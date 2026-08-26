מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותהיה הקלה מסוימת בעומס החום, אך גם אז הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותהיה הקלה מסוימת בעומס החום, אך גם אז הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותהיה הקלה מסוימת בעומס החום, אך גם אז הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

כי אירוע גשם בודד בחודש אוגוסט הוא אירוע נדיר - אך שני אירועים הם חריגים ביותר ואף חסרי תקדים.

כי אירוע גשם בודד בחודש אוגוסט הוא אירוע נדיר - אך שני אירועים הם חריגים ביותר ואף חסרי תקדים.

מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו. על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.

מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו. על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.

מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו. על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.