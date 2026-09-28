הביקור של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן בניו יורק

העלה לא מעט שאלות, בין היתר לנוכח העובדה שהיא טסה לאירועי אקלים של האו"ם בארצות הברית ללא הדרג המקצועי של המשרד. בהערכה שמתבססת על ביקורים קודמים, עלות נסיעתה של השרה סילמן מבלי לכלול הוצאות אבטחה נאמדת בסביבות 20 עד 25 אלף דולר. גורמים במשרדה של השרה סילמן אמרו: "הנסיעה הייתה רק של השרה במטרה לצמצם עלויות. היה אירוע בינלאומי אליו הגיעו שרים ושרות מכל המדינות. השרה ייצגה את הממשלה עם נציגים מכל העולם".