החרדים שהתפרעו הלילה (בין שני לשלישי) במודיעין וניסו למנוע את מעצרו של עריק ניהלו במהלך האירוע משא ומתן עם כוחות המשטרה - שבסופו הושגה הבנה חריגה: המשטרה הצבאית תוותר על מעצרו של הצעיר, ובתמורה יתאפשר לאנשיה לצאת מהמקום בבטחה.

צפו: העריק במעמד כבוד וחלוקת ממתקים אחרי כישלון המעצר ( מעל הכותרות )





גלריה ( צילום: מעל הכותרות )

בכך הסתיים ניסיון המעצר, שהחל כאשר אנשי המשטרה הצבאית הגיעו לביתו של העריק בעיר. בתוך זמן קצר הוזעקו למקום מאות מפגינים בעקבות התרעה של מוקד "צבע שחור" , פרצו לבניין וצרו על הכוחות. המשטרה האזרחית הוזעקה כדי לסייע בחילוץ החיילים ובהשבת הסדר, אולם בסופו של דבר העריק לא נעצר והכוחות עזבו את המקום.

האירוע הסתיים, למעשה, לא באכיפת צו המעצר אלא בהסדר מול המפגינים. לאחר יציאת הכוחות אף תועד העריק מחוץ לבית, כשהוא מונף על גג רכב וזוכה ל"מעמד כבוד". במוקד "צבע שחור" של הפלג הירושלמי, שהזעיק את המפגינים, חגגו את התוצאה וכתבו כי "בזכות הציבור הקדוש המשטרה עזבה את בית בן הישיבה".

יעירי ליברמן, העריק שהמשטרה הצבאית ניסתה לעצור הלילה במודיעין, תיאר בריאיון לעיתונאי קובי ישראל מ"כיכר השבת" כיצד החל האירוע. "הייתי כבר בדרך לישון. פתאום, בסביבות 12 בלילה, אני שומע צלצולים בדלת של הבניין", סיפר. "רציתי לראות מה קורה בחוץ, ואז אומרים לי: 'תיכנס, תיכנס, תיכנס - זו משטרה צבאית'". לדבריו, אחותו פתחה את דלת הבית, ואנשי המשטרה הצבאית נכנסו גם לחדר שבו שהה. אלא שבמקום לקחת אותו מיד, ניתנו לו כמה דקות להתארגן. "בהתחלה אמרתי להם שאני זורם, אמרתי להם: 'תנו לי להתארגן'", סיפר.

התפרעות החרדים במודיעין הלילה ( צילום: DOOVIDAL שקיפות, סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים קרדיט )





בזמן הזה, לדבריו, הצליח להשתמש בטלפון ולהזעיק את מוקד "צבע שחור". בתוך זמן קצר החלו להגיע למקום מאות בני אדם ממודיעין, מודיעין עילית, בית שמש ומקומות נוספים. גם רבנים מישיבת "אור החיים", שבה לומד ליברמן, הגיעו לבניין. "כל הרבנים של הישיבה היו פה, כולם באו. לראות את כולם שבאים לעזור, כולם באים לתמוך, כולם באים ממש להיות איתי - לא להרגיש לבד לרגע", אמר.

ככל שההמון סביב הבניין גדל, המשטרה תגברה את כוחותיה, הרחובות הסמוכים נחסמו ובמקום התפתחו עימותים. ליברמן עצמו תיאר כיצד בתוך דקות הפך ניסיון מעצר בתוך דירה פרטית לאירוע המוני: "לראות את כולם שבאים לעזור ולתמוך בי - זה נתן לי כוח". בשלב מאוחר יותר נוצר קשר בין אנשי "צבע שחור" לבין המשטרה, והחלו ניסיונות להגיע להבנות שיאפשרו לסיים את האירוע ללא נפגעים. המו"מ הסתיים כאמור בכך שהמשטרה הצבאית ויתרה על מעצרו של ליברמן בתמורה ליציאה בטוחה של הכוחות מהמקום.

בעקבות התמונות מהלילה הפנה גורם בצבא אצבע מאשימה לעבר המשטרה. "האירוע הלילה בניסיון מעצר עריק על ידי המשטרה הצבאית שוב מעיד על כך שחייב שמשטרת ישראל, שאמונה לפעול נגד התפרעויות של אזרחים, תיתן יד למשטרה הצבאית. זה בדיוק ממה שחוששים. מה צריך שיקרה כאן, אסון?", אמר. במשטרה דחו את הטענות והבהירו כי הכוחות הגיעו לסייע כפי שסוכם מראש. גורם במשטרה אמר: "קראו לנו ובאנו לתגבר כמו שסוכם, והנה מה שיצא. כולם מרוצים?".

יעירי ליברמן, העריק שלא נעצר. המשטרה הצבאית נתנה לו זמן להתארגן, הוא התקשר למוקד "צבע שחור" ( צילום: מעל הכותרות )

התפרעות החרדים הלילה במודיעין ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )

( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

העימות בין הצבא למשטרה מגיע אחרי תקופה שבה כמעט שלא בוצעו מעצרים יזומים של עריקים חרדים בבתיהם. במשך כחודשיים כמעט שלא בוצעו פעולות יזומות למעצר עריקים חרדים, והאכיפה בתקופה הזו התמקדה בעיקר במעברי הגבול ובנתב"ג.

"ג'נין או מודיעין?"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס להתפרעויות הלילה במודיעין ואמר: "שוב השותפים של נתניהו מתפרעים, תוקפים חיילים ושוטרים שבאו לעצור עריק במודיעין, ומבריחים אותו בחסות המון שצורח עליהם 'נאצים' ושחררו את 'החטוף'. זה פשוט בלתי נסבל שחיילי צה״ל נאלצים להימלט תחת אבטחה משטרתית כבדה כאילו היו בג׳נין לא ובמודיעין".

גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט, התייחס להתפרעויות ואמר כי "מדינה ששולחת את טובי בניה ובנותיה להילחם ולהקריב את חייהם, לא יכולה להשלים עם מציאות שמתקיימת בתוכה מדינה בתוך מדינה וצרכים פוליטיים מאפשרים לאפשר את חובת השירות והנאמנות למדינה".

יו"ר ביחד נפתלי בנט הוסיף: "אנחנו רגע מאסון נוסף. האירוע הלילה במודיעין, בו אנשי צבא ומשטרה מבצעים את עבודתם, ונקלעים למארב של מאות פורעים קיצוניים שמנהלים איתם מו״מ על יציאתם מהמקום בשלום, כמו כנופיית פושעים, הוא אירוע שאסור לנו להכיל. זאת מורשת נתניהו-דרעי-סמוטריץ'".

ליברמן. "שוב השותפים של נתניהו מתפרעים" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ההתנהלות הלילה ממחישה את הקושי שנוצר כניסיון אכיפה במרחב האזרחי נתקל בהתנגדות המונית: כוח של המשטרה הצבאית הגיע לבצע מעצר, המפגינים הצליחו למנוע את יציאתו מהבניין, המשטרה האזרחית נדרשה להגיע כדי לחלץ אותו - ובסופו של התהליך צו המעצר לא בוצע.

בפועל, עצם ההתפרעות הפכה את ביצוע המעצר לנושא למשא ומתן, כשההסכמה לוותר עליו כדי לאפשר לכוחות לצאת בבטחה יוצרת מצב שבו יכולתה של המדינה לבצע אכיפה מושפעת גם מעוצמת ההתנגדות בשטח. במקרה הזה, הלחץ שהופעל על הכוחות הסתיים בכך שהעריק נותר בביתו והשוטרים הצבאיים יצאו מהמקום.

האירוע הלילה במודיעין מצטרף ל מקרים קודמים שבהם הזעקת מפגינים באמצעות מוקד "צבע שחור" הקשתה על מעצר עריקים ואף סיכלה אותו. המנגנון פשוט: עם הגעת כוח צבאי נשלחת התרעה, מפגינים מגיעים במהירות למקום ומנסים לחסום את הכוחות עד שהמעצר מתבטל או נעשה בלתי אפשרי לביצוע. זו גם השיטה שעליה הצהירו בעבר אנשי מוקד "צבע שחור", שהוקם כדי לסייע לעריקים ולסכל את מעצרם. פעילי המוקד הסבירו בעבר: "אנחנו מונעים מעצר, מי שיבואו לעצור אותו יקפיץ את המוקד, נשלח אליו מפגינים. כשבאים מפגינים הצבא הולך".

התרעה של מוקד "צבע שחור" על מעצר עריק ברמת גן, נובמבר 2025





צה"ל, נציין, כמעט ולא יוצא למבצעי מעצרים יזומים, ונראה שגם כשכן - כמו הלילה - הם מסתיימים בכישלון. לעת עתה, כמעט כל עשרות הכלואים כיום הם חסידי ברסלב שנעצרו בנתב"ג או במעברי גבול אחרים אחרי ששבו בין היתר מקבר רבי נחמן באומן. מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם.

הצבא נמנע ממעצרי עריקים אף שבג"ץ הורה לצה"ל לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. גורמים בצבא נימקו את הפסקת הפעילות בין היתר בשל היעדר שיתוף פעולה מצד המשטרה, שבלעדיה חיילי המשטרה הצבאית לא יכולים לפעול במרחב אזרחי. ממשטרת ישראל נמסר מנגד על הטענות הללו כי "מדובר במשימה שהינה באחריותה של המשטרה הצבאית וכל שאלה בעניין מימושה יש להפנות אליהם".