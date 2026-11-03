כזכור, בסיום אותה פגישה, שארכה שש שעות, יצא סרטון משותף של סולברג, זיני, היועמ"שית ומ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית דין ליבנה שבה אמרו כי "גם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן".

לפי מקורות, המילה "בכללותן" נאמרה שכן גם במצב שבו החשדות יאומתו הן עשויות להשפיע על פסילת קלפי כזו או אחרת - אך לא לפסול את כל הליך הבחירות.