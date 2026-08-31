ט', אם נוספת, הביעה את החשש שלה: "מדובר בעבריין ולא באדם נורמטיבי ואני לא בטוחה שלבית ספר נורמטיבי יש כלים להתמודד עם דבר כזה. למה הבן שלי צריך ללכת בפחד לבית ספר? אני לא נגד שיקום לעבריינים, בטח עבריינים צעירים, אבל צריך לדעת איך לשים ילד כזה בכיתה רגילה בלי שום מחשבה ולאן זה יכול להוביל. זה לא פתרון, יש מחלקות בעירייה שצריכות לתת מסגרות לילדים עבריינים".