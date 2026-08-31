אחרי הסערה והביקורת, שני התלמידים שמואשמים בפרשת רצח ימנו זלקה בערב יום העצמאות האחרון לא יחזרו ללמוד בבית הספר בפתח תקווה. כך הודיעה הבוקר (שני) העירייה, בעקבות מאבק של הורים לתלמידות ותלמידים שאיימו לא לשלוח את ילדיהם למוסד החינוכי לאחר שהתברר שאחד הנאשמים צפוי לחזור ללמוד בו.
בהודעה נכתב בין היתר כי "עיריית פתח תקווה פעלה בתקופה האחרונה מול משרד החינוך והגורמים המקצועיים הרלוונטיים בסוגיית התלמידים שעמדו במוקד האירועים החמורים ואשר למדו בבתי הספר. לאחר בחינת הנושא ובתיאום עם הגורמים המוסמכים - התלמידים המדוברים לא ישובו ללמוד בבתי הספר בשנת הלימודים הקרובה".
"יימצאו עבורם מסגרות חינוכיות חלופיות ומתאימות. העירייה רואה חשיבות עליונה בשמירה על שלומם, ביטחונם ותחושת המוגנות של כלל התלמידות והתלמידים, ותמשיך לפעול בשיתוף משרד החינוך, הנהלות בתי הספר והנהגות ההורים כדי להבטיח פתיחת שנת לימודים בטוחה, רגועה וסדירה".
ענר דסקלו ממובילי המחאה באחד התיכונים בירך על ההחלטה. "אני רוצה להודות להנהלת בית הספר שפעלה איתנו בשיתוף מלא, להנהגת ההורים ולראש העירייה רמי גרינברג, שפעל מהרגע הראשון בכדי למנוע סיכון ביטחון ילדינו", אמר. "יש פה גם אמירה ערכית ומוסרית חדה וברורה שמקומם של ילדים כאלו אינו בין ילדים נורמטיביים ובמוסדות הרגילים. הדבר החשוב שצריך ללמוד מהסיפור הזה הוא שלאזרחים יש כוח לשנות דברים ולמנוע עוולות כאלו. זה המקום לשלוח חיזוקים למשפחת זלקה".
אתמול הורים לתלמידות ותלמידים שצפויים לפתוח את שנת הלימודים בתיכון מוכר בעיר איימו לא לשלוח את ילדיהם למוסד החינוכי, מאחר שאליו צפוי להגיע גם אחד מבין הנאשמים בפרשת הירצחו של ימנו זלקה - שהותקף באכזריות רק כי העיר לקבוצת בני נוער שהתיזו ספריי. נער נוסף המואשם בתגרה שהובילה לרצח צפוי ללמוד בבית ספר אחר בעיר.
על הכוונה להשיב את התלמיד למערכת החינוך המקומית, נודע להורים רק שלשום, בפוסט שהועלה באחד מדפי הרשת שנפתחו לזכרו של זלקה ז"ל. בפוסט, שבו נדרש מנהל בית הספר לקחת אחריות, נכתב: "מאות הורים דורשים לדעת: האם הנאשמים בפרשת רצח ימנו זלקה ז"ל יחזרו ללמוד בבית הספר שלך?", והוסיפו: "ההורים והתלמידים זכאים לתשובה, עכשיו!".
הפוסט עורר סערה בבית הספר, והורים לתלמידים כבר התקשרו לראש העיר רמי גרינברג בטענה שהם לא ישלחו את ילדיהם ללימודים ב-1 בספטמבר. לדבריהם, הוא הסביר כי ברגע שבית המשפט שחרר את הנער, הוא לא יכול למנוע ממנו להגיע למערכת החינוך. עם זאת, כמה הורים טענו כי גרינברג הביע בפניהם את רצונו לטפל בסוגיה וקבע כי בימים הראשונים הנער גם כך לא צפוי להגיע לבית הספר.
"הילדים שלנו לא יהיו בני ערובה"
משרד החינוך אף מסר אתמול כי "מדובר במקרה מורכב ורגיש, הנבחן על ידי כלל גורמי המקצוע, ובהם גם גורמי האכיפה. לאחר שנקבע על ידי הגורמים המוסמכים כי יש להשיב את התלמיד למערכת החינוך". זאת לצד הבהרה כי המשרד מחויב להבטיח לכל תלמיד מסגרת חינוכית. "השיבוץ ילווה במעטפת מקצועית ובתיאום עם הרשות המקומית. גורמי המקצוע במחוז וברשות המקומית ימשיכו ללוות באופן שוטף את המסגרת החינוכית, ויעמידו את כלל המענים המקצועיים הנדרשים. מטעמים של צנעת הפרט והחיסיון החל על עניינם של קטינים, לא נוכל להתייחס מעבר לכך לפרטי המקרה", הוסיפו.
עם זאת, ההורים היו נחרצים בדעתם שלא לשלוח את ילדיהם למוסדות שבהם ילמדו הנאשמים. דסקלו, שבנו עולה לשכבת י' ושהוביל את המהלך למנוע את כניסת אחד הנערים לבית הספר, אמר אתמול: "אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, גם מבחינה ערכית וגם מבחינה מוסרית. מוסרית לא ראוי לשלב אותו בחברת ילדים נורמטיביים. ביטחון ילדינו לא יהיה הפקר".
ר', אם שבנה היה אמור ללמוד בשכבה עם אחד הנערים, אמרה כי "הילדים שלנו לא יהיו בני ערובה. רק בשנה שעברה היו ילדים שביקשו לעבור כיתות, בהם הבן שלי ספציפית, כדי לא להיות איתו בכיתה".
ט', אם נוספת, הביעה את החשש שלה: "מדובר בעבריין ולא באדם נורמטיבי ואני לא בטוחה שלבית ספר נורמטיבי יש כלים להתמודד עם דבר כזה. למה הבן שלי צריך ללכת בפחד לבית ספר? אני לא נגד שיקום לעבריינים, בטח עבריינים צעירים, אבל צריך לדעת איך לשים ילד כזה בכיתה רגילה בלי שום מחשבה ולאן זה יכול להוביל. זה לא פתרון, יש מחלקות בעירייה שצריכות לתת מסגרות לילדים עבריינים".