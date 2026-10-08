הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע אישר כי החות'ים תקפו היום פעם נוספת את נמל התעופה בריאד, וטען כי הטיל ששיגרו "פגע במטרה, גרם לנזק ושיבש את התנועה האווירית בנמל". הוא חידש גם את

האזהרה שפרסמו המורדים בימים האחרונים לחברות תעופה בינלאומיות מפני פעילות בשמי סעודיה