"המטוס התחיל להשתולל, שני גיבורים זינקו קדימה אל הטייס ועצרו את המחבל": כך סיפר פלג איטלי בן ה-16, שחווה הבוקר (יום רביעי) את רגעי האימה ניסיון הפיגוע בטיסת "פליי דובאי" , כאשר אחד מהטייסים דקר את עמיתו וניסה לרסק את המטוס על נוסעיו.

פלג ועומר מספרים על הטיסה ( צילום: מיקי שמידט, מאיר תורג'מן )





פלג, שטס לדובאי יחד עם הוריו ואחותו, סיפר כי "ישבתי ממש בשורות הקדמיות ופתאום המטוס התחיל להשתולל. שמעתי מישהי צועקת, 'הוא נדקר, הוא נדקר'. שני גיבורים זינקו קדימה אל הטייס, ומסתבר שהם הצליחו לעצור את המחבל שדקר את אחד הטייסים".

הוא תיאר את רגעי הפחד והבלבול בעת הפיגוע: "אתה לא יודע מה קורה, אף אחד לא מסביר לך שיש לך מחבל או שמישהו באמת נדקר. אני התחלתי לדבר עם אלוהים, אמרתי לו וואלה, סליחה על כל מה שעשיתי, בבקשה, גן עדן. זה מה שחשבתי, כי אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל, ככה נגיעה מאלוהים. התחלתי כמעט לכתוב הספד.

גלריה "איך תסביר לילדים שיש סיכוי שנמות?". פלג בנתב"ג ( צילום: יריב כץ )

"פחדתי רצח". עומר בת ה-8 ( צילום: מיקי שמידט )

"היו שם משפחות, אימהות עם ילדים. אחת ניסתה להרגיע שתי בנות, לא גדולות, בנות 4 ו-6 נראה לי. זה קשה, איך אתה מסביר להם שיש מחבל, שמישהו תקף את הטייס ושיש סיכוי שאנחנו הולכים למות? אתה לא יכול. זה היה מפחיד, כולם צעקו שם וזה לא היה נעים".

עומר שלום בת ה-8, שטסה יחד עם הוריה ושתי אחיותיה, תיארה כי "פחדתי רצח כי חשבתי שהולכים להתרסק". עומר סיפרה כי אימה הסבירה לה לאחר שהמחבל נוטרל "שנוחתים בערב הסעודית ותהיה לנו עוד כמה שעות טיסה".

אביה של עומר סיפר מצדו: "הנס הגדול היה שאישה קמה לשירותים ליד תא הטייס, שמעה צרחות מתא הטייס וצעקה לבעלה. יניב (חיון) הוא הגיבור של הטיסה שהשתלט על המחבל. מהמהירות של הנפילה הכנף האחורית נשברה. צללנו למטה, זה היה ארוך, טלטולים למעלה-למטה, המטוס בזוויות לא אמיתיות. הכול עובר בראש - כל הדברים שאני לא מסוגל להגיד שוב פעם ליד הבנות".