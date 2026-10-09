בעת שיצאו היום (שישי) בצהריים הוריו ובני משפחתו של סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל מביתם אל בית העלמין הצבאי, המתינו להם המוני תושבים מקריית חיים. הם עמדו לאורך הכבישים וליוו את השיירה בדגלי ישראל. יותר מאלף איש השתתפו בהלווייתו של הקצין, בן 21 מחיפה, לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7.

הלווייתו של סרן אליאב





התקרית שבה נהרג צפלמוס אירעה אתמול בשעות אחר הצהריים. רכב צה"לי מסוג האמר התהפך במהלך פעילות מבצעית של כוח צה"ל מחטיבה 7 במרחב הליטאני שבדרום לבנון. הקצין נהרג, ושלושה לוחמים נפצעו קל. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר.

בטקס הלוויה ספדו לאליאב בני משפחתו וחבריו מהצבא ומילדות. סגן אלוף רן כהני, מפקד גדוד 603, ספד לו בשם צה"ל: "צפא, קשה לדבר עליך בלשון עבר. בשבעת החודשים בהם פיקדת על המחלקה בלבנון ראיתי מפקד אמיץ, משימתי ואחראי, מלא באהבה לפקודיו, בתשוקה לתפקיד. דאגת לכל אנשיך. קצין נעים הליכות, יפה תואר, שאוהב לצחוק עד שזה מגיע לתחרות - שם לא השארת מקום לספק שאתה מפקד על המחלקה הטובה בגדוד".

גלריה האם משתטחת על קבר בנה ( צילום: עמרי שטיין )

( צילום: עמרי שטיין )

סרן אליאב חיים צפלמוס זל ( צילום: דובר צה"ל )

"זכיתי להילחם איתך", הוסיף המג"ד. "עבדת לילות כימים בזמן שפרצת את הגבולות בליטאני. לפני כשלושה חודשים הענקתי לך את דרגת הסגן. זו הייתה הזדמנות לשמוע לכמה הערכה זכית מפקודיך. איבדתי חבר, הגדוד איבד לוחם מצטיין, עם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. בני וחלי, גידלתם ילד מדהים. בשם צבא ההגנה לישראל, אני מבקש לחבק אתכם ולאמץ אתכם לליבנו. נעמוד לצידכם, אתם חלק ממשפחת הגדוד. אליאב, זכרך יעמוד לנגד עינינו ויזכיר לנו את גודל האחריות שלנו כמפקדים".

האם חלי אמרה: "אליאבי שלי. אבאל'ה שלי. מאיפה מתחילים בכלל? איך אמא יכולה להספיד בן? איך? זה רק במדינה שלנו יכול לקרות. ועוד ילד מיוחד כל כך כמוך. זה לא נתפס, זה לא נתפס בכלל. איך אפשר לעמוד פה ולדבר עליך בלשון עבר? הרי אתה תמיד היית ראשון. תמיד. בן בכור, נכד ראשון, הראשון שהפך אותנו להורים. הראשון שהביא אור, צחוק ומשמעות לבית שלנו ולחיים שלנו".

היא סיפרה כי היה בבנה "הכול מהכול": "רגישות עמוקה, לב ענק שרואה את כולם". בסיום דבריה היא ביקשה: "אליאב, תשלח לנו כוחות כי המשפחה שלנו מפורקת עכשיו. אתה צדיק אמיתי. הדבר הראשון שאמרת כשנכנסת לקבע זה שאתה לוקח מעשר מהמשכורת ותורם למשפחה שזקוקה. לא הספקת, הלכת מוקדם מדי. תשלח לנו כוחות להתמודד עם המציאות הכואבת הזאת. אנחנו אוהבים אותך, סליחה ומחילה. תשמור עלינו".

בת הזוג ענבר: "איך אפשר להספיד אותך?" ( צילום: עמרי שטיין )





ההלוויה בבית העלמין בחיפה ( צילום: עמרי שטיין )

מחכים בצידי הכבישים בקריית חיים ( צילום: עמרי שטיין )

ענבר קורן, בת זוגו, ספדה לאהובה ואמרה: "איך בכלל אפשר להספיד אותך? ומה זה קשור אליך, יפה שלי? הכול מרגיש כמו סיוט שאני רק מחכה להתעורר ממנו. אני כל כך כועסת, ובו זמנית גם אסירת תודה. אסירת תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית, אהבה טהורה של פרפרים בבטן והתרגשות בכל חזרה שלך הביתה. הבטחת לי שתשמור על עצמך, הבטחת שעוד שבוע אתה חוזר. אז איפה אתה מאמי? איפה?"