את הגשרים בקייב תוקפת רוסיה באמצעות כטב"מים מוּנעי-סילון מתוצרתה שלה, שבהם החלה להשתמש יותר ויותר בשבועות האחרונים. מדובר בכטב"מים מהירים וזולים יחסית שלאמצעי היירוט של מערכות ההגנה האווירית האוקראיניות קשה יותר להתמודד איתם בגלל מהירותם. רוסיה פגעה בעזרתם לא רק בגשרים אלא גם בבנייני מגורים, במחסנים של סופרמרקטים, בתחנות דלק ובחוות שרתים. נשיא אוקראינה

וולודימיר זלנסקי