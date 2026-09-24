הנחיית הרמטכ"ל מסוף החודש שעבר על אודות העלאת כוננות ביהודה ושומרון ועיבוי כוחות באמצעות מפקדת אוגדה סדירה נוספת הופכת כעת למעשית. אוגדה 98 , שנחשבת לאחת מאוגדות החוד המתמרנות והאיכותיות ביותר בצה"ל, תופעל מיום שישי הקרוב בחטיבות עציון ויהודה. למעשה, אוגדה 98 תנגוס בהיבטי הפיקוד והשליטה של אוגדת איו"ש, שתטפל מעתה בחטיבות בנימין, שומרון, אפרים ומנשה.

גלריה לוחמי אוגדה 98 בפעילות בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

שתי האוגדות יפעלו לצד האוגדה המזרחית שתפקידה להגן לאורך הגבול בבקעת הירדן. לפיכך, בכל יהודה ושומרון ובקעת הירדן יופעלו שלוש אוגדות - שתיים מהן מלאות ואחת (98) בתצורה של מפקדה בלבד. מדובר על הפעלה חריגה מאוד שלא התרחשה מאז ימי מבצע "חומת מגן" ב-2002. הפעלת אוגדה 98 נעשית על-רקע שרשרת הפיגועים בימים האחרונים , אך יחד עם זאת לא מדובר בהיקפי טרור שלא נראו בעבר כשאוגדת איו"ש טיפלה בהם לבדה.

"אין התרעות ספציפיות על פיגועים בשלב זה", העיד גורם צבאי בכיר. "אנחנו משתדלים להרוג כל התארגנות ברגע שהיא קמה". המספרים אמנם עלו ביחס לחודשים קודמים שבמהלכם שרר שקט יחסי, אך עדיין מדובר על מפגעים בודדים או לכל היותר על חוליות מקומיות ולא על תשתיות טרור מאורגנות כפי שהכרנו בעבר במקרה של ארגון "גוב האריות" שפעל באזור שכם.

אך לצד המתיחות בימים האחרונים, חשוב להבין כי אזור יהודה ושומרון עבר מתיחת פנים היסטורית שלא אירעה מעולם. שטח הפנים-התיישבותי גדל בצורה דרמטית, ותפיסת ההגנה של צה"ל בשטח הופכת מיום ליום פחות ופחות רלוונטית. נזכיר כי עם הקמת הממשלה, שינה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את כל דפוס הפעולה מעבר לקו הירוק. הוא שאב את הסמכויות המשפטיות מהמנהל האזרחי, מינה סגן אזרחי לראש המנהל, ומעל הכול הקים מנהלת הסדרה - גוף מדיני בתוך משרד הביטחון שמנהל את הבנייה והפינויים מעבר לקו הירוק.

שינויים אלו ונוספים גרמו לכל תפיסת ההפעלה של מדינת ישראל להשתנות. קרו עוד המון תהליכים בדרך, אך בפועל השינויים הללו הביאו להקמת יותר מ-100 יישובים חדשים, חלקם הכשרות של מאחזים בדיעבד, אך חלק לא קטן מהם יישובים חדשים לגמרי שהיו חלקות אדמה בלבד קודם לכן. לצד זאת, בשלוש השנים האחרונות ניתנו זריקות המרצה לפרויקט החוות החקלאיות שגדלות וצומחות. מספרן עומד כעת על יותר מ-150, הן שולטות על יותר ממיליון דונמים בשטח.

אזור חוות עמק דותן בצפון השומרון ( צילום: Erik Marmor/Getty Images )

צה"ל לא עיכל את הבשורה ותמיד היה שלב אחד מאחור. היישובים אושרו בקבינט לקראת יציאה לשטח, וצה"ל היה צריך לבצע כמה פעולות על-מנת לאפשר את הגעת התושבים. במרבית המקרים החוות החלו לצוץ מעל פני השטח, וההגנה או ניתוח השטח על-ידי הצבא נעשה רק לאחר מכן. בתפיסה הזאת צה"ל תמיד הגיב לשינויים ולא היה מוכן להם בשטח. קו המגע הצטמצם משמעותית, וצה"ל נאלץ לתת מענים לשלל אירועים בקצב זמנים דוחק. מדובר על פיגועים, עימותים בין יהודים לפלסטינים ואירועי פשיעה לאומנית.

הפעלת מפקדת אוגדה נוספת ביהודה ושומרון אינה מעידה בהכרח על מודיעין נסתר בנוגע ליוזמה של ארגוני הטרור להוציא אל הפועל פיגועים נרחבים הרחק מהעין. המחבלים כמובן לא צריכים סיבות לבצע פיגועים. ההפעלה נעוצה ביכולת של צה"ל להגיב לאירועים מהר בזמן אמת. פיגועי הבודדים, שהחלו אי שם באוקטובר 2015, לימדו את צה"ל כי אי זיהוי מאפייני גל טרור בזמן - מוביל את היקפיו לגדול.

לצה"ל לקח זמן להבין שכדי לגדוע את שרשרת המפגע הבודד, שנשענת על "השראה והדבקה", יש לנקוט שלל אמצעים של ניטור הסתה, מעצרי מסיתים, תגובה מהירה של הלוחמים בשטח, בלימה של הפצת סרטוני פיגועים ועוד. בפברואר 2022, אחרי גל פיגועים שמקורו במחנות הפליטים בצפון השומרון, יצא צה"ל למבצע "שובר גלים" וריכז מאמץ על גדר ההפרדה. גם כאן הגל נקטע, אך רק לאחר שגבה חיים של ישראלים רבים.

לא סופק מענה מהיר, הבעיה הלכה והחריפה

גם אירועי פשיעה לאומנית שאינם נעצרים בזמן משפיעים על הביטחון בגזרה. כך למשל הפלישה של פורעים יהודים לבתים של פלסטינים בכפר קוסרה. האירוע גרר תגובות בינלאומיות משמעותיות ויצר לישראל בעיות מול האמריקנים. גם במקרה הזה מטות הפיקוד והשליטה של צה"ל לא סיפקו מענה מהיר ובזמן והבעיה הלכה והחריפה. הבעיה ביהודה ושומרון היא שאי אפשר לדעת מה יילד יום, ומעבר לכך - קשה מאוד לנתח אירועים בזמן אמת ולקבוע לאן הם עלולים להתגלגל מבחינה ציבורית, פוליטית וביטחונית.

הבאת האוגדה הנוספת היא מהלך מבורך שבו צה"ל מנסה להתאים את עצמו למהלך הרחב יותר של שינוי השטח שכבר בוצע על-ידי הממשלה. זה אמור לתת לכוחות מטות שליטה ופיקוד טובים ויעילים יותר, ולהגיב כאמור לאירועים כשהם עוד "קטנים".