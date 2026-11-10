סוגיית הגבלת כהונתו של ראש הממשלה אף היא אינה חדשה. כבר בתקופת ממשלת בנט-לפיד קודמה הצעת חוק להגבלת הכהונה לשמונה שנים, שאושרה בקריאה ראשונה אך לא הושלמה. כעת חוזרת היוזמה לשולחן הכנסת, לצד הצעות חוק נוספות שנועדו לשנות את כללי המערכת הפוליטית. עם זאת, בגוש השינוי מעריכים כי דווקא הצעות החוק להגבלת כהונה עלולות להיתקל בקשיים בקידום מהיר, ולכן ייתכן שיידרשו להמתין לשלבים מאוחרים יותר.