם משרד ההסברה הפקיסטני הכחשה לטענה הזו.
פקיסטן אישרה אמש כי שלחה כוחות צבאיים לסעודיה, ולפי הדיווח ב"טיימס" ההערכה בקרב המומחים העוקבים אחר הסיוע שלה היא שבסביבות 8,000 חיילים פקיסטנים כבר מוצבים בממלכה. גורם פקיסטני נוסף אמר לעיתון כי הסיוע של איסלאמאבאד יתמקד בהגנה אווירית אל מול איום הטילים והכטב"מים של החות'ים, ופחות בפעילות התקפית בתימן. במקביל, ברויטרס דווח כי פקיסטן שלחה ציוד צבאי לכוחות הפרו-סעודיים בעיר עדן שבדרום תימן, מקום מושבה כיום של הממשלה הנלחמת בחות'ים.
טורקיה מצדה הודיעה אחר הצהריים כי לא תצטרף ללחימה פעילה בחות'ים, ושר החוץ הטורקי הקאן פידאן אמר כי "ברית מכה" היא "ברית הגנתית בעיקרה, ולא התקפית". לדבריו טורקיה ופקיסטן בוחנות עדיין כיצד לתמוך בסעודיה אל מול המתקפות החות'יות, אבל הוא הדגיש: "לא נשלח כוחות צבאיים לשטחה של מדינה אחרת כדי לבצע שם התקפה. אנחנו לומדים כיצד לספק סיוע צבאי, הגנה אווירית ויכולות לוחמה אלקטרונית לסעודיה במסגרת הברית".
דברים אלו מגיעים אחרי ששלשום איים הבכיר החות'י מוחמד אל-בוחיתי כי המורדים יגיבו לכל מעורבות זרה במלחמה בתימן. "אנחנו לא מצפים שטורקיה ופקיסטן יהיו מעורבות באופן ישיר בעימותים בתוך תימן", הוא אמר, "מעורבות של טורקיה ופקיסטן במלחמה, גם בצורה עקיפה, משמעותה שותפות בדיכוי העם התימני. לא נעמוד מנגד מול מעורבותה של מדינה כלשהי במלחמה בתימן".