מזג האוויר החם יימשך גם היום (רביעי), ואף יכביד. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותהיה הקלה מסוימת בעומס החום, אך גם אז הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
בשבת צפויה תפנית במזג האוויר: תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך לקראת שעות הלילה צפוי להתחיל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו גם סופות רעמים יחידות. השירות המטאורולוגי ציין אתמול כי אירוע גשם בודד בחודש אוגוסט הוא אירוע נדיר - אך שני אירועים הם חריגים ביותר ואף חסרי תקדים.
מזג האוויר החריג שיזכיר את הסתיו - בחודש אוגוסט - צפוי להגיע כאמור בלילה שבין שבת לראשון ובמהלך יום ראשון, ובמהלכו ירדו גשמים מקומיים בצפון, במרכז, לאורך מישור החוף, בשפלה וגם בפנים הארץ. בחלק מהאזורים הגשם עשוי להיות חזק ולהצטבר לכמויות דו-ספרתיות, בעיקר לקראת בוקר יום ראשון.
מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו. על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.
באמצע אוגוסט גשמים חזקים פקדו את הצפון וגם חלק מהשכונות בירושלים וביישובים סמוכים. הגשם באזור היה חזק מאוד, ובתחנת מעלה אדומים של השירות המטאורולוגי נשבר שיא הגשם של כל הזמנים - 21 מ"מ בשעה. הגשם המשיך לרדת גם אחר כך בהרי ירושלים ובמעלה אדומים, שם כבר נמדדו 25 מ"מ, נתון חריג מאוד לקיץ, ובעקבות הגשמים העזים החלו הצפות בשכונות בדרום ובמזרח ירושלים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 21-33, תל אביב 25-32, חיפה 24-31, צפת 22-34, קצרין 22-38, טבריה 24-39, נצרת 23-36, עפולה 23-37, בית שאן 27-41, לוד 24-33, אשדוד 24-32, עין גדי 29-40, באר שבע 22-36, מצפה רמון 24-36, אילת 29-42.