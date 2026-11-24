ערן חייא , אחד מיעדי המודיעין הבולטים של המשטרה, צפוי לנחות בארץ ביום חמישי במסגרת השלמת הליך ההסגרה שלו מארה"ב. חייא, המוגדר ראש ארגון פשיעה בארץ, עזב לחו"ל לפני תשע שנים בזמן חקירה נרחבת נגדו, ומאז שהה בין השאר גם בדרום אפריקה, טורקיה ומלזיה. לפני כשבועיים, בתום מאבק משפטי שנמשך יותר משנתיים, נחתם צו ההסגרה האמריקני בעניינו. שם מבצע ההסגרה הוא "צל רודף", והבלשים הישראלים שאמורים להחזיר אותו ארצה כבר נמצאים בניו יורק.

גלריה ערן חייא ( צילום: יריב כץ )

חייא הוא בנו של העבריין איתן חייא, שכונה "הסנדק הישראלי". הוא עזב את הארץ על רקע חקירת פרשת "אביב ערבי" שניהלה ימ"ר תל אביב. לפי החשד, גם במהלך שהותו בחו"ל הוא המשיך לנהל את פעילות אנשיו בישראל, על רקע סכסוך אלים וממושך עם משפחת מוסלי, שבעבר הייתה בעלת בריתו.

בקשת ההסגרה שהגישה ישראל מייחסת לו שתי עבירות של ניסיון רצח, לצד עבירות נשק, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות. במוקד הבקשה עומדת תוכנית לחיסול העבריין אלי מוסלי בינואר 2024, שלפי החשד חייא עמד מאחוריה, ושסוכלה על ידי המשטרה זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל.

מסמכים מההליך שהתנהל בבית המשפט הפדרלי בניו יורק חושפים את הראיות שאספה המשטרה נגדו בפרשת ניסיון החיסול של מוסלי, את המבצע הבינלאומי שהוביל למעצרו במלזיה ואת הביקורת החריפה שמתח בית המשפט האמריקני על התנהלות ה-FBI.

מאחורי מעצרו של חייא עומד שיתוף פעולה בין רשויות האכיפה בארץ ובארה"ב. באוקטובר 2023 עבר חייא מטורקיה למלזיה, ולפי מסמכים שהציג בהליך המשפטי, בחודש שלאחר מכן נעשה ניסיון להתנקש בחייו. בשלב מסוים העבירה משטרת ישראל ל-FBI מידע על מקום הימצאו. באפריל 2024 נעצר חייא במלזיה, זמן קצר לאחר שנעצר בה עבריין ישראלי שנחשד כי הגיע אליה במטרה להתנקש בחייו. ב-13 במאי 2024 העבירו הרשויות במלזיה את חייא לידי סוכני ה-FBI, שהטיסו אותו לארה"ב, שהוציאה נגדו צו מעצר בגין חשד לעבירות דרכונים ומידע כוזב שהעביר לרשויות על שני ילדיו הקטינים.

יעד ניסיון החיסול, אלי מוסלי ( צילום: יריב כץ )

בקשת ההסגרה הישראלית, שהוגשה ביולי 2024, השתרעה על פני 245 עמודים וכללה תצהיר של עו"ד פנינה לוי מפרקליטות מחוז תל אביב. מהחלטת בית המשפט בארה"ב עולה כי בין דצמבר 2023 לפברואר 2024 ניהלה המשטרה חקירה סמויה נגד חברי ארגונו של חייא. לפי החשד הוא יזם ומימן תוכנית לחיסולו של מוסלי באמצעות מטען שהכיל ארבעה קילוגרמים של חומר נפץ. מועד החיסול נדחה תחילה, וב-16 בינואר 2024 עצרה המשטרה את חברי החולייה, דקות לפני שהיו אמורים להוציא את התוכנית לפועל.

במסגרת החקירה אספה המשטרה ראיות שונות, ובהן עדויות של שני מעורבים בפרשה, האזנות סתר, ממצאים מטלפונים ניידים, תיעוד ממצלמות מעקב, כלי רכב שנתפסו וחוות דעת של מומחי חבלה. בין הראיות שהוצגו נכללו גם תכתובות שבהן הופיע מספר הטלפון הטורקי של חייא, וכן תיעוד של שיחת וידאו שקיים לכאורה עם אחד המעורבים בפרשה, בסמוך למלון שבו שהה מוסלי.