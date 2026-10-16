היום בשעות הבוקר התקבל דיווח על אדם חשוד שנראה חמוש במטע זיתים באזור כפר קרע. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרים רבים שפתחו בסריקות נרחבות, בסיוע כוחות מהאוויר, במטרה לאתר את החשוד. "בתום שעות של פעילות מבצעית מאומצת, בהכוונת שב"כ הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצור אותו", נמסר. "החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, הרקע והנסיבות נבדקים".

היום בשעות הבוקר התקבל דיווח על אדם חשוד שנראה חמוש במטע זיתים באזור כפר קרע. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרים רבים שפתחו בסריקות נרחבות, בסיוע כוחות מהאוויר, במטרה לאתר את החשוד. "בתום שעות של פעילות מבצעית מאומצת, בהכוונת שב"כ הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצור אותו", נמסר. "החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, הרקע והנסיבות נבדקים".

היום בשעות הבוקר התקבל דיווח על אדם חשוד שנראה חמוש במטע זיתים באזור כפר קרע. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרים רבים שפתחו בסריקות נרחבות, בסיוע כוחות מהאוויר, במטרה לאתר את החשוד. "בתום שעות של פעילות מבצעית מאומצת, בהכוונת שב"כ הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצור אותו", נמסר. "החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, הרקע והנסיבות נבדקים".

הודעת המשטרה התפרסמה הבוקר בסביבות השעה 10:30. במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.

הודעת המשטרה התפרסמה הבוקר בסביבות השעה 10:30. במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.

הודעת המשטרה התפרסמה הבוקר בסביבות השעה 10:30. במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.