הביקור של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן בניו יורק העלה לא מעט שאלות, בין היתר לנוכח העובדה שהיא טסה לאירועי אקלים של האו"ם בארצות הברית ללא הדרג המקצועי של המשרד. בהערכה שמתבססת על ביקורים קודמים, עלות נסיעתה של השרה סילמן מבלי לכלול הוצאות אבטחה נאמדת בסביבות 20 עד 25 אלף דולר. גורמים במשרדה של השרה סילמן אמרו: "הנסיעה הייתה רק של השרה במטרה לצמצם עלויות. היה אירוע בינלאומי אליו הגיעו שרים ושרות מכל המדינות. השרה ייצגה את הממשלה עם נציגים מכל העולם".
בתחילת השבוע העלתה סילמן ציוץ ברשת X שבו פירטה את מעשיה בניו יורק. לדבריה, "זכיתי לייצג את ישראל באירועים בתחום הסביבה במסגרת שבוע רם הדרג של עצרת האו"ם בניו יורק, ולערוך סיור מקצועי באחד ממתקני המיון והמחזור הגדולים בצפון אמריקה, במסגרת מהפכת הפסולת אותה הובלתי יחד עם הצוותים המקצועיים בקדנציה הנוכחית".
סילמן, שנדחקה למקום לא-ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ציינה עוד כי קיימה בניו יורק שיחות עם ראשי מדינות ושרים וכן פגישות מקצועיות עם שרי הסביבה של הפיליפינים ומיקרונזיה. יש לציין כי מדינת הפיליפינים מדורגת במקום ה-169 מתוך 180 מדינות בדירוג המדד הבינלאומי לאיכות הסביבה (Environmental Performance Index). מיקרונזיה מדורגת במדד זה במקום ה-119, מדובר במדינה שניצבת בפני סכנות גדולות בעתיד עם שינויי האקלים.
קטע נוסף בפוסט הסיכום של השרה להגנת הסביבה עוסק בהשתתפותה בנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם. סילמן, שצירפה כמה תמונות שלה עם ראש הממשלה ועם רעייתו שרה, כתבה: "סיום הביקור כלל את נאומו החשוב והמוצלח במיוחד של ראש הממשלה באו"ם, שהציג את האמת ואת גבורת הלוחמים מול העולם כולו". סילמן נצפתה מריעה שוב ושוב לנתניהו במהלך נאומו.
כמו בשנה שעברה, סילמן פתחה את ביקורה בארצות הברית בביתו של הרבי מלובביץ' בברוקלין. לכנס הסביבה שנערך בארצות הברית אשתקד ישראל אפילו לא הייתה רשומה. נדמה כי לקחי הביקור מהשנה שעברה נלמדו, ולכן השרה בחרה להפגין נוכחות בכמה אירועים באו"ם ולצייץ על סוגיות של סביבה ואקלים.
לפני טיסתה לארצות הברית תועדה השרה סילמן כמי שמנסה להסתיר את זהותה בלאונג' בנמל התעופה בן גוריון. היא צולמה חובשת כובע קש ועם משקפי שמש גדולים לצד עוזריה והמאבטחים. גורמים שמעורים בנושא אמרו בהתייחסם לשרה סילמן: "היא בנתה לה לו"ז של המשרד להגנת הסביבה סביב ביקור ראש הממשלה בניו יורק".
בהודעת הדוברות של משרדה, נכתב כי השרה יצאה "לביקור קצר בניו יורק, כדי להשתתף באירועים בתחום הסביבה שנערכים במסגרת ולצד השבוע הרם דרג של העצרת הכללית של האו"ם, בהשתתפות ראשי מדינות, שרים ונציגים בכירים ממדינות העולם. ביום רביעי נטלה השרה חלק בדיונים בינלאומיים שעסקו בקידום פעולות לעמידה ביעדים בינלאומיים, פיתוח אנרגיות מתחדשות, מעבר לכלכלה דלת פליטות וצמצום מזהמים, הגנה על משאבי הטבע ובהיערכות להשפעות שינויי האקלים. השרה יצאה לסיור מקצועי במתקן מתקדם למיון ולטיפול בפסולת בעיר. ביום חמישי נאמה השרה באירוע רם דרג בנושא עליית מפלס הים וקיימה פגישות עם שרי סביבה מקבילים".
תגובות המשרד להגנת הסביבה והשרה סילמן טרם התקבלו.