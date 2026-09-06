למרות שמינויה הרשמי של טל גלבוע לתפקיד דוברת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוטל לפני כחצי שנה, בשל התבטאויות עבר שלה, בימים האחרונים היא משמשת בפועל כדוברת של נתניהו.
גלבוע הוכנסה בימים האחרונים לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של מערך דוברות ראש הממשלה, והיא מעורבת באופן שוטף בעבודת הדוברות של הלשכה. ביום חמישי היא גם פרסמה את לוח הזמנים של ראש הממשלה, פעולה המזוהה עם עבודת מערך הדוברות הרשמי. גלבוע גם מטפלת בפניות עיתונאים ואף מעורבת בהכנות לקראת יציאת ראש הממשלה לנאום בעצרת האו"ם שבניו יורק.
מדובר בהתפתחות מעניינת, במיוחד לנוכח העובדה שבסוף מרץ השנה מינויה של גלבוע לתפקיד דוברת ראש הממשלה ירד מהפרק. באותה עת דווח כי גלבוע, המשמשת כיועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, צפויה להחליף את זיו אגמון, שהתפטר מתפקידו בעקבות סערה סביב התבטאויותיו.
אלא שזמן קצר לאחר פרסום דבר המינוי המיועד נחשפו התבטאויות עבר של גלבוע שעוררו ביקורת ציבורית חריפה. בעקבות הסערה הוחלט שלא למנות אותה באופן רשמי לדוברת ראש הממשלה. גלבוע עצמה התייחסה אז לסערה ואמרה כי מדובר בהתבטאויות ישנות, וטענה כי הדברים הוצאו מהקשרם וכי היא אינה מתרגשת מ"גלי רדיפה".
מאז המשיכה גלבוע בתפקידה כיועצת ראש הממשלה לענייני זכויות בעלי חיים. כעת, חודשים לאחר שהמינוי הרשמי בוטל, היא חוזרת למעשה למרכז העשייה התקשורתית בלשכת נתניהו – הפעם בלי מינוי רשמי לתפקיד דוברת, אך עם גישה למערך הדוברות ועם פעילות פומבית המזוהה עם הדוברות.
מלשכת ראש הממשלה טרם נמסרה תגובה.