אחרי ההודעה החריגה של המשטרה, ובתום שעות של חיפושים אותר הערב (שישי) החשוד שנמלט ממטע זיתים בכפר קרע, כשבסמוך אליו רובה מסוג M16 מוסלק באדמה. החשוד מוכר למשטרה, תושב מועאוויה שבוואדי ערה. ההערכה במשטרה שהרקע פלילי, ונשלל הכיוון הלאומני.
היום בשעות הבוקר התקבל דיווח על אדם חשוד שנראה חמוש במטע זיתים באזור כפר קרע. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרים רבים שפתחו בסריקות נרחבות, בסיוע כוחות מהאוויר, במטרה לאתר את החשוד. "בתום שעות של פעילות מבצעית מאומצת, בהכוונת שב"כ הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצור אותו", נמסר. "החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, הרקע והנסיבות נבדקים".
הודעת המשטרה התפרסמה הבוקר בסביבות השעה 10:30. במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.
לפי הדיווח, אותו חשוד לבש מדי צה"ל עם רעלה. הם כתבו כי "הציבור מתבקש לגלות ערנות ולדווח למשטרה על כל אדם חשוד ולעקוב אחר ההודעות הרשמיות".