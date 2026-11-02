במכון לרפואה משפטית זוהו היום (שני) שרידיה של ניבין אלעמרני, שנרצחה ב-2020 - וגופתה לא אותרה עד עתה. היא נרצחה על ידי אחיה, נעמן, שעליו נגזרו לפני ארבע שנים 28 שנות מאסר, במסגרת הסדר טיעון.
אלעמרני לא הוכרזה מעולם כנעדרת. העדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שלא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים.
"ישבתי בבית של סארי (אחיה של ניבין - א"ק)", העידה אבורקבה בבית המשפט. "נעמן לא רצה שניבין תסתובב עם בן הזוג לשעבר שלה. ניבין אמרה לו: 'אתה לא קשור, אל תתערב. מה אתה קשור אליי ואליו? למה אתה נכנס בינינו?'. הוא התחיל להכות אותה. הוא הפיל אותה ארצה והמשיך להכות אותה בסכין".
אבורקבה העידה כי נעמאת, אמה של ניבין, הייתה עדה לרצח, אך למרות מאמציה לא הצליחה לסייע לבתה מכיסא הגלגלים שלה. "ניבין ניסתה למשוך את אמא שלה כדי שתעזור לה", העידה. "היא הושיטה לה יד. נעמאת רצתה לעזור לבתה, אבל לא הצליחה. היא צעקה לבנה ולבעלה 'תעזבו את ניבין', אבל המלאן בעלה נתן לה סטירה בפנים ואמר לה: 'אם את לא שותקת, אנחנו נעשה לך כמו שעשינו לניבין'". האב המלאן הורשע בהמשך באי-מניעת פשע ובתקיפת בת זוג.
בהמשך עדותה תיארה אבורקבה: "אחרי שהוא (נעמן - א"ק) הרג אותה הוא הכניס אותה לרכב. אבא שלו שטף וניקה את הדם. נאסר עזר לו. אחר כך הוא (נעמן - א"ק) הגיע הביתה ואיים עליי, ואמר לי 'תביאי לי את הטלפון' - והוא שבר אותו".
חקירת הרצח נפתחה רק בחודש שלאחריו, בעקבות שיחה למוקד 100 של המשטרה שביצע סארי, אחיה של ניבין, שנחשפה ב-ynet. בנאום הפתיחה של התובעת בתיק, עו"ד לימור אחרק, היא תיארה את אותה שיחה: "סארי נשמע מפוחד והוא מבקש את עזרת המשטרה. הוא חושש שיהרגו אותו אם יספר מה קרה".
"אם הם יודעים עכשיו שאני דיברתי איתכם - יהרגו אותי", אמר בין השאר סארי בהקלטה. "אם המשטרה תגיע לשם ייהרגו כולם בבית. מכות...יש בלגן גדול. אני רוצה את הבילוש. אם יגיעו אליי יהרגו אותי גם".
בעקבות שיחת הטלפון הזו הגיעו שוטרים לבית והחלו לחפש את ניבין. אחיה, אביה ואחיינה, נלקחו אז למתן עדות בתחנת המשטרה. למחרת הגיעו שוב שוטרים למתחם המגורים ותשאלו את הנוכחים. אחד השוטרים הבחין במטפלת, אבורקבה, ובתשאול פשוט שלה היא חשפה בפניו שבני המשפחה הם אלה שרצחו את ניבין – והתיק הפך לחקירת רצח.
בעדות שמסרה אבורקבה במשטרה היא סיפרה שלאחר הרצח התקשו הנאשמים לנקות את דמה של ניבין מהבטון ולכן יצקו עליו שכבת בטון נוספת. בדיקות פורנזיות שנערכו במקום איתרו את שרידי דמה של ניבין.
הגופה אותרה ב-20 באוקטובר בשטח פתוח סמוך לחורה. "עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי תחנת העיירות וחוקרי הזיהוי הפלילי של המחוז הדרומי, אשר ביצעו סריקות ואספו ממצאים מהזירה", מסרו במשטרה. "שרידי העצמות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך בדיקה וזיהוי, במקביל להמשך פעולות החקירה לבירור נסיבות המקרה".