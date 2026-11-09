חודש וחצי אחרי ניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לישראל, משרד הביטחון עדכן היום (שני) כי הכיר בנוסעי הטיסה כנפגעי פעולות איבה. בהודעה רשמית נכתב כי "לאחר קבלת אישור רשמי מגורמי החקירה המוסמכים במדינת ישראל, הרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בניסיון הפיגוע בטיסת 'פליי דובאי' כאירוע איבה". כעת, החלטת משרד הביטחון הועברה אל הביטוח הלאומי, שנמצא בקשר עם הנפגעים, להמשך טיפול.
רק כמעט שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, חברת התעופה יצרה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי. במייל שנשלח לנוסעים, שניצלו בזכות גבורה ותושייה של כמה מהם ושל הטייס סמית מאצ'הר, פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות.
על המטוס של פליי דובאי היו 174 נוסעים. בימים שאחרי ניסיון הפיגוע נחשף כי בחקירתו באיחוד האמירויות, אל-המאמי הודה שהתכוון לרסק את המטוס בנתב"ג, כבר טס בעבר פעמיים לישראל - ועבר הקצנה כבר באוסטרליה, שם הוא פקד מסגד במלבורן. בנוסף, נאמר כי הוא בחר בקריירת תעופה בעקבות השראה מהפיגועים במגדלי התאומים. עוד קודם לכן, ה"טלגרף" הבריטי חשף כי המחבל למד בעבר באחד מבתי הספר לטיסה הגדולים ביותר בבריטניה - L3 Airline Academy - וקיבל שם את הכשרתו המקצועית.
נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק אות גבורה לישראלים שהסתערו על הטייס המחבל ומנעו ממנו לרסק את המטוס כפי שתכנן. האות הוענק בטקס בבית הנשיא לגיבורי הטיסה, יניב חיון, צביקה וטלי מנס, אור פרדילוב, אסף רג'ואן וד"ר שוטה מוסייב, שגם העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס הראשי שנדקר על-ידי המחבל.