רוסיה המשיכה היום (א') את המתקפה הנרחבת שלה על גשרים בבירה האוקראינית קייב, שבמסגרתה היא מפוצצת כבר ארבעה ימים כטב"מים על כבישים העוברים מעל נהר הדנייפר המחברים בין מזרח העיר למערבה, בניסיון לזרוע בהלה בקרב האוקראינים ולשבש נתיבי אספקה, תוך שהיא גורמת לפקקי ענק. הבוקר נשמעו לפחות ארבע אזעקות בקייב, וכטב"ם רוסי התפוצץ על הגשר הצפוני שמעל הדנייפר בזמן שכלי רכב חצו אותו. לפי שעה לא דווח על נפגעים בגוף באירוע הזה.
רוסיה החלה לתקוף את הגשרים בקייב ביום חמישי, ולטענתה היא עושה זאת כדי לקטוע את נתיבי האספקה לצבא האוקראיני ממרכז אוקראינה למזרחה. בימים חמישי ושישי היא תקפה שוב ושוב בכטב"מים את הגשר הדרומי של העיר, מה שגרם לסגירתו ולפקקי ענק ברחבי המטרופולין של קייב, שבו חיים כשלושה מיליון בני אדם. התקיפות הללו היו התקיפות המשמעותיות הראשונות של רוסיה נגד גשר מרכזי בקייב מאז הפלישה שלה לעומק אוקראינה בפברואר 2022, ואתמול היא תקפה גם את הגשר הצפוני, זה שאותו שבה לתקוף היום. בסך הכול נאלצה אוקראינה לסגור באופן חלקי או מלא כבר שלושה מששת הגשרים מעל הדנייפר שמיועדים לנסיעת כלי רכב, מה שגרם לפקקי תנועה כבדים בחלקים נרחבים של העיר לאורך כל סוף השבוע.
את הגשרים בקייב תוקפת רוסיה באמצעות כטב"מים מוּנעי-סילון מתוצרתה שלה, שבהם החלה להשתמש יותר ויותר בשבועות האחרונים. מדובר בכטב"מים מהירים וזולים יחסית שלאמצעי היירוט של מערכות ההגנה האווירית האוקראיניות קשה יותר להתמודד איתם בגלל מהירותם. רוסיה פגעה בעזרתם לא רק בגשרים אלא גם בבנייני מגורים, במחסנים של סופרמרקטים, בתחנות דלק ובחוות שרתים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודה אתמול בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו מצליחה ליירט רק כ-60% מהכטב"מים האלה, וכי היא נאלצת להסתמך במידה רבה על מטוסי הקרב שלה – מטוסי F-16 ומיג – אך מלאי התחמושת שלה עבור המטוסים הולך ואוזל. לדבריו קייב פועלת בדחיפות למציאת פתרונות אחרים, כולל שדרוג של יכולות השיבוש האלקטרוני שלה, ובמחצית השנייה של אוקטובר היא צפויה לקבל משלוח ראשון של טילי הגנה אווירית קטנים וזולים המסוגלים לפגוע בכטב"מים החדשים.
רוסיה מגדירה את המתקפה הנרחבת שלה על אוקראינה בימים האחרונים מתקפת נקמה, וממש אתמול הפצירה בדיפלומטים ובאזרחים זרים השוהים בקייב לעזוב אותה לקראת "תקיפות תגמול המוניות" נוספות, שיכוונו לדבריה נגד מטרות צבאיות בקייב ובערים אוקראיניות אחרות. בכך מבקשת רוסיה לגבות מאוקראינה מחיר על מתקפות הכטב"מים החוזרות ונשנות שלה בחודשים האחרונים נגד בתי זיקוק ומאגרי נפט בעומק רוסיה, מתקפות שגרמו למשבר דלק רוסי בקיץ האחרון, וכן נגד מחסנים של ענקיות הסחר המקוון הרוסיות Wildberries ו-Ozon, שגרמו שיבושים משמעותיים לצרכנים הרוסים. התקיפות נגד בתי הזיקוק הרוסיים גררו ביקורת חוזרת ונשנית גם מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטוען כי הן מחריפות את המחסור העולמי בסולר.
זלנסקי מתעלם מטראמפ: נכפיל את ההתקפות על בתי זיקוק
מתקפות הנקם של רוסיה בשבועות האחרונים כללו פגיעות כטב"מים יום-יומיות כמעט, וביום שישי תיאר ראש העיר קייב ויטאלי קליצ'קו את המצב בבירה כ"דרמטי ביותר", והעריך כי מוסקבה "מחריבה" את העיר על-ידי פגיעה שיטתית בתשתיות ובלוגיסטיקה שלה. למרות זאת הבטיח נשיא אוקראינה זלנסקי בריאיון שלו אתמול לרויטרס כי צבא אוקראינה יכפיל את ההתקפות שלו על בתי זיקוק ברוסיה.
זלנסקי אמר כי שירותי המודיעין של אוקראינה השיגו מסמכים המלמדים כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין גיבש "דוקטרינה חדשה" של מתקפות צבאיות על קשת רחבה בהרבה של מטרות אזרחיות לקראת החורף הקרוב, ולדבריו מטרת הדוקטרינה הזו היא להפעיל לחץ על האוקראינים לעזוב את הבירה וערים אחרות. את השינוי כעת הסביר זלנסקי בתבוסות שסופג לכאורה פוטין בשדה הקרב, ובמיוחד ב"מבצע ויוואלדי", שבו לפי זלנסקי השיבה לידיה אוקראינה כ-140 קמ"ר בחבל דונבאס שבמזרח המדינה, שטחים שנכבשו קודם לכן על-ידי רוסיה.
דווקא אחרי הקריאה הרוסית לדיפלומטים לעזוב את קייב אתמול הגיע הבוקר לבירה האוקראינית קנצלר גרמניה פרידריך מרץ. מרץ, שהגיע לקייב ברכבת וברדתו מהקרון התקבל על-ידי שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה, הכריז כי בא לעיר כדי להביע תמיכה באוקראינה, משום שהיא "זקוקה לכל תמיכתנו בשבועות הקרובים". הוא הזהיר כי "אם רוסיה לא תיבלם, מכונת המלחמה שלה תפנה במוקדם או במאוחר נגדנו".
הקנצלר, שמדינתו נמנית עם התומכות הגדולות ביותר של אוקראינה במלחמתה נגד רוסיה, הגיע לקייב כשהוא מלווה בשרת הכלכלה קתרינה רייכה ובבכירים בעולם העסקים, וצפוי להכריז על חבילת סיוע צבאי חדשה בשווי של כמיליארד אירו לאוקראינה, חבילה שמיועדת במיוחד להתמודדות עם הכטב"מים הרוסיים מונעי-הסילון. הוא צפוי להתחייב גם לסיוע בסך 350 מיליון אירו לתשתיות האוקראיניות לקראת החורף – תקופה קריטית שבה חוששת אוקראינה ממתקפות רוסיות מסיביות על תחנות הכוח שלה, בדומה לאירועי 2025 שבהם מצאו עצמם מיליוני בני אדם לסירוגין ללא חשמל וללא חימום בטמפרטורות מקפיאות.
מרץ, שאינו זוכה לפופולריות בארצו בלשון המעטה, מגיע לאוקראינה לאחר תבוסות צורבות בבחירות האזוריות מול מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD), הדוגלת בעצירת הסיוע לקייב ובנרמול היחסים עם מוסקבה. סקרים מלמדים כי במישור הארצי ה-AfD היא כיום המפלגה הפופולרית ביותר בגרמניה.