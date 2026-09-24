כשבוע וחצי לאחר ש נעצר על-ידי הצבא האוקראיני , חסיד ברסלב יונתן קרלינסקי נמצא במחנה מעצר באזור אודסה, לקראת שיבוצו כרופא ביחידה צבאית באזור העיר חרקוב. כך נמסר אתמול (רביעי) מארגון "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" (FJCU).

יהודים חרדים חוגגים את ראש השנה באומן ( צילום: Serhii Okunev / AFP )

קרלינסקי בן ה-49, שמתגורר בביתר עילית, הוא אזרח ישראלי יליד אוקראינה. בראש השנה הוא טס לאומן, ובעת בדיקת מסמכים בגבול רומניה-אוקראינה התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא. הוא נעצר במקום על-ידי המשטרה הצבאית האוקראינית, ומאז נותק איתו הקשר.

משפחתו פנתה לגורמים רבים כדי להביא לשחרורו, אך הדבר לא הסתייע מאחר שכיליד אוקראינה, קרלינסקי חייב בגיוס לפי החוק במדינה. בדיקות נוספות העלו כי הטענה לפיה הוא פטור מגיוס לפי החוק האוקראיני מאחר שהוא אב לשישה ילדים אינה נכונה, שכן הוא אב רק לילדה אחת.

לפני כשבוע עדכן צבא אוקראינה את את ה"פדרצייה" - גוף העל של הקהילות באוקראינה - כי הוא נמצא בבית המעצר לעריקים באודסה. לקרלינסקי נמסר אוכל כשר ונבדק שזכויותיו נשמרות בסיוע שליח חב"ד לאודסה הרב שניאור ויגלר, והרב הראשי של העיר ושל דרום אוקראינה אברהם וולף.

בארגון מסרו לעו"ד שלמה חדד, המטפל בנושא מטעם משפחתו של קרלינסקי, כי הוא לא יוצב באזור קדמי שבו נערכים קרבות, אלא בבסיס עורפי במרחק של כמה עשרות קילומטרים מהקרבות, שם ישמש כרופא. עוד נמסר כי קרלינסקי אמר בסרטון שנשלח מטעם הצבא כי מצבו טוב והוא מטופל בצורה הגונה.

מהפדרציה נמסר כי "העובדה שקרלינסקי מחזיק בידע ברפואה, ונוכח החוסר הגדל של הצבא האוקראיני בכל איש רפואה, גרמו לכך שהצבא זקוק לו מאוד כעת ולא יוכל לשחרר אותו. מה גם שהוא שירת בצבא בעברו, לפני שחזר בתשובה ועלה לארץ, ומבחינתם הוא שייך אליהם.

"דאגנו שיהיה לו אוכל כשר גם לימי החול, גם לשבת האחרונה, גם לסעודה המפסקת של ערב יום כיפור וגם לצאת הצום. הבאנו לו גם מחזור תפילה, והיום הוא קיבל מאיתנו את 'ארבעת המינים' לחג הסוכות".

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, הרב מאיר סטמבלר, מסר: "אוקראינה נמצאת במלחמה קשה מאוד מול אויב אגרסיבי שכבר כמעט חמש שנים פוגע באנשים, בבניינים, בבתי ספר, בבתי חולים ועוד. אנשים נהרגים בכל יום ולכן יש מחסור גדול של כוח אדם. כל אזרח אוקראיני הוא נצרך פה, ולכן אין אפשרות להשיג פטורים. בהשוואה לישראל - זה כמו שחמאס וחיזבאללה יפלשו למדינה ולא יצליחו להדוף אותם גם אחרי חמש שנים. זו מלחמת קיום של ממש.