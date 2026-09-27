המשטרה הפיצה הערב (ראשון) את תיעוד החיסול של המחבל סאהר סקר שחטף ב-7 באוקטובר את נועה ארגמני. סקר היה זה שרכב על האופנוע שעליו נלקחה בכוח לרצועת עזה כשמאחוריה ומסביבה מחבלים רבים נוספים. צה"ל ושב"כ אישרו כי חיסלו את מחבל חמאס יחד עם יחידת הגדעונים 33 בלהב 433 של המשטרה. על פי ההודעה המחבל "המשיך לקדם מתווי טרור" במהלך המלחמה ואחריה. תיעוד החיסול:
נועה ארגמני נחטפה ממסיבת הנובה לצד בן זוגה אבינתן אור, וחולצה כעבור שמונה חודשים במבצע ארנון. מאז היא המשיכה להיאבק למען שחרורו של אבינתן - ששב לבסוף בעסקת החטופים ב-13 באוקטובר 2025.
כאמור, צה"ל ושב"כ אישרו בהודעה משותפת את הדיווחים הפלסטיניים, ומסרו כי "יחד עם יחידת הגדעונים 33 בלהב 433 תקפו אתמול נוסייראת וחיסלו את המחבל סאהר נדאל לטפי סקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי הפועלים ברצועת עזה, שסיפק בין היתר אמצעי לחימה לחמאס במהלך המלחמה.
"המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר, ושימש כנהג האופנוע שחטף לרצועת עזה את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה".
פורסם לראשונה: 19:57, 27.09.26