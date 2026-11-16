מיד לאחר שמינויו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ליו"ר ועדת החוץ והביטחון אושר הבוקר (שני) בכנסת, הוא הצהיר כי "אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות. זה חוק שיהיה הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל, את בג"ץ ואת הרב לנדו". ליברמן התייחס לטענות חברי הוועדה נגד עמדתו בנושא, והדגיש כי "זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא. זה לא יהיה גיוס לכולם - אבל חוק הכי הוגן. זו הנוסחה".

ליברמן מבטיח: "חוק גיוס שיעבור את הרמטכ"ל - ואת הרב לנדו" ( צילום: ערוץ הכנסת )





ליברמן הדגיש: "אני מבקש לתת דגש על נושא המשרתים, מצבם של חיילי צה"ל בסדיר, במילואים ובקבע. מכיוון שאין לנו ועדת משנה לכוח אדם אנחנו נשמור על המשכיות במסגרת מליאת הוועדה. זה הנושא המרכזי. לגבי התכניות, אני לא מבין איפה נמצא התר"ש של צה"ל והוא חייב להיות במרכז הדיונים".

בין הנוכחים בדיון שמיהר להגיב הוא יו"ר הוועדה היוצא בועז ביסמוט מהליכוד, שקידם את חוק הפטור מגיוס בכנסת הקודמת: "אני תולה את עיני ביועמ"שית הוועדה בעניין חוק הגיוס, נראה גם מה יהיה לייעוץ המשפטי לממשלה להגיד".

מינויו של ליברמן אושר ברוב של שמונה ח"כים, ללא מתנגדים. לאחר ההצבעה הוא אמר כי "אין טעם לפרט על חשיבות הוועדה, ואני מברך את כל אלה שהצטרפו. יש המון נושאים על סדר היום. כבר היום נדון על המצב המיוחד בעורף. אנחנו חייבים להקים בדחיפות ועמ"ש מודיעין ובנוסף ועדת משותפת לתקציב הביטחון. הדברים לא יכולים לחכות".

ליברמן בוועדה: "יהיה חוק הוגן" ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

בפתח דבריו יו"ר ישראל ביתנו זימן את ראשי מערכת הביטחון לוועדה: "אני אבקש להזמין את הרמטכ"ל, את ראש המוסד, את ראש השב"כ וגם את המפכ"ל". לדבריו, "יש פה פערים יותר מידי גדולים בין המשטרה לשב"כ, פערים לא סבירים ולא הגיוניים. גם בנושא התערבות זרה, בעיקר הכוונה ללשכת ראש הממשלה, וניסיון להשפיע על הבחירות", כשכוונתו לדיווח על החשד ש לשכת רה"מ "שתלה" מידע על "גניבת בחירות" והפנתה את המשטרה ל"מקור מודיעיני" שעבד בעבר בלשכה.