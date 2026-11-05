הפעילים הגדירו את המאחז כ"יעד ביניים להתיישבות בעזה", והודיעו כי לא יפנו את השטח עד שלא יקימו התיישבות בשטח הרצועה. למרות זאת הם אמרו כי לא ייאבקו בפינוי - אך לא יעזבו את עוטף הרצועה. "פשוט נעבור למקום אחר, עד שנגיע לעזה", סיפרו.