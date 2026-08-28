בנפאל טיפס היום (שישי) אל קרוב ל-2,000 מספר הנעדרים באסון השיטפון האדיר שפקד את המדינה ואת טיבט שלשום. הרשות הלאומית לניהול אסונות של המדינה דיווחה הערב כי מניין ההרוגים הגיע ל-579, ומסרה כי בין הנעדרים גם 517 אזרחים זרים, בהם ישראלי בן 60. בטיבט, על פי הדיווחים בסין, נעדרים יותר מ-550 בני אדם, אבל לא ברור אם הנעדרים חופפים לאלה שעליהם מדווחת נפאל. בעולם יש מי שסוכמים את המספר יחד ל-2,500, ויש כאלה המטילים ספק במספר המשולב.
ביממה האחרונה פורסם ברשתות החברתיות בסין תיעוד שבו נראה רגע התרסקות חלקו של הקרחון שגרם לאסון השיטפון האדיר. הסרטון צולם ברחפן, בגובה של יותר מ-7,200 מטרים מעל פני הים. בין העננים והפסגות המושלגות, נראה לפתע ענן אבק אדיר ברגע התרסקות הקרחון אל קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו. על פי ניתוח שערכה רשת BBC, המיקום תואם את הכיוון שבו זרמו המים במורד נהר הטרישולי.
סין ונפאל חידשו היום את מאמצי החילוץ, שנעצרו לזמן קצר. החשש הגדול בנפאל ובטיבט הוא שאגמים חדשים שנוצרו כתוצאה מהשיטפונות יעלו על גדותיהם, ויציפו מחדש בשטף מים אדיר את הנהרות. היום החל אחד האגמים לעלות מעט על גדותיו, מה שעורר בהלה והביא את הרשויות בנפאל לפרסם אזהרות ולעצור את פעולות החילוץ למשך שלוש שעות. בהמשך נרגע האיום, אבל בנפאל ממשיכים לעקוב אחר שני האגמים החדשים. בסין דיווחו שאחד האגמים הולך ומצטמצם, בעוד שהשני דווקא הולך וגדל.
תיעוד נוסף מהרגעים הדרמטיים בנפאל הגיע מהעיירה בידור, שבמורד נהר הטרישולי. גם הוא אומת על ידי כלי תקשורת בעולם. בסרטון נראים כמה אנשים מסתתרים במרפסת בבניין שהצליח לעמוד בשיטפון האדיר, בזמן שגלי המים והבוץ הענקיים מתנפצים ממש לצידו. בהמשך תועדו חלק מהאנשים עומדים באותה מרפסת לאחר שמפלס המים ירד, וסביבם בוץ ופסולת. אישה אחת תועדה מנופפת בבד אדום על הגג - כשהיא נראית כמי שקוראת לעזרה.
מאמצי החילוץ של נפאל מתנהלים בעיקר במסוקים, מאחר שזרם המים המפלצתי שהיכה באזור הגבול עם טיבט, אזור שממילא מתאפיין בשטח הררי שאינו פשוט לתנועה, עקר בדרכו עשרות גשרים וחסם יותר מ-40 קילומטרים של כבישים. המחלצים, בחלק מהמקרים, משתלשלים ממסוקים ומעלים אליהם את הניצולים. אחד מהם היה דיבגה טאמאנג, שחולץ ממחוז ראסווה אתמול. "כל האנשים שלנו הלכו. הם מתים", הוא אמר. "אין לי אף אחד שמחכה לי. הכול וכולם נעלמו. זה הסוף".
על פי נתוני הרשות לניהול אסונות בנפאל, עד כה יותר מ-3,200 בני אדם פונו במסוקים מאזור האסון, בעיקר לבירה קטמנדו. קצין המכס קרביר גאירה, אחד הניצולים בטימורה - כפר נפאלי שנמצא ממש קרוב לגבול עם סין - הגיע לעבודתו ביום רביעי ב-08:00 בבוקר. הוא סיפר שבזמן העבודה, חש שהאדמה רועדת. "הבחנתי בסערה שחורה שמגיעה לכיווננו. כולנו התחלנו מיד לרוץ החוצה, ותוך כמה שניות טיפסנו במעלה הגבעה - בצד השני של בניין המשרדים. עשר השניות האלה בערך הצילו כמה מאיתנו", תיאר.
15 מעמיתיו לעבודה של גאירה נעדרים. "זה היה כמו סצנה מסרט הוליוודי. אני לא קורא לזה שיטפון, זה היה צונאמי", הוא אמר לסוכנות הידיעות AP.
שלב אחר שלב באסון
הקריסה
בגובה של כ-5,200 מטרים, מתנתק חלקו של הקרחון – וקורס. הוא צונח כקילומטר מטה, אל העמק שמתחתיו, וגורם למה שנחשד תחילה כרעידת אדמה. בהמשך התברר כי האנרגיה הסיסמית (בעוצמה שוות ערך לרעידת אדמה בדרגה 5.2) נוצרה ישירות כתוצאה ממפולת הקרח והסלעים מעל פני הקרקע, ולא להפך.
התנועה
המסה האדירה - של קרח, סלעים ובוץ קורסת אל תוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין נפאל לטיבט. לפי הגיאולוג הממשלתי הסיני, המפולת נעה במהירות אדירה של כ-50 מטרים בשנייה (כ-180 קילומטרים בשעה) לאורך של יותר מ-20 קילומטרים, מה שהותיר לאנשים מעט מאוד זמן להגיב.
"קיר" במורד הנהר
המים והסחף לא זרמו כשיטפון רגיל, אלא כגל אדיר של בוץ שהלך וגבה ככל שהתקרב. לפי אחד התיאורים שפורסמו היום, זה נראה היה כמו "מלט נוזלי". מפלס נהר הטרישולי עלה בכ-9 מטרים בתוך חצי שעה.
טיבט ראשונה
הזרימה האדירה ירדה במורד הנהר אל מחוז ג'ירונג בטיבט. מעבר הגבול בין טיבט לנפאל נפגע קשות ונקבר כמעט כולו תחת הבוץ. אמש היו מי שתיארו את האזור ככזה שכבר אין בו ציוויליזציה. מבנים, כבישים וגשרים נסחפו - בדרך לנפאל.
נכנסים לנפאל
הזרימה המשיכה דרך מערכת הנהרות אל תוך נפאל, לאורך של כ-100 קילומטרים במורד הזרם, בירידה של כ-4,500 מטרים בגובה. שטף המים סחף תשתיות שלמות, הרס כפרים וניתק קהילות שלמות.
החשש: השיטפון יחזור
בעקבות האסון נוצרו שני אגמים חדשים משני צידי הגבול. הרשויות בשתי המדינות מזהירות מפני סיכון מיידי לפריצה של האגמים הללו, דבר שעלול לחולל גל שיטפונות הרסני נוסף.