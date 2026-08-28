ביקורו החריג של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף השבוע במוסקבה עורר חששות רבים בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית במערב מפני התקרבות מחודשת בין דונלד טראמפ לוולדימיר פוטין. טראמפ עצמו הכחיש אמש נמרצות את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיו רטקליף הזהיר את בני שיחו בבירה הרוסית מפני תקיפה של ברית נאט"ו. על פי "פוליטיקו" רטקליף ביקש מבני שיחו להפחית את הסיוע הצבאי והכלכלי לאיראן.

מקלט רדיו ברוסיה ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, shutterstock )

כמובן שעדיין מוקדם לדעת האם הביקור של רטקליף השפיע על המדיניות הרוסית בזירה כלשהי, אך אחת האינדיקציות שלביקור הייתה השפעה היא הפעילות החריגה של תחנת הרדיו UVL-76, שמוכרת גם בשם "רדיו יום הדין". מדובר בתחנת רדיו שהופעלה בברית המועצות בשנות ה-70, בתדר 4625 קילו-הרץ למטרות שלא פורסמו עד היום באופן רשמי.

בין האפשרויות שהועלו במשך השנים הן שהתחנה מהווה אמצעי לתקשורת צבאי להעברת מסרים ליחידות צבא שונות, או אמצעי להעברת מסרים למרגלים שפועלים עבור רוסיה בנקודות שונות ברחבי העולם. התחנה משדרת דרך קבע צליל זמזום קצר ומונוטוני, כשלעיתים הוא נקטע על ידי שידור מילים או ביטויים בשפה הרוסית. בכלי תקשורת שונים במערב נכתב במשך השנים כי שירותי ביון במדינות שונות מנהלים מעקב שוטף אחר שידורי התחנה.

על פי דיווח ב"Moscow Times" , אתמול, כיממה לאחר ביקורו של רטקליף במוסקבה – נקטע הזמזום בשידורי "רדיו יום הדין" לפחות 25 פעמים. בשידור הוקראו מספרים, מילים וצירופי אותיות. בין היתר נשמעו בשידור המילים "מלצרית", "תרסיס" ו"קיום". על פי הדיווח, הפעם הקודמת שבה תחנת הרדיו המסתורית הייתה פעילה כל כך, הייתה ב-12 בפברואר 2025, ביום שבו הנשיאים טראמפ ופוטין שוחחו לראשונה מאז השבעתו של הנשיא האמריקני לקדנציה השנייה שלו. על הפעילות החריגה של הרדיו השבוע אף דווח בערוצי התקשורת המסונפים לקרמלין.

ככל הידוע במהלך ביקורו במוסקבה נפגש רטקליף עם מקבילו, ראש ביון החוץ של רוסיה סרגיי נרישקין. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי הנשיא פוטין לא נפגש עם האורח האמריקני. הבוקר התייחס לביקור שר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב ואמר בין היתר: "האופי הלא-פומבי של יחסי הגומלין בין סוכנויות מודיעין, שבאופן מסורתי פועלות "בשקט", אינו אמור להפתיע. יש כללים שלפיהם סוכנויות מודיעין מקיימות אינטראקציה ואין בכך שום דבר מפתיע. הן מנהלות את העבודה הזאת בשקט. גם אנחנו הדיפלומטים, עובדים במידה רבה בשקט. אבל לפי המסורת, אנחנו מחויבים לומר משהו".

המסרים המוצפנים כפי ששודרו לאחר ביקור רטקליף

לאחר ביקורו של רטקליף בחרו ברוסיה להעצים את המתיחות עם בריטניה. אתמול איימה דוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זכארובה שרוסיה עשויה לתקוף מטרות צבאיות בריטיות, בשל הסיוע הצבאי שמעניקה לונדון לאוקראינה. לדברי זכארובה: "כל מתקן וציוד צבאי בריטי באוקראינה ומחוצה לה עלולים להיות מתקפת תגמול על תקיפות אוקראיניות המשתמשות בנשק בריטי בשטח רוסי. אלו שאשמים בפשעי מלחמה, כולל נגד האוכלוסייה האזרחית שלנו ייענשו וייתנו את הדין על מעשיהם".

הבלטיות נערכות למתקפות סייבר

הבוקר הצטרף למתקפה הרוסית על בריטניה גם שר החוץ לברוב בעצמו כשאמר: "בריטניה ממלאת את התפקיד השלילי ביותר בסכסוך באוקראינה, הן ביחס לרוסיה והן ביחס למדינות המערב. כך היה מאות שנים. לבריטניה תמיד היו שותפות למסע ולא בעלות ברית. ארצות הברית אינה יוצאת דופן בכך. הם תמיד הביטו על כולם במידה מסוימת מלמעלה. כל הסכסוכים שפרצו באזור שלנו יובאו מבחוץ. זה תמיד בא מהבריטים והאירופים. תמיד מאירופה".

ההתפתחויות האחרונות, ובין היתר הביקור של ראש ה-CIA במוסקבה, עוררו כצפוי דאגה במערב אירופה ובפרט במדינות הבלטיות שגובלות ברוסיה וחוששות כיום יותר מתמיד מאפשרות של פלישה רוסית. שלוש המדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, מחזיקות כל אחת בצבא של כמה אלפי חיילים בלבד ולנוכח ההצהרות של טראמפ בדבר העדר האפקטיביות של נאט"ו – חוששות להישאר לבד מול צבא רוסיה – שאמנם שקוע עד הצוואר בעימות המדמם באוקראינה, אך עדיין מהווה סכנה גדולה מאוד עבור הבלטיות.