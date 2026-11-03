ראש השב"כ דוד זיני מבקש לחקור באזהרה את יו"ר רע"מ מנסור עבאס, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, יו"ר תע"ל אחמד טיבי וחבר כנסת בכיר נוסף ממפלגה ערבית כחלק מחקירת החשדות למימון זר למבצעי תודעה בבחירות. כך דווח הערב (יום שלישי) ב-i24news. במוקד החקירה עומד החשד כי גורמים מקטאר ומטורקיה העבירו כספים למימון פעילות שנועדה להשפיע באופן פסול על דעת הקהל ועל דפוסי ההצבעה.

גלריה ( צילום: AP Photo/David Goldman אפי שריר, shutterstock, אוליבייה פיטוסי, דוברות הרשימה המשותפת )

לפי הדיווח, ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שיש ראיות משמעותיות נגד חבר הכנסת הבכיר, שאת שמו לא ניתן לפרסם - אך הוא צפוי להיחקר באזהרה. לצד זאת, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה דרשה לקבל ראיות נגד חברי הכנסת האחרים בטרם תיתן אישור לחקור אותם באזהרה - אך הדבר טרם נעשה.

לפי הדיווח, זיני - שכיהן כאלוף בצה"ל ומונה על-ידי נתניהו לראש השב"כ אחרי מחאות - אף שכח את שמו של מנסור עבאס במהלך הישיבה עם היועמ"שית ויו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג, כשאמר "אנחנו נבקש לחקור גם את חבר הכנסת, נו, איך קוראים לו, איך קוראים לו, איך קוראים לו, מנסור עבאס".

עוד נכתב, כי על אף שהוסכם להקים צוות חקירה משותף של שב"כ והמשטרה ומאז חלפו יומיים - שב"כ טרם העביר את החומרים למשטרה, ולכן החקירה עדיין לא החלה למרות שזיני טען כי היא "דחופה".

מוקדם יותר הערב נחשף ב-ynet כי זיני דרש במהלך הישיבה עם סולברג ובהרב-מיארה שכל החקירה תסווג כ"עבירת ביטחון", כך ששב"כ יוכל לבצע מראש פעולות חקירה באמצעות הכלים המורחבים שנתונים לארגון - ובהם מניעת מפגש עם עורך דין, האזנות, איסוף נתוני תקשורת ועוד. בהרב-מיארה, מנגד, אמרה כי מדובר בדרישה לא-חוקית, שכן לפי החוק לא ניתן לחקור חשודים בכלים ביטחוניים ללא הצגת ראיות לכך.

( צילום: ועדת הבחירות המרכזית )

לצד זאת, הסבירה היועמ"שית, לא ניתן לסווג מראש את כל הפרשה תחת עבירות ביטחוניות, שכן חשדות על קבלת שוחד בחירות יכולים להישאר במישור הפלילי בלבד. אם יוצגו ראיות לעבירות ביטחוניות, טענה בהרב-מיארה, ניתן יהיה לחקור בכלים המתאימים. "אני אתן את כל הכלים שהחוק מאפשר", אמרה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה עד לכדי נוסח ההצהרה שפורסמה בתקשורת. זיני דרש כי גם בהצהרה של סולברג ובהודעה לתקשורת יהיה כתוב כי הפרשה היא פרשה עם "חשדות לעבירות ביטחונית". היועמ"שית התנגדה, ואילו השופט סולברג הציע פשרה בנוסח שבה כתוב כי לחשדות "עשוי להיות פן ביטחוני" - וכך אכן נכתב בהודעה: "לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני. בעקבות המידע שהוצג לפנַיי, הנחיתי את שירות הביטחון הכללי לחקור בחשדות על-פי דין. חשוב לי להבהיר. חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות".

המתקפה של שרה נתניהו

הערב דווח בחדשות קשת כי זיני התלונן בפני סולברג שהיועמ"שית מסכלת את החקירה. היא, מצידה, טוענת ל"הדלפות מגמתיות" ומכוונות נגדה, ואמרה כי "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר".

( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

בינתיים, בחדשות רשת דווח כי ברקע סירוב הליכוד לקבל את תוצאות הבחירות - בימים האחרונים כינס נתניהו ישיבה עם נציגים ממפלגות הגוש שלו, ואליה הצטרפה גם רעייתו שרה. לפי גורמים שנכחו במקום, היא אמרה במהלך הישיבה: "שודדים לנו את המדינה. גונבים את הבחירות. יש פה מדינות זרות שחדרו וגונבות לנו את הריבונות. זה דבר חמור, אסור לעבור עליו לסדר היום". בליכוד הכחישו את הדברים.

בליכוד טענו כי הפרסומים הם "רעידת אדמה לדמוקרטיה הישראלית" והאשימו את היועמ"שית: "מיארה מונעת מהשב"כ להפעיל אמצעי חקירה של עבירת ביטחון ורצתה להסתיר מהציבור שמדובר בעבירת ביטחון. בהרב מיארה פועלת לטייח ולסכל את חקירת זיהום הבחירות. ככה נראית אכיפה בררנית".

בציונות הדתית קראו ליו"ר ועדת הבחירות סולברג להרחיק את היועמ"שית מכל עיסוק בעניין "כדי להבטיח שלא תזהם את החקירה". כמו כן נמסר כי "הקשר לחברי הכנסת הערבים חייב להיחקר עד תום בכלים הנתונים בידי השב"כ".