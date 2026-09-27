המשטרה הפיצה הערב (ראשון) את תיעוד

החיסול של המחבל סאהר סקר

שחטף ב-7 באוקטובר את נועה ארגמני. סקר היה זה שרכב על האופנוע שעליו נלקחה בכוח לרצועת עזה כשמאחוריה ומסביבה מחבלים רבים נוספים. צה"ל ושב"כ אישרו כי חיסלו את מחבל חמאס יחד עם יחידת הגדעונים 33 בלהב 433 של המשטרה. על פי ההודעה המחבל "המשיך לקדם מתווי טרור" במהלך המלחמה ואחריה.