נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב טען הלילה (בין רביעי לחמישי) כי איראן "מאוד רוצה עסקה" שתסיים את המלחמה, שנמשכת כבר יותר מחצי שנה. במקביל, דיווח אתר "אקסיוס" כי הנשיא מתכנן לקיים בשבוע הבא פגישה עם מנהיגים ממדינות המפרץ, בשולי כינוס עצרת האו"ם , ולדון עימם במלחמה ובתוכניות ליום שאחרי.

הלילה הגיע טראמפ לאירוע בחירות שנערך בצפון קרוליינה, לקראת בחירות האמצע שיתקיימו בארה"ב בנובמבר. הוא נשאל על ידי כתבים באיזה שלב נמצאת המלחמה מול איראן, ואמר כי הוא "מקווה שאנחנו לקראת סיום של המלחמה". לדבריו, "הם רוצים לעשות עסקה, נראה איך זה יסתדר. איראן מאוד רוצה לעשות עסקה". כשנשאל באופן ספציפי אם הוא שמע מהאיראנים לאחרונה, ואם התקשורת התבצעה "ישירות או דרך מתווכים", השיב: "כן, שמענו ישירות".

הנשיא טראמפ על איראן: "מקווה שהמלחמה לקראת סיום, הם רוצים עסקה" ( צילום: מתוך X )





בהמשך, באירוע הבחירות עצמו התייחס טראמפ שוב למלחמה ופנה לנוכחים: "תחכו לראות מה יקרה עם איראן. זה יהיה סוף מאוד מאוד... טוב. וזה יקרה קצת אחרי הבחירות, ואולי לא, אולי לפני הבחירות". לאחרונה משמיע הנשיא פעם אחר פעם את הטענה כי המלחמה תסתיים אחרי בחירות האמצע או במסוך למועד זה.

לפי הדיווח ב"אקסיוס", שהסתמך על שלושה מקורות בעלי ידע ישיר על הסוגיה, הפגישה המתוכננת תתמקד ב"רעיונות לאחרי המלחמה", בעוד הנשיא וצוותו מכינים תוכנית ליום אחרי. לפי הדיווח, טראמפ ייפגש עם מנהיגים או עם שרי החוץ של סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחריין, כוויית ועומאן. כמו כן, נטען ב"אקסיוס" כי מחלקת המדינה האמריקנית כבר שיגרה הזמנות למי שאמור להשתתף בפגישה. אחד המקורות טען בנוסף כי הפגישה עשויה להתרחב ולכלול מנהיגים ערביים ומוסלמים אחרים.

בתוך כך, הלילה ארה"ב הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון. ההודעה פורסמה במקביל לדחיית בקשת הוויזה של יו"ר הרשות אבו מאזן, שלא יורשה להגיע לניו יורק לנאומו בעצרת הכללית, כפי ש פורסם ב-ynet לפני כחודש מפי גורמים אמריקנים. זו השנה השנייה ברציפות שבה נאסרת הגעתו לעצרת, אחרי שגם ב-2025 סירבה ארה"ב להעניק לו ויזה, והוא נאם בפני העצרת בווידאו.

שוב ינאם בווידאו. אבו מאזן נואם בכינוס אשתקד ( צילום: AP Photo/Angelina Katsanis )

בהודעת מחלקת המדינה לא הזכירו מפורשות את שמו של אבו מאזן, אך מקור אמריקני המעורה בפרטים אישר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי הסנקציות כוללות גם אותו. במקביל, בסוכנות רויטרס ציינו כי העצרת 193 חברי העצרת הכללית יצביעו במהלך היום על מתן אישור לאבו מאזן לשגר הצהרה מוקלטת, כפי שקרה כאמור אשתדק.

בהודעה הרשמית של מחלקת המדינה נטען בין היתר כי הרשות ואש"ף פועלים לקידום צעדים נגד ישראל בבתי הדין בהאג (בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק); מבקשים לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית; וממשיכים בתשלומים למחבלים וב"האדרת טרור בהצהרות רשמיות ובבתי ספר". בנוסף, הזכירה וושינגטון בהצהרה את "כישלונה של הרשות ליישם רפורמות - בניגוד להתחייבויות שניתנו לארה"ב", ואת "הפעולות המתמשכות שחותרות תחת הסיכויים לשלום". במקביל, הובהר כי הפטור הקיים לאנשי הנציגות הפלסטינית הקבועה באו"ם יישאר בתוקף.