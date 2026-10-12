נער בן 14 פתח הבוקר (שני) באש בבית ספר בעיר אובאן, הסמוכה למארסיי שבדרום צרפת - ופצע באורח קל את מנהל המוסד ומורה נוספת. הנער הגיע לחטיבת הביניים כשהוא חמוש ברובה ציד, שלפי דיווחים הוסתר בתוך נרתיק גיטרה, וירה כמה פעמים לעבר אנשי הצוות. המנהל נפצע בירכיו והמורה נפגעה גם כן בירך, אך לא נשקפת סכנה לחייהם. איש צוות השתלט על הנער ופרק ממנו את הנשק, ולאחר מכן הוא נעצר בידי המשטרה. המניע עדיין לא ברור.
הירי התרחש בחטיבת הביניים הציבורית ז'וזף-לקנאל, שבה לומדים כ-700 תלמידים. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, הנער נכנס לבית הספר כשברשותו רובה ציד בקוטר 12 שהסתיר בנרתיק גיטרה. ז'אק ויטקובסקי, נציג הרשויות שהגיע לזירה, סיפר לסוכנות הידיעות AFP כי "החשוד, מסיבה שאינה ידועה, ירה לעבר המנהל, שנפגע בירכיו ממטח של כדוריות רובה ציד". לדבריו, "לאחר מכן הוא ירה פעם שנייה לעבר מורה, שנפגעה מכדורית בירכה, וירה בפעם השלישית במסדרון - לפני שאיש צוות השתלט עליו".
מנהל בית הספר, בן 53, והמורה בת ה-37 קיבלו טיפול רפואי ופונו לבתי חולים באזור. הרשויות הודיעו כאמור כי לא נשקפת סכנה לחייהם, וכי אף אחד מהתלמידים לא נפגע. מי שהצליח לעצור את היורה היה כאמור איש צוות חינוכי בבית הספר, שמועסק בפעילויות שמחוץ לשעות הלימודים. לפי הדיווחים, הוא הסתער על הנער, הצליח להשתלט עליו ולפרוק ממנו את הנשק לפני הגעת השוטרים. הנער נעצר ונלקח לחקירה.
הירי עורר בהלה גדולה בבית הספר, ותלמידים רבים התקשרו להוריהם בעקבות קולות הירי והמראות הקשים. הורים מודאגים מיהרו למקום כדי לאסוף את ילדיהם, ורבים מהם נותרו מחוץ למוסד גם בשעות הצהריים, בזמן שכוחות הביטחון וההצלה פעלו בזירה. מרילין, אם לתלמידה בבית הספר, סיפרה ל-AFP על שיחת הטלפון שקיבלה מבתה זמן קצר לאחר הירי. "היא התקשרה אליי בפאניקה. היא אמרה שיש דם בכל מקום ושזו מתקפה. עזבתי את העבודה וניסיתי להרגיע אותה. כשהגעתי, אמרו לי שהנער נעצר", סיפרה.
הרשויות המקומיות הקימו מטה חירום בבית הספר והפעילו מערך סיוע פסיכולוגי לתלמידים ולאנשי הצוות שנחשפו לאירוע. כוחות הביטחון סגרו את האזור והעירייה קראה לתושבים להימנע מלהגיע לסביבת בית הספר, כדי לאפשר לצוותי ההצלה לפעול ללא הפרעה.
במשטרה בודקים כעת מה גרם לנער לפתוח באש, כיצד השיג את רובה הציד וכיצד הצליח להכניס אותו לבית הספר. לפי ויטקובסקי, הנער הוא תלמיד בכיתה ט' שלא היה מוכר קודם לכן לרשויות בשל עבירות פליליות או פעילות קיצונית. "הוא תלמיד בבית הספר, בכיתה ט', ללא עבר מוכר של עבריינות או הקצנה", אמר נציג הרשויות. הוא הדגיש כי בשלב זה לא ידוע מה הניע את הנער לירות לעבר אנשי הצוות החינוכי. ראש העיר אובאן, ז'אן-פייר סקילארי, סיפר כי החשוד תואר כנער שקט. לדבריו, אביו של הנער ביקש לאחרונה לקיים פגישה עם צוות ההוראה, אולם לא ברור אם לבקשה זו היה קשר כלשהו לאירוע הירי.
האירוע התרחש על רקע גל מחאות של תלמידי תיכון בצרפת, שמוחים בין היתר על מצב מערכת החינוך ותנאי הלימוד. חלק מהמחאות לוו בעימותים עם המשטרה ובאירועים אלימים, אך הרשויות מיהרו להבהיר כי אין אינדיקציה לקשר בין המחאות לבין הירי באובאן. "חטיבת הביניים לא הושפעה מתנועת המחאה של תלמידי התיכון", נמסר מהמשטרה המקומית.
ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו הורה לשר הפנים לורן נונייס ולשר החינוך אדואר ז'פרה להגיע לזירת האירוע. גם השרה הממונה על החינוך וההכשרה המקצועית, סברינה רובאש, צפויה להגיע לבית הספר. שר החינוך גינה את המתקפה ואמר כי היא מעידה על התפשטות האלימות בחברה הצרפתית, וקרא להתגייס למאבק בתופעה.
בצרפת בדרך כלל דוקרים בבתי הספר
אירועי ירי בבתי ספר נחשבים נדירים יחסית בצרפת, אך מתקפות סכינים רבות כן התרחשו בהם בשנים האחרונות. רק באפריל האחרון נפצעה באורח קשה תלמידת תיכון בתקיפת סכין בעיר אנסניי שבמערב המדינה. חודשיים קודם לכן, בפברואר, תלמיד בן 14 דקר מורה לאמנות בבית ספר בסנארי-סור-מר שבדרום צרפת ופצע אותה באורח קשה. לפי הרשויות, הנער דקר את המורה כמה פעמים במהלך שיעור, לעיני תלמידים אחרים.
בספטמבר אשתקד, תלמיד לשעבר נכנס לבית ספר תיכון ללימודי גננות בעיר אנטיב שבדרום המדינה, ודקר מורה ותלמיד. ביוני 2025 אירע מקרה חמור במיוחד בעיר נוז'אן שבמזרח צרפת, כשתלמיד בן 14 דקר למוות אשת צוות חינוכי בת 31 במהלך בדיקה משטרתית של תיקי התלמידים בכניסה לבית הספר. המקרה עורר זעזוע במדינה והוביל לקריאות להחמיר את הפיקוח על הכנסת כלי נשק למוסדות חינוך.
חודשיים קודם לכן, באפריל 2025, תלמיד תיכון חמוש בסכין רצח תלמידה בת 15 ופצע שלושה בני אדם נוספים בבית ספר בעיר נאנט שבמערב צרפת. בעקבות המתקפה התחדש הדיון הציבורי בצרפת סביב ביטחון התלמידים והמורים, האלימות בקרב בני נוער והצורך להגביר את אמצעי האבטחה במוסדות החינוך.