- ופצע באורח קל את מנהל המוסד ומורה נוספת. הנער הגיע לחטיבת הביניים כשהוא חמוש ברובה ציד, שלפי דיווחים הוסתר בתוך נרתיק גיטרה, וירה כמה פעמים לעבר אנשי הצוות. המנהל נפצע בירכיו והמורה נפגעה גם כן בירך, אך לא נשקפת סכנה לחייהם. איש צוות השתלט על הנער ופרק ממנו את הנשק, ולאחר מכן הוא נעצר בידי המשטרה. המניע עדיין לא ברור.

- ופצע באורח קל את מנהל המוסד ומורה נוספת. הנער הגיע לחטיבת הביניים כשהוא חמוש ברובה ציד, שלפי דיווחים הוסתר בתוך נרתיק גיטרה, וירה כמה פעמים לעבר אנשי הצוות. המנהל נפצע בירכיו והמורה נפגעה גם כן בירך, אך לא נשקפת סכנה לחייהם. איש צוות השתלט על הנער ופרק ממנו את הנשק, ולאחר מכן הוא נעצר בידי המשטרה. המניע עדיין לא ברור.

מנהל בית הספר, בן 53, והמורה בת ה-37 קיבלו טיפול רפואי ופונו לבתי חולים באזור. הרשויות הודיעו כאמור כי לא נשקפת סכנה לחייהם, וכי אף אחד מהתלמידים לא נפגע. מי שהצליח לעצור את היורה היה כאמור איש צוות חינוכי בבית הספר, שמועסק בפעילויות שמחוץ לשעות הלימודים. לפי הדיווחים, הוא הסתער על הנער, הצליח להשתלט עליו ולפרוק ממנו את הנשק לפני הגעת השוטרים. הנער נעצר ונלקח לחקירה.

מנהל בית הספר, בן 53, והמורה בת ה-37 קיבלו טיפול רפואי ופונו לבתי חולים באזור. הרשויות הודיעו כאמור כי לא נשקפת סכנה לחייהם, וכי אף אחד מהתלמידים לא נפגע. מי שהצליח לעצור את היורה היה כאמור איש צוות חינוכי בבית הספר, שמועסק בפעילויות שמחוץ לשעות הלימודים. לפי הדיווחים, הוא הסתער על הנער, הצליח להשתלט עליו ולפרוק ממנו את הנשק לפני הגעת השוטרים. הנער נעצר ונלקח לחקירה.

מנהל בית הספר, בן 53, והמורה בת ה-37 קיבלו טיפול רפואי ופונו לבתי חולים באזור. הרשויות הודיעו כאמור כי לא נשקפת סכנה לחייהם, וכי אף אחד מהתלמידים לא נפגע. מי שהצליח לעצור את היורה היה כאמור איש צוות חינוכי בבית הספר, שמועסק בפעילויות שמחוץ לשעות הלימודים. לפי הדיווחים, הוא הסתער על הנער, הצליח להשתלט עליו ולפרוק ממנו את הנשק לפני הגעת השוטרים. הנער נעצר ונלקח לחקירה.

הירי עורר בהלה גדולה בבית הספר, ותלמידים רבים התקשרו להוריהם בעקבות קולות הירי והמראות הקשים. הורים מודאגים מיהרו למקום כדי לאסוף את ילדיהם, ורבים מהם נותרו מחוץ למוסד גם בשעות הצהריים, בזמן שכוחות הביטחון וההצלה פעלו בזירה. מרילין, אם לתלמידה בבית הספר, סיפרה ל-AFP על שיחת הטלפון שקיבלה מבתה זמן קצר לאחר הירי. "היא התקשרה אליי בפאניקה. היא אמרה שיש דם בכל מקום ושזו מתקפה. עזבתי את העבודה וניסיתי להרגיע אותה. כשהגעתי, אמרו לי שהנער נעצר", סיפרה.

הירי עורר בהלה גדולה בבית הספר, ותלמידים רבים התקשרו להוריהם בעקבות קולות הירי והמראות הקשים. הורים מודאגים מיהרו למקום כדי לאסוף את ילדיהם, ורבים מהם נותרו מחוץ למוסד גם בשעות הצהריים, בזמן שכוחות הביטחון וההצלה פעלו בזירה. מרילין, אם לתלמידה בבית הספר, סיפרה ל-AFP על שיחת הטלפון שקיבלה מבתה זמן קצר לאחר הירי. "היא התקשרה אליי בפאניקה. היא אמרה שיש דם בכל מקום ושזו מתקפה. עזבתי את העבודה וניסיתי להרגיע אותה. כשהגעתי, אמרו לי שהנער נעצר", סיפרה.

הירי עורר בהלה גדולה בבית הספר, ותלמידים רבים התקשרו להוריהם בעקבות קולות הירי והמראות הקשים. הורים מודאגים מיהרו למקום כדי לאסוף את ילדיהם, ורבים מהם נותרו מחוץ למוסד גם בשעות הצהריים, בזמן שכוחות הביטחון וההצלה פעלו בזירה. מרילין, אם לתלמידה בבית הספר, סיפרה ל-AFP על שיחת הטלפון שקיבלה מבתה זמן קצר לאחר הירי. "היא התקשרה אליי בפאניקה. היא אמרה שיש דם בכל מקום ושזו מתקפה. עזבתי את העבודה וניסיתי להרגיע אותה. כשהגעתי, אמרו לי שהנער נעצר", סיפרה.