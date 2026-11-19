מי שהביע כעס על ההחלטה הוא ראשי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית פרופ' הווארד עמיטל שאמר: "אם פיילוט קיצור התורנויות הצליח – חובה להרחיב אותו מיד לכל בתי החולים במדינת ישראל, חובה לקצר מיידית את תורנויות המתמחים גם בבתי החולים בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובשרון. לא יתכן להנציח את האפליה בין שני סוגי הכשרות המתמחים במדינה אחת. דין מתמחי תל אביב, רמת גן וירושלים, כדין מתמחי נהריה, צפת טבריה ואשקלון".