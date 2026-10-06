עציץ שבור ואבנים מפוזרות עדיין נמצאו הבוקר (שלישי) בלובי הבניין ברחוב יער ירושלים במודיעין, אחרי שמאות חרדים התפרעו בו הלילה ומנעו את מעצרו של העריק יעירי ליברמן המתגורר עם משפחתו בקומה ה-11. בשיחות עם השכנים הם מתארים את האירועים כ"פוגרום": הפורעים נכנסו למבנה מהכניסה הראשית ומהחניה, עברו בין הקומות, דפקו על דלתות הדירות וצעקו "נמות ולא נתגייס".

ניסיון מעצר של ליברמן ע"י המשטרה ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )

ליברמן וחלוקת ממתקים אחרי כישלון המעצר ( מעל הכותרות )

התכתבות הדיירים בלילה:

בסביבות חצות הגיע כוח של המשטרה הצבאית לעצור את ליברמן, שהפעיל את "צבע שחור" – התארגנות חרדית שמטרתה למנוע מעצרים של תלמידי ישיבות. אחת השכנות סיפרה שפורעים הגיעו באוטובוסים והתקהלו מתחת לבניין: "התעוררנו בבהלה. הבת שלי חשבה שעושים 7 באוקטובר במודיעין. בוואטספ של הדיירים כולם היו מבוהלים. אף אחד לא הבין מה קורה. נעלנו את הדלתות והסתגרנו בבית. התחילה האזעקה של כיבוי אש ופחדנו שהבניין נשרף עד שהבנו שהם הפעילו את הגלאי עשן".

שכנה אחרת הוסיפה: "הרגשתי שהם בתוך הבית, בסלון שלי. חשבתי שזה ערבים שהתחפשו לחרדים אז בעלי לקח את האקדח ורצנו עם הילדים לממ"ד".

לטענת דיירי הבניין, הם התקשרו למשטרה החל מחצות וחצי, אולם רק באזור 1:30 הגיעו שוטרים בהיקף מספק. "לקח זמן למשטרה להגיע וזאת הייתה הפקרות", אמר שכן. "השוטרים פשוט פחדו ולא השתלטו על ההמון עד שהגיעו יס"מ".

ההתנצלות של אימו של העריק:

השכנים מספרים שהפורעים היכו שוטרת בראשה עם עציץ. היא דיממה מראשה והוכנסה לאחת הדירות עד שכוח מד"א הגיע וטיפל בה. בת 12 המתגוררת בבניין וירדה ללובי סיפרה: "זה היה מפחיד ולא ישנתי כל הלילה. בגלל זה לא הלכתי לבית הספר היום".

אימו של העריק ליברמן שלחה לשכניה הודעת התנצלות בקבוצת הוואטספ של הדיירים: "אני יודעת שכולכם כועסים מאוד ובצדק ולכן חששתי מאוד להגיב עד עכשיו. חשוב לי שתדעו שאני מתנצלת מעומק הלב, זו לא דרכי ( והאמת שגם לא דרכו של הבן שלי, שלצערי ממש נוצל גם אם הוא לא מבין זאת כרגע). אני מתנגדת לכל אלימות ולכל ונדליזם. חשוב לי שתדעו שלא אני קראתי להם (וגם לא הבן שלי, שרק התקשר לרב לברר מה עם הדחיית שירות שהם עשו עבורו ומשם כנראה הכל התגלגל), וודאי שלא נתנו למישהו את הקוד או מפתחות או כל סיוע אחר לעידוד האלימות.

"למעשה גם אני נפלתי קורבן לאלימות הזו כי כמעט עקרו לי את הדלת מהמקום. אני ממש מצטערת על כל עוגמת הנפש. הבן שלי בחר בדרך שונה משלי (וכנראה גם משל מרבית הדיירים בבניין). אני שירתי כקצינה בצבא, גם בתי הייתה קצינת חי"ר ובני האחר לוחם ביהלום. הבן השני שלי בחר בדרך שונה אבל הוא עדיין בחור הגון וטוב שמסייע לכל מי שנזקק, גם אם כרגע זה לא נראה לכם כך. הוא לא גר אצלי אבל מתארח. אף אחד מאיתנו לא צפה את התרחיש הזה. למעשה שנינו כבר היינו לבושים כדי לצאת עם השוטרים כשמכאן הכל התדרדר".