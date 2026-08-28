הרשות הלאומית לניהול אסונות של המדינה דיווחה הערב כי מניין ההרוגים הגיע ל-579, ומסרה כי בין הנעדרים גם 517 אזרחים זרים, בהם ישראלי בן 60. בטיבט, על פי הדיווחים בסין, נעדרים יותר מ-550 בני אדם, אבל לא ברור אם הנעדרים חופפים לאלה שעליהם מדווחת נפאל. בעולם יש מי שסוכמים את המספר יחד ל-2,500, ויש כאלה המטילים ספק במספר המשולב.

הרשות הלאומית לניהול אסונות של המדינה דיווחה הערב כי מניין ההרוגים הגיע ל-579, ומסרה כי בין הנעדרים גם 517 אזרחים זרים, בהם ישראלי בן 60. בטיבט, על פי הדיווחים בסין, נעדרים יותר מ-550 בני אדם, אבל לא ברור אם הנעדרים חופפים לאלה שעליהם מדווחת נפאל. בעולם יש מי שסוכמים את המספר יחד ל-2,500, ויש כאלה המטילים ספק במספר המשולב.

ביממה האחרונה פורסם ברשתות החברתיות בסין תיעוד שבו נראה רגע התרסקות חלקו של הקרחון שגרם לאסון השיטפון האדיר. הסרטון צולם ברחפן, בגובה של יותר מ-7,200 מטרים מעל פני הים. בין העננים והפסגות המושלגות, נראה לפתע ענן אבק אדיר ברגע התרסקות הקרחון אל קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו. על פי ניתוח שערכה רשת BBC, המיקום תואם את הכיוון שבו זרמו המים במורד נהר הטרישולי.

ביממה האחרונה פורסם ברשתות החברתיות בסין תיעוד שבו נראה רגע התרסקות חלקו של הקרחון שגרם לאסון השיטפון האדיר. הסרטון צולם ברחפן, בגובה של יותר מ-7,200 מטרים מעל פני הים. בין העננים והפסגות המושלגות, נראה לפתע ענן אבק אדיר ברגע התרסקות הקרחון אל קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו. על פי ניתוח שערכה רשת BBC, המיקום תואם את הכיוון שבו זרמו המים במורד נהר הטרישולי.

ביממה האחרונה פורסם ברשתות החברתיות בסין תיעוד שבו נראה רגע התרסקות חלקו של הקרחון שגרם לאסון השיטפון האדיר. הסרטון צולם ברחפן, בגובה של יותר מ-7,200 מטרים מעל פני הים. בין העננים והפסגות המושלגות, נראה לפתע ענן אבק אדיר ברגע התרסקות הקרחון אל קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו. על פי ניתוח שערכה רשת BBC, המיקום תואם את הכיוון שבו זרמו המים במורד נהר הטרישולי.

סין ונפאל חידשו היום את מאמצי החילוץ, שנעצרו לזמן קצר. החשש הגדול בנפאל ובטיבט הוא שאגמים חדשים שנוצרו כתוצאה מהשיטפונות יעלו על גדותיהם, ויציפו מחדש בשטף מים אדיר את הנהרות. היום החל אחד האגמים לעלות מעט על גדותיו, מה שעורר בהלה והביא את הרשויות בנפאל לפרסם אזהרות ולעצור את פעולות החילוץ למשך שלוש שעות. בהמשך נרגע האיום, אבל בנפאל ממשיכים לעקוב אחר שני האגמים החדשים. בסין דיווחו שאחד האגמים הולך ומצטמצם, בעוד שהשני דווקא הולך וגדל.

סין ונפאל חידשו היום את מאמצי החילוץ, שנעצרו לזמן קצר. החשש הגדול בנפאל ובטיבט הוא שאגמים חדשים שנוצרו כתוצאה מהשיטפונות יעלו על גדותיהם, ויציפו מחדש בשטף מים אדיר את הנהרות. היום החל אחד האגמים לעלות מעט על גדותיו, מה שעורר בהלה והביא את הרשויות בנפאל לפרסם אזהרות ולעצור את פעולות החילוץ למשך שלוש שעות. בהמשך נרגע האיום, אבל בנפאל ממשיכים לעקוב אחר שני האגמים החדשים. בסין דיווחו שאחד האגמים הולך ומצטמצם, בעוד שהשני דווקא הולך וגדל.

סין ונפאל חידשו היום את מאמצי החילוץ, שנעצרו לזמן קצר. החשש הגדול בנפאל ובטיבט הוא שאגמים חדשים שנוצרו כתוצאה מהשיטפונות יעלו על גדותיהם, ויציפו מחדש בשטף מים אדיר את הנהרות. היום החל אחד האגמים לעלות מעט על גדותיו, מה שעורר בהלה והביא את הרשויות בנפאל לפרסם אזהרות ולעצור את פעולות החילוץ למשך שלוש שעות. בהמשך נרגע האיום, אבל בנפאל ממשיכים לעקוב אחר שני האגמים החדשים. בסין דיווחו שאחד האגמים הולך ומצטמצם, בעוד שהשני דווקא הולך וגדל.