פליי דובאי לישראל, משרד הביטחון עדכן היום (שני) כי הכיר בנוסעי הטיסה כנפגעי פעולות איבה. בהודעה רשמית נכתב כי "לאחר קבלת אישור רשמי מגורמי החקירה המוסמכים במדינת ישראל, הרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בניסיון הפיגוע בטיסת 'פליי דובאי' כאירוע איבה". כעת, החלטת משרד הביטחון הועברה אל הביטוח הלאומי, שנמצא בקשר עם הנפגעים, להמשך טיפול.

פליי דובאי לישראל, משרד הביטחון עדכן היום (שני) כי הכיר בנוסעי הטיסה כנפגעי פעולות איבה. בהודעה רשמית נכתב כי "לאחר קבלת אישור רשמי מגורמי החקירה המוסמכים במדינת ישראל, הרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בניסיון הפיגוע בטיסת 'פליי דובאי' כאירוע איבה". כעת, החלטת משרד הביטחון הועברה אל הביטוח הלאומי, שנמצא בקשר עם הנפגעים, להמשך טיפול.

רק כמעט שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, חברת התעופה יצרה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי. במייל שנשלח לנוסעים, שניצלו בזכות גבורה ותושייה של כמה מהם ושל הטייס סמית מאצ'הר, פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות.

רק כמעט שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, חברת התעופה יצרה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי. במייל שנשלח לנוסעים, שניצלו בזכות גבורה ותושייה של כמה מהם ושל הטייס סמית מאצ'הר, פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות.

רק כמעט שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, חברת התעופה יצרה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי. במייל שנשלח לנוסעים, שניצלו בזכות גבורה ותושייה של כמה מהם ושל הטייס סמית מאצ'הר, פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות.