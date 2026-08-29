בעוד ממדי אסון השיטפון האדיר בנפאל ובטיבט ממשיכים להתברר, מדינות באזור מציעות סיוע - ובקטמנדו מעריכים כי יידרשו ארבעה-חמישה מיליארד דולר לשיקום הנזקים. שר האוצר של נפאל אמר הבוקר (שבת) לסוכנות הידיעות רויטרס כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד. "זו רק הערכה. היקף האובדן והנזק נמצא בבדיקה", אמר.

התיעוד שפורסם בסין: ענן אבק אדיר בעמק





גלריה פעולות החיפוש נעצרו זמנית בשל מזג האוויר. הנזקים בנפאל ( צילום: AP Photo/Rajesh Kumar Singh )

בתוך כך, נפאל השעתה הבוקר את פעולות החיפוש וההצלה בשל מזג האוויר במקום, והרשויות ממשיכות לעקוב אחר שני אגמים במעלה הזרם, שאחד מהם נוצר בעקבות השיטפון ואף החל לעלות על גדותיו אתמול. בנפאל מזהירים כי סכנת השיטפונות עדיין קיימת באזור בשל אותם אגמים, ומומחה לסיכונים גיאולוגיים של ממשלת סין הוסיף כי יותר מ-100 אגמי קרח פזורים באזור - ועלולים להוות סכנה ממשית גם כן.

ברויטרס דווח כי אסון השיטפון האדיר גבה עד כה את חייהם של לפחות 675 בני אדם בנפאל ושבעה בטיבט. על פי הדיווח, כ-3,000 בני אדם עדיין נעדרים, בהם כ-2,426 בנפאל.

בינתיים, בצל עצירת פעולות החילוץ באופן זמני בשל מזג האוויר, בנפאל פועלים כעת בעיקר להעביר את אלו שחולצו לבירה קטמנדו. שר החוץ של נפאל אמר כי המדינה אינה זקוקה לעזרה בפעולות חיפוש והצלה, אך זקוקה לסיוע בחילוץ אנשים תקועים במנהרות, פתיחת קווי תחבורה ותקשורת במקומות שבהם גשרים נהרסו, זיהוי גופות, בדיקות DNA ואחסון גופות - לתקופות ארוכות יותר.

התיעוד המטורף מנפאל: שרדו על המרפסת, בין גלי הענק





הנזקים בנפאל ( צילום: REUTERS/Francis Mascarenhas )

( צילום: REUTERS/Francis Mascarenhas )

"כבר הגשנו בקשות לשירותים מיוחדים וסיוע טכני באזורים שבהם אין לנו מספיק מומחיות וידע טכני", אמר הלילה לרויטרס. בסין קראו לשיתוף פעולה בינלאומי, והודו שלחה לאזור שלוש טיסות שנשאו כ-60 טון של סיוע, כולל שמיכות תרופות וטבליות לטיהור מים. במקביל, הודו מתכננת לשלוח לאזור צוות חילוץ למנהרות וצוות רפואי, והציעה גם את כוח תגובת האסונות שלה יחד עם צוותים טכניים כדי לסייע בשיקום.

"העולם שלנו התהפך"

ברחבי העולם ממשיכים לעקוב מקרוב אחר תוצאות החיפושים אחר נעדרים באסון השיטפון האדיר, שכן רבים מהם היו אזרחים זרים שטיילו באזור. "אנחנו לא יודעים כלום", אמרה לסוכנות הידיעות AP מוקטי פאטל, תושבת וירג'יניה שבארצות הברית, שאביה, אחותה, הבעל של אחותה ואמו נעלמו בשיטפונות הפתאומיים. פאטל יודעת שהמלון שבו שהו בני משפחתה נפגע קשות, אך שומרת על תקווה שיקיריה שרדו את האסון.

סנקט פנדי, מנהל חברה שמוציאה טיולים מאורגנים לאזור, סיפר ל-AP כי 40 מטיילים ושבעה מדריכי טיולים שיצאו לאזור נעדרים. החברה, שלה משרד בבולטימור, ארגנה טיול של שבועיים לאזור, וכעת משפחות הנעדרים מנסות לאסוף כל פיסת מידע. "זה באמת קשה שאין כלום להגיד להם", אמר פנדי.

זוחלים אל תוך המערה בנפאל - ומחלצים עובדים מלאי בוץ ( צילום: רויטרס )





ההרס בנפאל לאחר השיטפונות ( צילום: Ritesh Shukla/Getty Images )

גם ג'יוואן ג'יוטי, בעלת אזרחות אמריקנית, הייתה בין קבוצת המטיילים וכעת כנעדרת. "הם עצרו בטימורה, נפאל, לפני שהיו אמורים לצאת לכיוון הר קיילאש בטיבט", סיפרה חברתה. ג'יוטי, בת 50 ממסצ'וסטס, התקשרה למשפחתה כשהייתה בארוחת הבוקר ביום רביעי והתכוננה לחצות את הגבול לטיבט.

חברתה סיפרה כי שיחת הטלפון הסתיימה "בסביבות השעה 8:40 בבוקר שעון מקומי בנפאל, ואז אני חושבת שבסביבות 8:45 הגיעו שיטפונות פתאומיים, ואז העולם שלנו התהפך". מאוחר יותר היא שמעה כי המלון שבו שהתה ג'יוטי - והמקום בו מיקומה תועד לאחרונה באפליקציית "מצא את האייפון שלי" - נהרס לחלוטין. "היא הייתה כמעט במרכז הפגיעה שם", אמרה

ואסאווי אונבה חשבה שהוריה כבר חצו לטיבט עם אותה קבוצת תיירים כשנודע לה על השיטפונות. "לא ממש דאגתי, אבל פשוט שלחתי להם הודעת טקסט כדי להיות בטוחה", אמרה. הודעת הוואטסאפ לא הגיעה. אביה ואמה יצאו לטיול פרישה והיו נרגשים מאוד לבלות חודשיים בהודו עם המשפחה לאחר שטיפסו על הר קיילאש. בני הזוג, שמתגוררים בקליפורניה, הם בין עשרות אזרחי ארה"ב שנעדרים בשיטפון. "הם היו כל כך, כל כך נרגשים. אבא שלי דיבר על כך שסוף סוף יוכל לבלות עם אמו", שיתפה אונבה.

ביממה האחרונה פורסם ברשתות החברתיות בסין תיעוד שבו נראה רגע התרסקות חלקו של הקרחון שגרם לאסון השיטפון האדיר. הסרטון צולם ברחפן, בגובה של יותר מ-7,200 מטרים מעל פני הים. בין העננים והפסגות המושלגות, נראה לפתע ענן אבק אדיר ברגע התרסקות הקרחון אל קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו. על פי ניתוח שערכה רשת BBC, המיקום תואם את הכיוון שבו זרמו המים במורד נהר הטרישולי.

מאמצי החילוץ בנפאל - בעיקר ממסוקים ( צילום: Arun SANKAR / AFP )

נהר הטרישולי בנפאל כיסה את האזור בבוץ ( צילום: רויטרס )





תיעוד נוסף מהרגעים הדרמטיים בנפאל הגיע מהעיירה בידור, שבמורד נהר הטרישולי. גם הוא אומת על ידי כלי תקשורת בעולם. בסרטון נראים כמה אנשים מסתתרים במרפסת בבניין שהצליח לעמוד בשיטפון האדיר, בזמן שגלי המים והבוץ הענקיים מתנפצים ממש לצידו. בהמשך תועדו חלק מהאנשים עומדים באותה מרפסת לאחר שמפלס המים ירד, וסביבם בוץ ופסולת. אישה אחת תועדה מנופפת בבד אדום על הגג - כשהיא נראית כמי שקוראת לעזרה.

מאמצי החילוץ של נפאל מתנהלים בעיקר במסוקים, מאחר שזרם המים המפלצתי שהיכה באזור הגבול עם טיבט, אזור שממילא מתאפיין בשטח הררי שאינו פשוט לתנועה, עקר בדרכו עשרות גשרים וחסם יותר מ-40 קילומטרים של כבישים. המחלצים, בחלק מהמקרים, משתלשלים ממסוקים ומעלים אליהם את הניצולים. אחד מהם היה דיבגה טאמאנג, שחולץ ממחוז ראסווה שלשום. "כל האנשים שלנו הלכו. הם מתים", הוא אמר. "אין לי אף אחד שמחכה לי. הכול וכולם נעלמו. זה הסוף".

על פי נתוני הרשות לניהול אסונות בנפאל, עד כה יותר מ-3,200 בני אדם פונו במסוקים מאזור האסון, בעיקר לבירה קטמנדו. קצין המכס קרביר גאירה, אחד הניצולים בטימורה - כפר נפאלי שנמצא ממש קרוב לגבול עם סין - הגיע לעבודתו ביום רביעי ב-08:00 בבוקר. הוא סיפר שבזמן העבודה, חש שהאדמה רועדת. "הבחנתי בסערה שחורה שמגיעה לכיווננו. כולנו התחלנו מיד לרוץ החוצה, ותוך כמה שניות טיפסנו במעלה הגבעה - בצד השני של בניין המשרדים. עשר השניות האלה בערך הצילו כמה מאיתנו", תיאר.

שלב אחר שלב באסון

הקריסה

בגובה של כ-5,200 מטרים, מתנתק חלקו של הקרחון – וקורס. הוא צונח כקילומטר מטה, אל העמק שמתחתיו, וגורם למה שנחשד תחילה כרעידת אדמה. בהמשך התברר כי האנרגיה הסיסמית (בעוצמה שוות ערך לרעידת אדמה בדרגה 5.2) נוצרה ישירות כתוצאה ממפולת הקרח והסלעים מעל פני הקרקע, ולא להפך.

התנועה

המסה האדירה - של קרח, סלעים ובוץ קורסת אל תוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין נפאל לטיבט. לפי הגיאולוג הממשלתי הסיני, המפולת נעה במהירות אדירה של כ-50 מטרים בשנייה (כ-180 קילומטרים בשעה) לאורך של יותר מ-20 קילומטרים, מה שהותיר לאנשים מעט מאוד זמן להגיב.

"קיר" במורד הנהר

המים והסחף לא זרמו כשיטפון רגיל, אלא כגל אדיר של בוץ שהלך וגבה ככל שהתקרב. לפי אחד התיאורים שפורסמו אתמול, זה נראה היה כמו "מלט נוזלי". מפלס נהר הטרישולי עלה בכ-9 מטרים בתוך חצי שעה.

טיבט ראשונה

הזרימה האדירה ירדה במורד הנהר אל מחוז ג'ירונג בטיבט. מעבר הגבול בין טיבט לנפאל נפגע קשות ונקבר כמעט כולו תחת הבוץ. שלשום היו מי שתיארו את האזור ככזה שכבר אין בו ציוויליזציה. מבנים, כבישים וגשרים נסחפו - בדרך לנפאל.

נכנסים לנפאל

הזרימה המשיכה דרך מערכת הנהרות אל תוך נפאל, לאורך של כ-100 קילומטרים במורד הזרם, בירידה של כ-4,500 מטרים בגובה. שטף המים סחף תשתיות שלמות, הרס כפרים וניתק קהילות שלמות.

החשש: השיטפון יחזור