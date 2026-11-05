כשלושה שבועות אחרי שפעילים של תנועת "נחלה" הקימו מאחז ביער שמחוני שבין כפר עזה לנחל עוז בעוטף עזה, בקק"ל ובמשטרה נערכים לפינוי המשפחות. כך נודע ל-ynet. ביום שלישי האחרון ערכו שוטרים ונציגי קק"ל סיור בקרקע לקראת קביעת מועד הפינוי ואישורו - ככל הנראה בשבוע הבא - כאשר אם הפעילים לא יסכימו להתפנות מרצונם, המשטרה צפויה לקבל אישור להשתמש בכוח.
הפעילים הגדירו את המאחז כ"יעד ביניים להתיישבות בעזה", והודיעו כי לא יפנו את השטח עד שלא יקימו התיישבות בשטח הרצועה. למרות זאת הם אמרו כי לא ייאבקו בפינוי - אך לא יעזבו את עוטף הרצועה. "פשוט נעבור למקום אחר, עד שנגיע לעזה", סיפרו.
המאחז הוקם כאמור ללא אישור, על שטח שבניהול קק"ל בין כפר עזה לנחל עוז. הפעילים הגיעו בלילה, הציבו במקום קרוואנים ותשתיות בסיסיות והכריזו על הקמת יישוב חדש. לדבריהם, זהו "חלק מהמאמץ לקדם התיישבות יהודית ברצועת עזה". המעשה עורר התנגדות במועצה המקומית שער נגב שהמאחז הוקם בשטחה, שקראה "לפעול ללא דיחוי לאכוף את החוק במקום".
מאחר שקק"ל אחראית על ניהול וטיפוח היער הפינוי הוא באחריותה. במקרה של פלישה למקרקעין שבניהולה, כמו במקרה זה, היא נדרשת להגיש תלונה במשטרה. אז, אחרי קבלת אישור ממפקד המחוז, המשטרה צפויה לתאם מול קק"ל מועד לפינוי, כאשר לפי ההליך המוגדר הפינוי אמור להתבצע עד 30 יום ממועד הפלישה. במקרה הנוכחי קק"ל תבצע בפועל את פינוי המבנים והמשטרה תאבטח את הפעולה.
אם הפעילים יסרבו להתפנות המשטרה עשויה להידרש להפעיל כוח כדי להשלים את הפינוי, אך הגורמים המעורבים מעוניינים להימנע מתרחיש כזה ומקווים להגיע להסכמות עם אנשי "נחלה" כדי שיתפנו בעצמם, שכן במקום ישנות מדי לילה 20-15 משפחות - גם ילדים ובני נוער. חלק מהקרוואנים שהוקמו בשטח משמשים כבית כנסת, גן ילדים ובית ספר.