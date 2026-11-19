מתמחים בבתי החולים במרכז הארץ ייאלצו להמשיך ולעבוד במתכונת התורנויות הרגילה ולא יעברו למתווה המקוצר. מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב, קיבל את המלצות צוות העבודה לבחינת מתווה קיצור שעות העבודה של הרופאים התורנים, בראשות מנהל המרכז הרפואי סורוקה, פרופ' שלומי קודש. על פי הדוח, המתפרסם לאחר כשלוש שנות יישום בשטח, המתווה המקוצר לא יורחב בשלב זה לבתי החולים במרכז או למקצועות נוספים, ויישאר בבתי החולים בפריפריה בלבד תוך ביצוע שורת התאמות. המלצות הדוח כבר מעוררות ביקורת בתוך הקהילה הרפואית.
המלצה זו מתקבלת בניגוד לדרישות שעלו במערכת הבריאות, בהן של האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, לקבוע מתווה אחיד לכלל הארץ. בצוות הסבירו כי ההחלטה שלא להרחיב את המהלך כעת נובעת מבחינת המשאבים הנדרשים ובשלות המערכת. הרחבת הקיצור בעתיד הותנתה בעמידה ביעדי כוח אדם משמעותיים: ממוצע של לפחות 2,000 מקבלי רישיון לעיסוק ברפואה בשנה בשלוש השנים שקדמו להחלטה (6,000 בסך הכל), לצד הבטחה כי יישמר היחס בתקני המתמחים בפריפריה ובמקצועות השונים.
לצד ההחלטה שלא להרחיב את המהלך, נתוני הסקרים והמחקרים שהוצגו לצוות מצביעים על שביעות רצון גבוהה בקרב הרופאים שכבר עובדים במתווה המקוצר (19+2 שעות). למעלה מ-75% מהמתמחים דיווחו על ירידה בעומס הקוגניטיבי ובשחיקה, שיפור בריכוז ובאמפתיה למטופלים, ואיזון טוב יותר בין עבודה לחיים פרטיים. מתכונת התורנויות הרגילה היא של 24+2 שעות.
עיקרי ההמלצות: גמישות והחרגה
על פי עיקרי ההמלצות שאומצו תתאפשר גמישות בשעות התורנות. מבנה יום העבודה ישתנה כך שהמחלקות יוכלו לקבוע את תחילת העבודה ביום שלפני תורנות בין 11:00 ל-14:00 (וסיומה למחרת בין 08:00 ל-11:00), מבלי לחרוג ממסגרת מרבית של 19+2 שעות עבודה וחפיפה.
עוד נקבע כי תורנויות במקצועות טיפול נמרץ (פנימי, ילדים ופגייה) יוחרגו מהמתווה המקוצר, גם אם מחלקת האם של המתמחה כלולה בו. בנוסף, הנהלות בתי החולים יוכלו לבקש להחריג גם מחלקות עור, גריאטריה, נפרולוגיה, שיקום, אונקולוגיה והמטולוגיה, בכפוף לעמידה בתנאים מצטברים. מתמחה שיבחר להוסיף תורנות במחלקה שאינה מקצרת, יעבוד ביום שלפניה יום מלא.
המלצה נוספת שאומצה נוגעת לרופאים בכירים. לאור העומס הרב שנוצר בשעות הבוקר על הרופאים המומחים – שנדרשים לגשר על מיעוט המתמחים ולהמשיך ללמד סטודנטים וסטאז'רים – יוקצה תקן של רופא מומחה נוסף לכל מחלקה מקצרת (עם אפשרות להמיר אותו באופן חד-פעמי בגורמי עזר לבוקר). כמו כן, כדי למנוע פגיעה ביכולת ההשתכרות של המומחים, תתאפשר אופציה לביצוע "תורנויות חצי" של רופאים בכירים.
הפחתת עומסים אדמיניסטרטיביים: הצוות ציין כי על פי טענות שעלו בעבר, כשליש מעבודת הבוקר של המתמחים מוקדש למשימות שניתן לבצע על ידי עובדים אחרים. בהתאם לזמינות תקציבית, יוקצו משאבים לגיוס כוח אדם שאינו רפואי, בהם פלבוטומיסטים, כוח אדם מינהלי, עמיתי רופא ואחיות מומחיות.
עוד נקבע כי תוקם מחדש מינהלת ייעודית במשרד הבריאות שתהיה הגורם הרגולטורי המרכזי המלווה את יישום המתווה, ולצדה "גוף ידע" שיפיץ שיטות עבודה מוצלחות בין בתי החולים ויכין את התשתית להרחבה עתידית.
לצורך דיון עתידי, אם וכאשר יורחב המתווה לכלל הארץ, המליץ הצוות לבחון שינויים בתוכנית ההתמחות עצמה, כולל הארכת פרק הזמן במחלקת האם, שינוי במתכונת הרוטציות ומדעי היסוד, והוספת מועד נוסף בשנה לבחינות שלב א', שכן כיום יציאתם של מעל לרבע מהמתמחים לבחינה חד-שנתית יוצרת קושי בסידור העבודה במחלקות.
"לא רק כמות"
פרופ׳ שלמה קודיש, מנכ״ל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה מסר: ״הצוות עבד במשך חודשים וביקר כמעט בכל בתי החולים. שמענו צוותים ואיגודים מקצועיים ולמעשה, כל מי שנוגע לנושא נשמע במהלך עבודת הצוות. אנחנו רואים חשיבות גבוהה בעבודה הזו כי זו לא רק שאלה של כמות, אלא איך נראית התורנות ואיך נראה יום עבודה של מתמחה. אחרי שלוש שנים עשינו את ההתאמות כדי לתת מענה לשאר האתגרים. הממצא הכי חשוב שעלה שהמתמחים שעובדים במתווה המקוצר רובם הגדול מאוד מרוצה והם מתארים שינוי לטובה באיכות החיים״.
״לצד האמירה הברורה שאנחנו ממליצים להשאיר את מתווה קיצור שעות העבודה, אנחנו חושבים שגם לאור האתגרים שעלו, ההמלצה של המשרד היא להמשיך לבדוק איך המתווה מתקדם. צריך להקים גוף ידע מקצועי שיחיל את כל הדברים הטובים ויאפשר למחלקות ללמוד זו מזו. המהלך הזה הוא מהלך אחד מתוך סדרה ארוכה של מהלכים בנושא של כוח אדם״.
מי שהביע כעס על ההחלטה הוא ראשי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית פרופ' הווארד עמיטל שאמר: "אם פיילוט קיצור התורנויות הצליח – חובה להרחיב אותו מיד לכל בתי החולים במדינת ישראל, חובה לקצר מיידית את תורנויות המתמחים גם בבתי החולים בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובשרון. לא יתכן להנציח את האפליה בין שני סוגי הכשרות המתמחים במדינה אחת. דין מתמחי תל אביב, רמת גן וירושלים, כדין מתמחי נהריה, צפת טבריה ואשקלון".