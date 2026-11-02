אלעמרני לא הוכרזה מעולם כנעדרת. העדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שלא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים.

אלעמרני לא הוכרזה מעולם כנעדרת. העדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שלא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים.

אלעמרני לא הוכרזה מעולם כנעדרת. העדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שלא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים.

"ישבתי בבית של סארי (אחיה של ניבין - א"ק)", העידה אבורקבה בבית המשפט. "נעמן לא רצה שניבין תסתובב עם בן הזוג לשעבר שלה. ניבין אמרה לו: 'אתה לא קשור, אל תתערב. מה אתה קשור אליי ואליו? למה אתה נכנס בינינו?'. הוא התחיל להכות אותה. הוא הפיל אותה ארצה והמשיך להכות אותה בסכין".

"ישבתי בבית של סארי (אחיה של ניבין - א"ק)", העידה אבורקבה בבית המשפט. "נעמן לא רצה שניבין תסתובב עם בן הזוג לשעבר שלה. ניבין אמרה לו: 'אתה לא קשור, אל תתערב. מה אתה קשור אליי ואליו? למה אתה נכנס בינינו?'. הוא התחיל להכות אותה. הוא הפיל אותה ארצה והמשיך להכות אותה בסכין".

"ישבתי בבית של סארי (אחיה של ניבין - א"ק)", העידה אבורקבה בבית המשפט. "נעמן לא רצה שניבין תסתובב עם בן הזוג לשעבר שלה. ניבין אמרה לו: 'אתה לא קשור, אל תתערב. מה אתה קשור אליי ואליו? למה אתה נכנס בינינו?'. הוא התחיל להכות אותה. הוא הפיל אותה ארצה והמשיך להכות אותה בסכין".