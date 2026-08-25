אמנם הסתיימו, הטענות על אי סדרים עדיין לא: ועדת הבחירות של המפלגה התכנסה היום (שלישי) לדיון סביב הטענות. על המוקד: טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, וקלפי אחת שמעוררת סערה במפלגה.

אמנם הסתיימו, הטענות על אי סדרים עדיין לא: ועדת הבחירות של המפלגה התכנסה היום (שלישי) לדיון סביב הטענות. על המוקד: טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, וקלפי אחת שמעוררת סערה במפלגה.

על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו, קלפי באר יעקב היא הקלפי היחידה בארץ שמציגה נתונים שלא תואמים את רוח הבחירה ביתר המקומות. כך לדוגמה, ח"כ ששון גואטה שלא נבחר ברשימה, קיבל 487 קולות, המספר הגבוה ביותר מבין חברי הכנסת ואחריו

על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו, קלפי באר יעקב היא הקלפי היחידה בארץ שמציגה נתונים שלא תואמים את רוח הבחירה ביתר המקומות. כך לדוגמה, ח"כ ששון גואטה שלא נבחר ברשימה, קיבל 487 קולות, המספר הגבוה ביותר מבין חברי הכנסת ואחריו