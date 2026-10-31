זהותו של הטייס ההודי סמיט מאצ'הר , שנאבק בטייס המחבל בקוקפיט ונפצע קשה בראשו, התבררה כמעט מיד. כך גם גבורתם של הנוסעים הישראלים, שסיכלו את פיגוע ההתאבדות שתכנן טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי . אבל שני הטייסים שהנחיתו את טיסת פליי דובאי בסעודיה נותרו בצל. עד עכשיו.

חודש אחרי אותו ניסיון פיגוע, נחשפה זהותם של שני הטייסים שהיו אמורים להטיס את הבואינג 737 בטיסת החזור. בתחילה דווח כי מדובר בטייסים מניו זילנד ודרום אפריקה, אבל לאחר שהשניים ומאצ'הר קיבלו ביום שלישי אותות הוקרה מנשיא איחוד האמירויות , מוחמד בן זאיד, התברר כי מדובר בהנסון סטיבן מפיג'י וברוואן טות' מדרום אפריקה.

גלריה טות' וסטיבן. השניים שהנחיתו את המטוס בסעודיה

הענקת אות ההוקרה לטייס ההודי, והצלקות שעל ראשו ( קרדיט: DeshGujarat, רשת X )





לשלושה הוענק עיטור זאיד השני, הנחשב לאות האזרחי השני בחשיבותו באמירויות ומוענק בדרך כלל לדיפלומטים ולבכירים. את העיטורים הגיש בטקס נסיך הכתר של דובאי, חמדאן בן מוחמד. היועץ הדיפלומטי של הנשיא, אנוואר קרקאש, כתב ברשת X: "הענקת עיטור זאיד השני לצוות פליי דובאי היא הוקרה לאומץ הלב, לגבורה ולקור הרוח שהפגינו כשפעלו להגן על חיי הנוסעים. מעשה הגבורה הנעלה הזה מדגיש שוב כי ההגנה על חיי אדם היא החובה העליונה והתרומה הגדולה ביותר".

סטיבן היה בעבר טייס בחברת פיג'י איירווייז, ואילו טות' - שזהותו נחשפה בתקשורת בדרום אפריקה - עבד בעבר בחברת התעופה המקומית "איירלינק". ב-2023 הוא הצטרף לפליי דובאי. אביו הוא בארי טות', שחקן קריקט בעברו שהלך לעולמו אשתקד. השניים השתלטו על המטוס לאחר שחלק מזנבו נשבר והנחיתו אותו בשלום בטאבוק שבסעודיה.

טות' ואות ההוקרה

העיטור לטייס מפיג'י ( מתוך X )

לטקס התייצב מאצ'הר במדים, חודש אחרי שהוכה בראש שוב ושוב בגרזן החירום על ידי אל-חמאמי, בטיסה מדובאי לתל אביב. למרות הדימום הקשה והראייה המטושטשת, הצליח מאצ'הר לפתוח את דלת תא הטייס. פתיחת הדלת אפשרה לנוסעים ולאנשי הצוות להתערב: נוסעים ישראלים השתלטו על התוקף וקשרו אותו בכבלי אוזניות, ושני הטייסים הנוספים שהיו על הטיסה - סטיבן וטות' - קיבלו את השליטה במטוס.