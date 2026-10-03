חשיפת זהותו של הטייס-המחבל המאם אל-המאמי , ש ניסיונו לרסק את טיסת "פליי דובאי" לישראל סוכל ברגע האחרון בזכות תושיית הקברניט ההודי סמית מצ'צ'אר והנוסעים הישראלים שמיהרו לנטרל את המפגע, מחדדת את עומק המחדל האדיר. עוד לפני כן הודה ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הייתה "פרצה" שאותה הצליח אל-המאמי לנצל - העובדה שאזרח של מדינה שאין לה יחסים רשמיים עם ישראל היה בעל הרשאה להטיס מטוס אליה - ול-ynet נודע היום (שבת) כי בחקירה נבדק אם אכן הוא כבר הגיע לארץ כטייס. זאת בניגוד לתדרוכים הראשוניים, מיד אחרי ניסיון הפיגוע, שבהם הכחישו בישראל את האפשרות הזו.

גורמים במשרד התחבורה לא מכחישים שיש אפשרות שאל-המאמי כבר טס לישראל בעבר, אך טוענים שאין להם מידע כזה בשלב זה.

גלריה המחבל המאם אל-המאמי לאחר שדקר ונתפס על ידי הנוסעים במטוס

שר ההגנה של איחוד האמירויות, יורש העצר שיח׳ חמדאן בן מוחמד, מבקר את הטייס ההודי סמית' מאצ'האר ( צילום: מתוך חשבון ה-X של שר ההגנה של איחוד האמירויות, שיח׳ חמדאן בן מוחמד )

לפי הדיווחים הלילה בתקשורת האמריקנית, כבר ב-2024 השהתה אותו החברה הקודמת שבה עבד, "עומאן אייר", בעקבות ההקצנה הדתית-ג'יהאדיסטית שעבר. ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי לא ברור אם המידע הזה הועבר בהמשך לחברת "פליי דובאי" לפני ששכרה את שירותיו מוקדם יותר השנה.

החברה עצמה הודיעה כי בשל החקירה המתנהלת היא לא תתייחס לדיווחים. גורם שמעורה בפרטים אמר ל-ynet: "ברור שהייתה תקלת בטיחות אצל האמירתים. זה מספר 1. לא יטשטשו כלום. שום דבר לא יברח. גם אצלנו הייתה תקלה: נכנס עומאני לישראל ולא בדקתם אותו. כולם יצטרכו לעשות בדק בית".

במקביל, חברת "רויאל אייר מרוקו" הודיעה היום כי אל-המאמי עבר אצלה שלושה חודשי הכשרה אך לא התקבל לעבודה. יחד עם "עומאן אייר" מדובר בשתי חברות תעופה שדחו אותו לפני שהתקבל ל"פליי דובאי", מבלי שבישראל ידעו על כך.

בשלב זה נראה שהגורמים הרלוונטיים בישראל מנסים לגלגל אחריות. שב"כ טוען שהוא אחראי רק על חברות תעופה ישראליות, אבל נראה שמדובר בהקטנת ראש: מה הסיכוי שטייס ישראלי ירצה לרסק מטוס עם ישראלים? יש כאן כשל גדול בשיתופי הפעולה בין חברות התעופה בעולם.

אם הטייס נפסל בעומאן, למה לא התריעו מפניו? למה אין רשימה שחורה של טייסים שעברו הקצנה? כבר בשנת 2023 חוקק בכנסת חוק שמחייב את כל חברות התעופה להעביר לישראל את כל פרטי הנוסעים ואנשי הצוות שלהם, כחלק מהסדרי הפטור מוויזה עם ארה"ב. המאגר מועבר לרשות המיסים כדי לשמור על הפרטיות, אבל המוסד, שב"כ והמשטרה התעקשו לקבל את המידע לטובת סיכול טרור. סביר שהתכוונו לנוסעים - אבל מה עם הטייסים?

זנבו השבור של מטוס "פליי דובאי" אחרי ניסיון הריסוק

המקרה מחייב רוויזייה בכל מה שנוגע לאבטחת טיסות שמגיעות לישראל, עם אחריות של מערכת הביטחון לשלומם של הנוסעים הישראלים שמגיעים לארץ גם בחברות תעופה זרות. עובדה היא שישראל ידעה לפסול חברות זרות שדעתה לא הייתה נוחה מסידורי האבטחה במדינות שלהן.

אם ראש שב"כ דוד זיני התריע שיש מעטפת אבטחתית לא מספקת לטיסות הישראליות מאיחוד האמירויות (שעליהן הארגון אחראי), וקל וחומר לזרות, למה הוא לא דפק על השולחן ודרש עצירה שלהן עד לסגירת הפרצה? זה מעלה תהייה מה קורה עם טיסות ממדינות מוסלמיות או מדינות שבהן יש אוכלוסייה מוסלמית גדולה כגון אוזבקיסטן, אזרבייג'ן, הודו וטורקיה (בעבר). האם ביצעו לטייסים שלהם בדיקות רקע?

שני פוסטים אחרי ניסיון הפיגוע

ב-CNN דווח הלילה מפי שלושה גורמים, אחד מהם ישראלי, כי אל-המאמי נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית, והעביר חלק מחייו באמירויות. לפי חשבון לינקדאין שנושא את שמו הוא עבד בחברת התעופה הלאומית "עומאן אייר" במשך שבע שנים, עד שעזב אותה בפברואר 2025. הוא הצטרף ביוני אשתקד לחברת התעופה המרוקנית "רויאל אייר מרוקו" - אבל עזב אותה חצי שנה לאחר מכן. בחשבון הלינקדאין לא צוינה העבודה שלו בהמשך ב"פליי דובאי", שבה החל רק השנה.

בפרופיל הלינקדאין פורסמו רק שני פוסטים, ששניהם עלו ביום רביעי האחרון - תשע שעות אחרי הפיגוע - ועלתה הסברה שהם תוזמנו מראש. בפוסט הראשון הופיעה סדרת סרטונים שצולמו בתא טייס של מטוסי בואינג 737 MAX. גם מטוס "פליי דובאי" שאותו ניסה אל-המאמי לרסק היה מהדגם הזה. אחד הסרטונים צולם מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, והאדם שצילם עשה זום על מטוס של אל על. הפוסט כלל עוד סרטונים שבהם נראים מטוסי אל על, וכן מטוס אחד של ארקיע, והוא מסתיים בצילום של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, מחליפו של אוסאמה בן-לאדן שחוסל גם הוא.