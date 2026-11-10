סיעת ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה היום (שלישי), עם פתיחת הכנסת ה-26, שורת הצעות חוק בשיתוף סיעות נוספות. בראש ההצעות עומדות הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי טבח 7 באוקטובר והגבלת משך כהונתו של ראש הממשלה. במקביל, הוגשו הצעות לביטול שורה של חוקים ותיקוני חקיקה שקידמה הממשלה היוצאת במסגרת המהפכה המשפטית. גם ראש האופוזיציה היוצא יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, הודיע כי יגיש היום שלוש הצעות חוק - ובהן עיגון מגילת העצמאות בחוק יסוד והסדרת ברית הזוגיות.
המהלך הוא חלק מניסיונו של איזנקוט לנצל את הרוב הפרלמנטרי של המפלגות המתנגדות לראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לקדם שינויים בחקיקה, עוד בטרם תושלם הקמת ממשלה חדשה. במרכז המהלך ניצבת הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, שאיזנקוט הציב כאחד מיעדיו המרכזיים. לצד זאת, הגישה הסיעה הצעה לתיקון חוק יסוד: הממשלה, שנועדה לקבוע תקופת כהונה מרבית לראש הממשלה.
חלק משמעותי מחבילת החקיקה נועד לבטל שינויים שקידמה הממשלה היוצאת במערכת המשפט וביחסים בין רשויות השלטון. בין היתר הוגשו הצעות לביטול החוק ששינה את מעמד היועץ המשפטי לממשלה ואת סמכויותיו בתחומי חוות הדעת, הייצוג והפיקוח, וכן לביטול התיקון לחוק יסוד: השפיטה ותיקון מספר 105 לחוק בתי המשפט. בנוסף מבקשת הסיעה לבטל את התיקון לחוק התקשורת (שידורים), את הסדרי הנבצרות שנקבעו בחוק יסוד: הממשלה ואת תיקון מספר 45 לפקודת המשטרה.
במקביל ליוזמות של איזנקוט, הודיע כאמור לפיד כי מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תגיש שלוש הצעות חוק מרכזיות. הראשונה היא הצעת חוק יסוד מגילת העצמאות, המבקשת לעגן את מגילת העצמאות בחוק יסוד שיהווה את הפרק הראשון בחוקתה העתידית של מדינת ישראל.
הצעה נוספת נוגעת להסדרת ברית הזוגיות, ומטרתה לאפשר לכל זוג בישראל, ללא קשר לנטייתם המינית של בני הזוג, להירשם במרשם זוגיות אזרחי. לפי המפלגה, ההצעה תיצור מוסד משפטי אזרחי חדש שיאפשר לזוגות למסד את הקשר ביניהם במסגרת המוכרת בחוק, ותפעל ליצירת שוויון זכויות בין זוגות בישראל. הצעת החוק השלישית של לפיד מבקשת להגביל את כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים לכל היותר, בדומה ליוזמה שמקדמת סיעתו של איזנקוט. "נמשיך להיות הקול של הציבור הליברלי בישראל בכנסת, ונפעל לתיקון מדינת ישראל", מסר לפיד.
כפי שפורסם ב-ynet בשבוע שעבר, בגוש השינוי נערכו לקידום שורת תיקוני חקיקה באמצעות הקמת ועדות מיוחדות בכנסת, במטרה לקדם את המהלכים גם ללא הקמת ממשלה חדשה. עם זאת, הגשת הצעות החוק היא רק השלב הראשון בהליך החקיקה, וקידומן תלוי בהשגת רוב בכנסת ובהתגברות על המגבלות הפרלמנטריות והמשפטיות הכרוכות במהלך.
בלי ממשלה, עם רוב בכנסת: התוכנית של גוש השינוי
בליץ החקיקה המתוכנן מגיע על רקע הפלונטר הפוליטי שנוצר בעקבות הבחירות, ובזמן שהמגעים להקמת ממשלה חדשה עדיין נמשכים. בגוש השינוי מבקשים לנצל את הרוב הפרלמנטרי של המפלגות המתנגדות לנתניהו כדי לקדם חלק מהמהלכים כבר בתקופת המעבר, מבלי להמתין להשלמת המשא ומתן הקואליציוני. לשם כך מתכננים בגוש להקים כאמור שש עד שמונה ועדות מיוחדות בכנסת, שיאפשרו לקדם הצעות חוק בנושאים שונים.
אחת הסוגיות המרכזיות היא כאמור הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. לפי ההסדר הקיים, הסמכות להקים ועדת חקירה ממלכתית נתונה לממשלה, לצד מסלול נפרד ומוגבל להקמת ועדה בידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה. בגוש השינוי מבקשים לקדם חקיקה שתאפשר לכנסת להקים ועדה כזו גם ללא החלטת ממשלה. לצורך כך נשקלת הקמת ועדה מיוחדת שתעסוק בקידום החוק, ובגוש אף בחנו אפשרות לדרוש רוב של 61 חברי כנסת להקמת ועדת החקירה.
במוקד חבילת החקיקה נמצאים גם החוקים שקידמה ממשלת נתניהו בתחום מערכת המשפט. בין היתר מבקשים בגוש לבטל את השינויים בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, את החקיקה הנוגעת לסמכויות היועצת המשפטית לממשלה ואת השינויים במעמדה של המחלקה לחקירות שוטרים. חלק מהשינויים כבר נכנסו לתוקף, ואחרים אמורים להיכנס לתוקף בהמשך, ולכן בגוש מבקשים להקדים את ביטולם.
אלא שהדרך לאישור החוקים עוד ארוכה. הצעות חוק פרטיות נדרשות לעבור קריאה טרומית ולאחריה שלוש קריאות נוספות, לצד דיונים בוועדות הכנסת. מעבר לצורך בגיבוש רוב בכל אחת מההצבעות, קידום מהיר של חקיקה בנושאים מהותיים עלול להיתקל בקשיים משפטיים ובניסיונות של מתנגדי המהלך לעכב את הדיונים באמצעות הסתייגויות ונאומים ממושכים.
סוגיית הגבלת כהונתו של ראש הממשלה אף היא אינה חדשה. כבר בתקופת ממשלת בנט-לפיד קודמה הצעת חוק להגבלת הכהונה לשמונה שנים, שאושרה בקריאה ראשונה אך לא הושלמה. כעת חוזרת היוזמה לשולחן הכנסת, לצד הצעות חוק נוספות שנועדו לשנות את כללי המערכת הפוליטית. עם זאת, בגוש השינוי מעריכים כי דווקא הצעות החוק להגבלת כהונה עלולות להיתקל בקשיים בקידום מהיר, ולכן ייתכן שיידרשו להמתין לשלבים מאוחרים יותר.