ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעומת זאת, לא פרסם עד כה תגובה מדינית ישירה ומפורטת לנאומו של עבדאללה. הוא אמנם התייחס לדברי המלך בסרטון שפרסם אתמול, אך עשה זאת בעיקר כדי לתקוף את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בעקבות

הצעתו לערב את ירדן בניהול חלקים מיהודה ושומרון