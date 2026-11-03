אתמול אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי איראן מעוניינת בסיום המלחמה והסכם שכזה "עשוי להתגבש", הלילה דווקא תקפו האמריקנים באזור מצר הורמוז - והיום (שלישי) אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי "איראן וארצות הברית עדיין רחוקות מלהגיע להסכם לסיום המלחמה. הדרישות האמריקניות המוגזמות אינן מקובלות".
לדברי הבכיר, "חייבים למלא את התנאים שלנו, אם ארצות הברית רוצה שמצר הורמוז ייפתח מחדש. שיחות הגרעין יכולות להתחיל לאחר מכן". הוא איים, במקביל למגעים שמנהלת קטאר במטרה לסיים את המלחמה, כי "איראן מוכנה להגיב בכוח בתגובה לתקיפות אמריקניות, באזור או מעבר לו" - כשלא פירט אם מדובר על התקיפות שכבר בוצעו.
ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח הלילה כי האמריקנים תקפו באי קשם, וב"פוקס ניוז" דווח כי התקיפה בוצעה בתגובה לניסיון ירי לעבר כלי טיס אמריקני. "התקיפה הייתה 'הגנתית' בתגובה לכך שאיראן ירתה ראשונה. לא מדובר בחזרה לתקיפות באיראן או בתחילתה של הסלמה", אמר בכיר אמריקני.
לפיצוצים אמש בהורמוז קדמה הודעה ממשמרות המהפכה, לפיה מערכות ההגנה האווירית של איראן הפילו שני כטב"מים מדגם MQM-170 מדרום לקשם והשתלטו עליהם. בהודעה האיראנית נאמר עוד כי גם הושמד כטב"ם MQ-9 ממזרח למצר הורמוז.
ב"ג'ורנל" נטען כי ארה"ב תוקפת זה שבועות באיראן, אם כי בהיקף מוגבל וב"אופן הגנתי" שבעיקר נועד למנוע מטהרן לתקוף ספינות מסחר במצר הורמוז. לפי אחד הגורמים, ארה"ב שומרת על עמימות כדי לא לאותת לטהרן על כוונה מצדה לחדש פעולות לחימה נרחבות. ההתפתחות הצבאית, תקיפות מדווחות בשטח איראן לראשונה מאז חודש ספטמבר, התרחשה כאמור דווקא בשעה שאיראן וארצות הברית נראות על מסלול בדרך להסכם בין הצדדים.
היום אמר יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, כי "בעוד שאיראן ערוכה לקרב, כשהיד על ההדק, היא כבר סיפקה תגובה נחרצת ושקולה לצד האמריקני. כעת הכדור נמצא במגרש של ארצות הברית, בידיה למנוע מלחמה. לא ניכנע לאיומי האויב ולפעולותיו הצבאיות. תגובתנו לכל טעות בחישוב מצד האויב תהיה בלתי צפויה. אנחנו נמצאים ברמות הגבוהות ביותר של מוכנות הגנתית. אם וושינגטון תבצע טעות אסטרטגית נוספת, היא תמצא את עצמה בחוסר אונים גדול יותר מזה שהיא נמצאת בו כיום".
גם דובר צבא איראן, מוחמד אכרמי ניא, איים: "כל תוקפנות אמריקנית נוספת תיתקל בתגובה מיידית ומוחצת, בהיקף נרחב יותר מבעבר. אם תפרוץ מלחמה חדשה, זירת העימות לא תוגבל למערב אסיה. הכוחות שלנו מעדכנים את מאגר המטרות שלהם, הכולל נכסים שונים השייכים לארצות הברית ולישראל. אם האויב יפתח בהרפתקה חדשה, מתקנים, ציוד, כוחות ואינטרסים אמריקניים, בכל מקום שבו הם נמצאים, יהפכו למטרות לתגובה איראנית".